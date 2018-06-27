"Встретимся в финале в Лужниках": британский посол об отношениях с Россией

Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал Русской службе Би-би-си о том, что происходит в отношениях Москвы и Лондона во время чемпионата мира по футболу, как повлияло на них отравление в Солсбери и как посольство будет продолжать работу закрытого Британского совета в России.

Би-би-си: Сейчас отношения между Великобританией и Россией достаточно напряженные и находятся практически на самом низком уровне со времен холодной войны. Как вам чемпионат мира?

Лори Бристоу: Это правда, что политические отношения [Великобритании и России] в настоящее время находятся в очень плохой форме. И это, конечно, долгая история. Последней проблемой стала атака с применением химического вещества в Солсбери, где реакция российских властей была полностью неадекватной. Футбол - это, конечно, несколько другое дело. Мой главный приоритет на ближайшие несколько недель - убедиться, что наши болельщики и наша команда хорошо проводят здесь время, что они находятся в безопасности, и, по правде говоря, что они вернутся домой с желанием приехать в Россию еще.

Би-би-си: Были ли какие-то инциденты?

Л.Б.: Пока что было только несколько довольно незначительных инцидентов, но нельзя останавливаться на достигнутом. Пока мы довольны тем, как сотрудничество с российскими властями помогало нам в решении этих вопросов. Конечно, на это ушло два года подготовки: контакты между сотрудниками полиции, мы объездили все 11 городов-хозяев [ЧМ-2018] по меньшей мере один раз, и мы сделали многое для того, чтобы расширить наши возможности по решению проблем здесь, в посольстве, - но, должен сказать, это не помогло из-за высылки [британских дипломатов] после эпизода в Солсбери.

Би-би-си: Освещение России в британской прессе в преддверии чемпионата было достаточно негативным. Считаете ли вы, что они неправильно все поняли, что британский МИД совершил ошибку, посоветовав людям быть бдительными и возможно даже остаться в стороне?

Л.Б.: Наши рекомендации по вопросам путешествий никогда не заключались в том, что людям не стоит приезжать в Россию. В своих рекомендациях в отношении поездок в Россию, как и в любую другую страну, мы всегда стремимся рассказать людям то, что им нужно знать, если они принимают решение о путешествии. И, если они решат поехать, - как оставаться в безопасности. Это то, для чего нужны наши рекомендации, и я рад, что это так и есть.

Что касается освещения России в прессе, знаете, нам приходится иметь дело с фактами. В последние годы в отношениях между Россией и Великобританией, а также Россией и другими странами возникло множество проблем. Нападения в Украине, нападение в Солсбери, сбитый MH17, кибератаки и так далее. Это политический факт, который никуда не исчезнет. Но на данный момент мы сосредоточены на том, что нужно делать, чтобы обеспечить безопасный и благополучный турнир здесь в России.

Би-би-си: Вы упомянули дело Скрипаля. На какой стадии сейчас находится расследование? Будет ли проводится новое расследование? Ожидается ли какое-то сотрудничество с российской стороной?

Л.Б.: Полицейское расследование по-прежнему продолжается, в Солсбери все еще идет ликвидация последствий отравления, которая стоит огромных денег. И, конечно, Скрипалям и пострадавшему полицейскому все еще оказывается медицинская помощь. И все эти вещи будут идти своим ходом. Что касается политических отношений, то мы все еще убеждены в тех решениях, которые приняли в марте.

Би-би-си: Вы говорите о взаимной высылке дипломатов, последовавшей за этим. Как изменилась жизнь в Москве для вас и для других сотрудников посольства? Стало ли тяжелее?

Л.Б.: Это был очень сложный период. Но мы находимся здесь, чтобы делать свою работу. Как я уже сказал, в ближайшие несколько недель мы здесь, чтобы обеспечить нашим и другим болельщикам безопасность во время чемпионата. Есть отношения с Россией, которые выходят за рамки российского государства - это связи между людьми, деловые связи, культурные связи. Они действительно хорошие. Они долговечные, и я надеюсь,что они помогут нам преодолеть нынешние политические трудности.

Би-би-си: Но в плане культуры не очень хорошо то, что был закрыт Британский совет. Какая сейчас ситуация с ним?

Л.Б.: Британский совет больше не действует в России, но в нашем посольстве работает культурный отдел. И мы планируем сделать многие вещи, которые Британский совет сделал бы в любом случае - год музыки в 2019 году, очень важны связи между университетами, связи между молодыми учеными, исследователями. Здесь идет речь о построении отношений в будущем между следующим поколением молодых российских граждан и британцев. Это часть того, чем мы тут занимаемся.

Би-би-си: На чемпионате себя хорошо показали как российская, так и английская сборная. Какое ваше личное мнение на этот счет?

Л.Б.: Вы спрашиваете не того человека! Моя работа вне поля, а то, что должно происходить на поле, решает Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии - прим. Би-би-си). Будем надеяться, что обе команды пройдут весь путь, и мы встретимся в финале в Лужниках.