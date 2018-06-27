Правообладатель иллюстрации Google

Компания Google в конце июня - спустя почти два месяца после анонса - показала в действии робота-ассистента Duplex, который умеет сам звонить в ресторан, вести беседу с персоналом заведения и бронировать столик.

Журналисты, в числе которых был и корреспондент Би-би-си Дейв Ли, смогли поговорить с новым роботом Google и выяснить, насколько хорошо он работает.

Что такое Duplex?

Робот-ассистент Google Duplex был представлен в начале мая на конференции Google I/O. По сути это надстройка над уже существующим в телефонах на "андроиде" голосовым помощником. Duplex может общаться не только с владельцем телефона, но и звонить самостоятельно - например, чтобы забронировать столик в ресторане или визит в парикмахерскую.

Тогда, в мае, Google показала только ролик с демонстрацией работы Duplex, и к нему было много вопросов. Во-первых, видеопрезентация выглядела так, будто излишне приукрашивает удобство и качество работы нового сервиса. Во-вторых, Duplex звучал очень похоже на человека и даже вставлял время от времени междометия "эм" и "ага" между словами для правдоподобности - но при этом не предупреждал собеседника, что тот говорит с роботом.

Кроме того, все разговоры Google Duplex записывает. Из презентации, показанной почти два месяца назад, не следовало, что голосовой ассистент как-либо предупреждает, что будет вести запись. Притом что далеко не везде в мире запись разговора без согласия собеседника законна.

Попробовать Google Duplex в действии удалось только в конце июня. Для демонстрации сервиса журналистов пригласили в небольшое заведение в калифорнийском городе Маунтин-Вью рядом с офисом IT-корпорации. Им предложили примерить на себя роль менеджера заведения и принять звонок от Google Duplex.

И что, это работает?

Сначала звонок от Duplex принял владелец заведения Орен Добронски.

- Алло, я хочу забронировать столик. Я автоматический сервис бронирования Google, - говорит женский голос и предупреждает, что сейчас разговор будет записываться.

У собеседника достаточно времени, чтобы отказаться от разговора или просто бросить трубку, прежде чем Duplex начнет задавать дополнительные вопросы. После нескольких реплик столик на пять персон забронирован на нужное время. По итогам разговора на телефон пользователя приходит уведомление, что задание успешно выполнено. В отличие от первоначальной презентации, сейчас Duplex четко дает понять, что он - робот.

Корреспондент Би-би-си Дэйв Ли тоже принял звонок от сервиса Google. Синтезированный голос попросил столик на троих. Тогда Ли решил усложнить задачу и сказал, что забронировать можно место только на четырех человек.

- Ох, ну хорошо. В таком случае, сколько придется ждать столика без брони? - нашелся Duplex.

В этом случае сервис справился, так же как и когда журналисты спрашивали о наличии среди гостей аллергиков (ассистент ответил, что не знает) или просили дать вместо номера телефона почтовый адрес (помощник дать почту отказался).

А вот журналисту Gizmodo удалось по-настоящему запутать Duplex. Робот хотел забронировать столик на вечер, но журналист сказал, что с 6 до 10 все занято - частное мероприятие. Duplex попытался перенести бронь на 5:30, но ему ответили, что тогда придется поесть и уйти из заведения за 45 минут. Робот смутился и снова попытался забронировать место на 5:30. В конце концов, разговор взял на себя человек из техподдержки Google.

Предполагается, что живые операторы Google будут страховать Duplex в случае, если разговор не приходит к логическому завершению - или если собеседник не хочет говорить с роботом. В большинстве случаев, как показала демонстрация в Калифорнии, Duplex справляется с обязанностями без помощи оператора.

Необязательный сервис

Зачем вообще нужен Google Duplex, остается непонятным - ведь позвонить в ресторан не очень сложно самому.

Сервис не будет работать на "андроидах" по умолчанию: перед звонком робота нужно будет согласиться на использование Duplex.

Рестораны и другие заведения, куда будет звонить робот, получат, в свою очередь, возможность запретить сервису звонить - по тем или иным соображениям.

В Google объясняют, что не все могут позвонить самостоятельно - из-за нарушений речи или незнания языка в чужой стране. На самом деле, пишет Дейв Ли, Duplex позволит Google добыть те данные о заведениях, которых у сервиса до сих пор нет.

К примеру, если в Google Maps до сих пор нет времени работы ресторана, то один звонок Duplex с последующей расшифровкой записи позволит Google получить эти сведения.