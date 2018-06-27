Польша отменяет уголовную ответственность по закону о Холокосте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принятый в Польше закон вызвал возмущение в Израиле, среди переживших Холокост

Принятый в этом году в Польше закон, устанавливающий уголовную ответственность за обвинения страны в сотрудничестве с нацистами в годы войны, вызвал бурное негодование в Израиле и США.

Признанному виновном в таком преступлении в Польше грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

В среду, спустя пять месяцев после принятия закона, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что уголовную ответственность по этой статье необходимо отменить.

Предложенная премьером поправка к закону о Холокосте быстро получила одобрение нижней палаты парламента и теперь направляется для обсуждения в сенат.

"Закон принимался для защиты доброго имени Польши, он будет действовать и впредь, но теперь должен предусматривать гражданскую, а не уголовную ответственность", - заявил во время выступления по радио глава канцелярии премьера Михал Дворжик.

Подписав этот закон в феврале, президент Польши Анджей Дуда немедленно столкнулся с многочисленными возражениями и направил его для обсуждения в Конституционный трибунал, фактически приостановив действие нового закона.

Президент Израиля Реувен Ривлин публично осудил польский закон о Холокосте, заявив своему польскому коллеге, что, хотя многие поляки сражались против нацистов во время Второй мировой войны, нельзя отрицать, что Польша приложила руку к истреблению евреев во время Холокоста.

Признав необходимость внесения изменений в законодательство, польское правительство, тем не менее, настаивает на том, что закон о Холокосте уже произвел необходимый эффект - и теперь никто не сможет использовать фразу "Польские лагеря смерти" безответственно и в клеветнических целях.