Почему женщины в Индии отказываются от воды даже в жару

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие женщины в Индии стараются пить как можно меньше жидкости, чтобы реже ходить в туалет, который часто находится довольно далеко от их дома

Солнце в зените, стоит невыносимая жара - под 50 градусов по Цельсию. 13-летняя Мона живет в трущобах в Дели. В такую жару она сознательно отказывается от воды.

"Стараюсь пить меньше воды, потому что туалет у нас открытый, без дверей, и там постоянно слоняются хулиганы. Я боюсь туда идти", - говорит Мона.

Она ограничивает себя и в еде, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день.

Мона ходит в уборную вместе с другими женщинами - рано утром или поздно вечером.

Около 524 млн жителей Индии, по данным ООН, не имеют туалетов.

Для женщин отсутствие туалета в доме означает еще и то, что они подвергаются риску сексуального насилия, отправляясь по нужде на улицу.

Image caption По словам Савиты, нападения на женщин часто совершаются, когда они идут в туалет, расположенный за пределами дома. А вот насмешки и непристойные шутки от мужчин им приходится слышать почти каждый день по дороге в уборную

Савита, тоже живущая в трущобах в Дели, говорит, что женщины ежедневно сталкиваются со страхом и унижением.

"Женщинам приходится терпеть непристойные замечания, приставания. Местные парни иногда просто не уходят, когда женщины заходят в туалет. Поэтому мы боимся туда идти. Каждый раз надо просить других женщин пойти вместе", - говорит Савита.

Что происходит, когда женщинам приходится выбирать между здоровьем и безопасностью?

Исследователь из RAND Corporation Гулрез Шах Азхар говорит, что женщины перестают пить достаточно воды, потому что стесняются и боятся идти в туалет в дневное время.

"Они сознательно обезвоживают свой организм - и это может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно в жаркую погоду", - говорит он.

По его словам, в 2010 году в городе Ахмадабад во время аномальной жары люди умирали: при этом, с его слов, женщин среди жертв жары было больше, чем мужчин.

"Считается, что если женщина остается дома - она не подвергается большому риску во время жары. Но это не так", - говорит Гулрез.

Image caption Бхуни Шелукар и ее односельчанка идут за водой

Во многих домах в Индии единственный способ охлаждения помещения - это расположенный под потолком вентилятор. Но такой способ охлаждения очень ненадежен в стране, где часто отключают электричество.

Приготовление еды в доме приводит к тому, что в помещении стоит дым, и становится душно.

Даже традиционная женская одежда - сари (отрез ткани длиной до 9 метров, особым образом обёрнутый вокруг тела) - может способствовать перегреву.

Бхуни Шелукар живет в деревне Макхла в штате Махараштра. Лето здесь может быть очень жарким, температура воздуха поднимается до 47 градусов по Цельсию.

Из-за острой нехватки воды Бхуни и другие женщины каждый день ходят за ней за несколько километров, потом они несут воду обратно в сосудах на головах.

"Нам нужно пройти 2-3 км, чтобы набрать воды, и нам ее не хватает. Нам приходится ходить за водой несколько раз в день, так как мы можем за раз унести всего несколько литров", - говорит Бхуни.

"Сколько можно нести на голове? Мы очень устаем...", - жалуется Бхуни, возвращаясь с водой домой.

Image caption В Индии от женщины ожидают прежде всего заботы о доме и семье, а не о собственном здоровье

Дамини Рамешбхай Марвади живет в городе Ахмадабад, на западе страны. По ее словам, здесь до сих пор очень сильны культурные нормы патриархального общества: женщина должна заботиться о доме и семье - готовить, убирать, но при этом, по словам Дамини, она зачастую не может позаботиться о собственном здоровье.

"Сходить в туалет - это проблема. Мы можем пойти туда только после мужчин", - говорит Дамини.

По ее словам, ей, как и многим индийским женщинам, приходится ограничивать себя в питье и еде, чтобы свести посещение уборной к минимуму. "Летом я из-за этого заболела желтухой", - признается Дамини.

Гулрез говорит, что о проблемах, с которыми женщины сталкиваются при использовании открытых туалетов, в Индии говорить не принято. Культура замалчивания нередко приводит к смертельным случаям.

"Долгосрочное решение проблемы невозможно без урегулирования таких сложных вопросов, как равенство полов и права женщин", - говорит исследователь.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ранее неоднократно предупреждала, что периоды аномальной жары в Южной Азии, где живет одна пятая населения Земли, станут более частыми и продолжительными.

Тем не менее, до сих пор проблеме аномальной жары и ее последствиям не уделялось достаточно внимания.

По словам Гулрез, очень важно учитывать эти изменения климата. Население необходимо обеспечить мобильными телефонами, чтобы у них была возможность попросить о помощи в экстренной ситуации. Крыши домов в этих районах надо покрасить белой, отражающей солнечные лучи краской, легкие шторы на окнах заменить на плотные.

Но самым важным, по мнению исследователя, остается обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве и обустройство в домах уборных.