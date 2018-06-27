Вашингтонский "ястреб" в Москве: зачем приехал помощник Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Готовить визит Трампа поручено Джону Болтону, которого называют "ястребом" американской внешней политики

Россия и США готовятся к первым обстоятельным переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсудить их в Москву прибыл советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - "ястреб" американской политики, известными критичными высказываниями в адрес России и лично Путина. Удастся ли сторонам прийти к компромиссу?

Подготовка встречи Путина и Трампа ведется на фоне одного из самых серьезных кризисов в отношениях двух государств. Несколько месяцев назад страны в очередной раз провели взаимную высылку дипломатов, Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге, а американцы - российское консульство в Сиэтле.

В США продолжается разбирательство о вмешательстве России в выборы, а российский и американский лидеры уже говорят о новой гонке вооружений между странами - хотя и сходятся в том, что допустить ее нельзя.

Путин и Трамп встречались два раза в ходе международных саммитов и неоднократно говорили по телефону. Однако полноценной двусторонней встречи еще не проводили.

В ожидании переговоров президент США уже сделал ряд дружественных по отношению к Кремлю заявлений. Так, перед началом недавнего саммита G7 он публично призвал вернуть Россию в состав участников встреч. А во время ужина лидеров, как писал BuzzFeed, Трамп якобы заявил, что Крым - российский, поскольку проживающие на полуострове люди говорят по-русски. Официально достоверность этой фразы, впрочем, не подтверждена.

В Кремле неоднократно выражали готовность провести полноценные переговоры, а то, что они пока так и не состоялись, объясняли "внутриполитической ситуацией в США".

Болтон в Кремле

Болтон приехал на встречу с Путиным в Кремль днем в среду. В ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. До этого Болтон отдельно встретился с Лавровым, а также, как сообщает "Коммерсант", должен побеседовать с заместителем секретаря Совбеза Юрием Аверьяновым.

Одной из главных задач переговоров Болтона в Кремле и МИДе станет определение окончательной даты встречи, сказал Би-би-си Дэниэл Фрид, ранее отвечавший за политику санкций в Госдепе. "Второе, в чем должен будет убедиться Болтон, это то, что встреча будет продуктивной и соответствующей той политике, которую уже задекларировала нынешняя администрация в отношении России", - добавил он.

Отношения и санкции

Кремль рассчитывает обсудить с советником президента США "вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения", сказал накануне журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва и Вашингтон, несмотря на различия в ценностях, могут сотрудничать в областях, в которых их интересы совпадают, сказал в интервью The Wall Street Journal госсекретарь США Майк Помпео. Он выступил за гибкий подход США к отношениям с Россией и Китаем.

В повестку дня Болтона в Москве обязательно должны были войти переговоры по вопросам санкций, Украины, Ирана и Сирии, скорее всего, будет также обсуждаться смягчение дипломатической критики со стороны обеих стран и, в особенности, взаимная высылка дипломатов, считает Ричард Вайц из Института Хадсона в США. Однако у Трампа небольшое пространство для маневра в переговорах, поскольку он не может отменить введенные санкции единолично без согласия Конгресса, отмечает эксперт.

"Санкции, естественно, будут обсуждаться. Администрация Трампа должна заставить Путина выполнить Минские соглашения, тогда она с одной стороны сможет отменить украинскую часть санкций против Москвы, а с другой - оправдать встречу с Путиным и заставить критиков замолчать", - считает Фрид.

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL KLIMENTYEV/Getty Image caption Путин и Трамп уже встречались, но каждый раз - коротко в ходе международных мероприятий

Отношения Вашингтона и Москвы продолжают ухудшаться со времен окончания "холодной войны", а встреча - возможность вернуть их в нужное русло, попытаться преодолеть токсичность, сказал Би-би-си американский дипломат, партнер адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Джеймс Уорлик.

"На подобных встречах всегда есть давление на "результаты", чтобы показать, что это было не просто ради встречи. Но наши ожидания не должны быть высокими", - говорит Уорлик.

Тем не менее, по мнению Уорлика, есть области, где возможно более широкое сотрудничество, например контроль стратегических вооружений и экономический диалог, включая бизнес и инвестиции. Не следует ожидать, что экономические санкции будут отменены, но можно избежать дальнейших карательных мер.

Саммит двух лидеров готовится в запутанных обстоятельствах: c одной стороны, жесткое отношение к России, подчеркивающее вмешательство Кремля в выборы, все более резко осуждение российской политики в Сирии и на Украине, угрозы ответить на предполагаемое нарушение Россией соглашения о ракетах средней и малой дальности.

Но одновременно видно стремление Трампа к встрече с Путиным - по-видимому, основанное на надежде провести успешные для себя переговоры с глазу на глаз, говорит профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд. Саммит видимо состоится - если только Болтон в процессе планирования не будет уделять слишком много внимания проблеме вмешательства России в выборы, считает эксперт.

Сирия и Украина

Одной из тем обсуждения на встрече президентов станет ситуация в Сирии, говорил ранее журналистам замглавы российского МИД России Михаил Богданов. Лавров и Болтон также обсуждали "ситуацию вокруг Сирии и на Украине", сообщил МИД.

"Возможно, президенты сумеют договориться об основных принципах, таких как подтверждение рамочных соглашений в Минске, поддержка роли миссии ОБСЕ, поддержка роли миротворцев ООН и привлечение внимания к рискам, связанным с президентскими и парламентскими выборами на Украине в следующем году", - предполагает директор Института Кеннана Матвей Рожанский.

Сирия по-прежнему является проблемой для обеих сторон переговоров и для региона, говорит эксперт. "Россия улучшила свои позиции на местах, но сталкивается с более агрессивными иранскими силами, которые могут в конечном итоге вызвать кризис с Израилем", - отмечает он.

"Россия и США могут попытаться определить общую позицию, сосредоточив внимание на окончательной победе над "Исламским государством" (экстремистская группировка, запрещенная в России и еще ряде стран), сдерживая то, что Иран и другие внешние силы могут сделать в Сирии, и подчеркивая необходимость гуманитарной помощи и восстановления", - описывает возможную позицию Москвы Рожанский.

"Ястреб" из Вашингтона

Джон Болтон был назначен советником президента США по национальной безопасности в апреле.

Он выпускник юридического факультета Йельского университета. После окончания учебы работал в администрации Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Буша-младшего.

За ним закрепилась репутация "ястреба" - сторонника укрепления военного и политического влияния США в мире, вторжения США в Ирак, выбора жесткой линии в отношении КНДР, Ирана, Кубы и России. В 2005 году Болтон стал постпредом США в Совбезе ООН и заявлял, что "нет никакого ООН" а все страны должны идти за лидером в лице США.

Правообладатель иллюстрации Mark Wilson/Getty Image caption Еще недавно Джон Болтон публично обвинял Путина во лжи

До того, как Болтон стал советником Трампа по национальной безопасности, он неоднократно делал резкие заявления в адрес России. Так в своей колонке для The Telegraph он назвал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США "настоящим актом войны, который Вашингтон никогда не потерпит".

Кроме того, Болтон много раз высказывался лично о Владимире Путине, обвиняя его в неоднократной и прямой лжи. За месяц до назначения советником Трампа Болтон в своем Twitter призывал ужесточить санкции против России, не ограничиваясь символическими рестрикциями в адрес ближайшего окружения Путина.

Между Веной и Хельсинки

Встреча Путина и Трампа может быть приурочена к поездке президента США в Брюссель на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля.

Во время мартовского телефонного разговора Трамп поздравил Путина с избранием президентом в четвертый раз и предложил провести первую полноценную встречу в США, пообещав впоследствии приехать с ответным визитом. Однако, по данным собеседника Би-би-си, близкого к российскому МИДу, в Кремле предпочли не ехать в Вашингтон и настаивали именно на нейтральной территории.

Австрийские СМИ сообщали, что Россия и США ведут подготовку ко встрече президентов Путина и Трампа 15 июля в Вене. В качестве альтернативы для встречи рассматриваются Хельсинки, сообщили накануне издания Politico и Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Если переговоры состоятся, они станут первой полноценной двухсторонней встречей двух президентов. До этого Трамп и Путин встречались дважды в 2017 году на полях международных саммитов - два часа в Германии и несколько минут во Вьетнаме.

Отношения между Москвой и Вашингтоном поступательно ухудшались с момента невыдачи Россией американцам бывшего сотрудника спецслужб США Джона Сноудена.

В 2014 году США ввели санкции против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. В санкционные списки попали высокопоставленные российские чиновники, политики и бизнесмены, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина.

В 2016 году США обвинили Россию в причастности к вмешательству в американские выборы. Россия свою причастность отрицает. Уже после избрания и вступления Трампа в должность президента, несмотря на доброжелательные отзывы Трампа и Путина друг о друге, Вашингтон и Москва обменялись высылкой десятков дипломатов, закрытием консульств и изъятием дипломатических дач и складов.