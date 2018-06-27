Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev/TASS Image caption У владельцев "Норникеля" противоположные курсы и прохладные отношения

Лондонский суд разрешил очередной спор между российскими олигархами: Олег Дерипаска выиграл тяжбу с Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем из-за акций металлургического гиганта "Норильский никель".

Судья фактически распорядился переиграть последний акт самой затяжной корпоративной войны в современной истории России.

Участники этой схватки - четыре сырьевых магната с общим состоянием под $40 млрд, приз - компания стоимостью почти $30 млрд.

Миротворец Абрамович

Дерипаска и Потанин - крупнейшие акционеры "Норникеля", но они резко расходятся в подходах к его развитию. Некоторое время назад в их битве за контроль над компанией был объявлен тайм-аут - при посредничестве Кремля. Миротворцами выступили владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и его партнер по металлургическому бизнесу, совладелец компании "Евраз" Александр Абрамов.

Они купили небольшой пакет акций, но как только их пятилетняя миссия подошла к концу, Абрамович решил, что им с Абрамовым пора выходить из капитала "Норникеля". Он понимал, что новая война между Потаниным и Дерипаской неизбежна: они к тому моменту уже год не разговаривали друг с другом, рассказывал на суде Потанин.

Связанная с Потаниным компания сделала Абрамовичу предложение о выкупе его доли. Выполняя требования акционерного соглашения, Абрамович предоставил преимущественное право покупки двум крупнейшим акционерам "Норникеля" - другой компании Потанина и "Русалу" Дерипаски - в равных долях.

Потанин согласился. Дерипаска пошел в суд.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Состояния Потанина, Абрамовича, Абрамова и Дерипаски по оценке Forbes

Он обвинил Абрамовича в сговоре с Потаниным и оспорил продажу. Судья пришел к выводу, что при продаже было нарушено акционерное соглашение, поскольку первоначальное предложение о выкупе сделала не независимая третья сторона, как положено, а связанная с Потаниным компания.

Кроме того, Дерипаска утверждал на суде, что цена продажи завышена, поскольку учитывает закулисные обещания Потанина Абрамовичу о покупке других его активов "Норникелем", и в итоге Дерипаска останется в проигрыше, переплатив при преимущественном выкупе и проиграв как акционер "Норникеля".

Потанин и Абрамович на суде отвергали эти обвинения и отрицали любой сговор.

Однако судья поддержал Дерипаску: предложенная цена в 234 доллара за акцию учитывала договоренности между Абрамовичем и Потаниным и потому не может считаться предложенной независимой третьей стороной, как того требует акционерное соглашение.

За что воюют

Судьба Потанина связана с "Норникелем" с момента залогового аукциона 1995 года, когда заполярный комбинат был продан за $170 млн банку "Онэксим", который за несколько лет до этого основали Потанин и Михаил Прохоров. Перед кризисом 2008 года давние партнеры поссорились и разъехались, а при разделе бизнеса Прохоров продал свой пакет "Норникеля" Дерипаске и его алюминиевому гиганту "Русал".

Так у Потанина появился новый партнер-конкурент.

Война между ними вспыхивала неоднократно, и всякий раз оборачивалась перемирием при посредничестве Кремля.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Потанин - не только крупнейший акционер, но и главный управленец "Норникеля"

Дерипаска считает, что Потанин стремится к контролю в "Норникеле", чтобы пересмотреть стратегию компании, взгляды на которую у них резко расходятся: первый стремится к росту дивидендов, второй предпочитает увеличивать акционерную стоимость.

"Русал", которому нужно погашать долги, хочет, чтобы "Норникель" почти всю прибыль возвращал акционерам, а Потанин, который управляет компанией в должности гендиректора, настаивает на увеличении инвестиций ради роста бизнеса.

Сейчас у Потанина чуть больше 30% акций, у Дерипаски - чуть меньше 30%. Пакет акций Абрамовича и Абрамова в 6% может серьезно изменить расклад сил, против чего выступает Дерипаска.

Потанин же считает, что у Дерипаски просто нет денег на выкуп, и он тянет время в судах.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Бизнес-интересы Дерипаски не ограничиваются "Норникелем"

Конфликт между основными владельцами уже сказался на их финансовом положении: в феврале "Норникель" стоил $33 млрд, а на фоне судебного спора и санкций США подешевел к середине июня до $28 млрд.

Что дальше

Пока шел суд, Потанин выкупил у Абрамовича 2% акций "Норникеля" - свою половину предложенного им пакета. Однако стороны обязались отменить продажу, если проиграют Дерипаске.

Судья вынес решение в среду, чтобы успеть огласить его до собрания акционеров "Норникеля", назначенного на четверг, как того просили участники спора. Однако вердикт уместился на одной странице, и не содержит ни подробного обоснования, ни дальнейших распоряжений, включая право на апелляцию.

Они появятся позже - судья объявил перерыв в заседании в ожидании ходатайств от юристов, представляющих интересы Потанина, Абрамовича и Дерипаски. Когда они будут поданы, стороны вернутся в лабиринты судебных коридоров лондонского Сити, и после нового заседания у них будет еще три недели на то, чтобы подать апелляцию.

На том же заседании, возможно, станет ясно, нужно ли будет аннулировать продажу 2% акций Абрамовича Потанину или можно будет дождаться рассмотрения апелляции - а это может занять и год, и больше.