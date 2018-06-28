Почему женщины в Индии отказываются от воды даже в жару
Солнце в зените, стоит невыносимая жара - под 50 градусов по Цельсию. 13-летняя Мона живет в трущобах в Дели. В такую жару она сознательно отказывается от воды.
"Стараюсь пить меньше воды, потому что туалет у нас открытый, без дверей, и там постоянно слоняются хулиганы. Я боюсь туда идти", - говорит Мона.
Она ограничивает себя и в еде, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день.
Мона ходит в уборную вместе с другими женщинами - рано утром или поздно вечером.
Около 524 млн жителей Индии, по данным ООН, не имеют туалетов.
Для женщин отсутствие туалета в доме означает еще и то, что они подвергаются риску сексуального насилия, отправляясь по нужде на улицу.
Савита, тоже живущая в трущобах в Дели, говорит, что женщины ежедневно сталкиваются со страхом и унижением.
"Женщинам приходится терпеть непристойные замечания, приставания. Местные парни иногда просто не уходят, когда женщины заходят в туалет. Поэтому мы боимся туда идти. Каждый раз надо просить других женщин пойти вместе", - говорит Савита.
Что происходит, когда женщинам приходится выбирать между здоровьем и безопасностью?
Исследователь из RAND Corporation Гулрез Шах Азхар говорит, что женщины перестают пить достаточно воды, потому что стесняются и боятся идти в туалет в дневное время.
"Они сознательно обезвоживают свой организм - и это может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно в жаркую погоду", - говорит он.
По его словам, в 2010 году в городе Ахмадабад во время аномальной жары люди умирали: при этом, с его слов, женщин среди жертв жары было больше, чем мужчин.
"Считается, что если женщина остается дома - она не подвергается большому риску во время жары. Но это не так", - говорит Гулрез.
Во многих домах в Индии единственный способ охлаждения помещения - это расположенный под потолком вентилятор. Но такой способ охлаждения очень ненадежен в стране, где часто отключают электричество.
Приготовление еды в доме приводит к тому, что в помещении стоит дым, и становится душно.
Даже традиционная женская одежда - сари (отрез ткани длиной до 9 метров, особым образом обёрнутый вокруг тела) - может способствовать перегреву.
Бхуни Шелукар живет в деревне Макхла в штате Махараштра. Лето здесь может быть очень жарким, температура воздуха поднимается до 47 градусов по Цельсию.
Из-за острой нехватки воды Бхуни и другие женщины каждый день ходят за ней за несколько километров, потом они несут воду обратно в сосудах на головах.
"Нам нужно пройти 2-3 км, чтобы набрать воды, и нам ее не хватает. Нам приходится ходить за водой несколько раз в день, так как мы можем за раз унести всего несколько литров", - говорит Бхуни.
"Сколько можно нести на голове? Мы очень устаем...", - жалуется Бхуни, возвращаясь с водой домой.
Дамини Рамешбхай Марвади живет в городе Ахмадабад, на западе страны. По ее словам, здесь до сих пор очень сильны культурные нормы патриархального общества: женщина должна заботиться о доме и семье - готовить, убирать, но при этом, по словам Дамини, она зачастую не может позаботиться о собственном здоровье.
"Сходить в туалет - это проблема. Мы можем пойти туда только после мужчин", - говорит Дамини.
По ее словам, ей, как и многим индийским женщинам, приходится ограничивать себя в питье и еде, чтобы свести посещение уборной к минимуму. "Летом я из-за этого заболела желтухой", - признается Дамини.
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Гулрез говорит, что о проблемах, с которыми женщины сталкиваются при использовании открытых туалетов, в Индии говорить не принято. Культура замалчивания нередко приводит к смертельным случаям.
"Долгосрочное решение проблемы невозможно без урегулирования таких сложных вопросов, как равенство полов и права женщин", - говорит исследователь.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ранее неоднократно предупреждала, что периоды аномальной жары в Южной Азии, где живет одна пятая населения Земли, станут более частыми и продолжительными.
Тем не менее, до сих пор проблеме аномальной жары и ее последствиям не уделялось достаточно внимания.
По словам Гулрез, очень важно учитывать эти изменения климата. Население необходимо обеспечить мобильными телефонами, чтобы у них была возможность попросить о помощи в экстренной ситуации. Крыши домов в этих районах надо покрасить белой, отражающей солнечные лучи краской, легкие шторы на окнах заменить на плотные.
Но самым важным, по мнению исследователя, остается обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве и обустройство в домах уборных.