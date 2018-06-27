О чем говорили Путин с советником Трампа. Главное

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Владимир Путин и Джон Болтон договорились о встрече президентов России и США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и президент России Владимир Путин встретились в Кремле и обсудили детали будущей встречи Путина и президента США Дональда Трампа. Би-би-си коротко рассказывает о главных итогах переговоров.

1. Путин и Трамп точно встретятся, дата и место будут объявлены в четверг

Советник российского президента Юрий Ушаков объявил, что Путин и Болтон договорились о встрече лидеров стран. Встреча начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, уточнил Ушаков.

Когда и где именно пройдет саммит, будет объявлено только в четверг, сказал советник Путина. Болтон на пресс-конференции в Интерфаксе подтвердил это.

По словам Болтона, будет сделано "официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи".

"Для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна", - разъяснял Ушаков.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча президентов может пройти в Австрии 15 июля. По данным издания, в Вену уже прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи. В этот день пройдет финал чемпионата мира по футболу.

В качестве альтернативы рассматривается Хельсинки, сообщили во вторник издание Politico и агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По версии Politico, администрация Трампа запланировала встречу после визитов Трампа в Бельгию и Великобританию. Президент США примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, а затем 13 июля поедет в Лондон.

Пропустить Twitter пост , автор: @TPKanslia There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) 26 июня 2018 г.

"Финляндия всегда готова предоставить хороший сервис, если ее об этом попросят", - приводит слова президента страны Саули Ниинисте Twitter его канцелярии.

Вариант встречи до саммита НАТО не рассматривается, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2. США не признает Крым российским и не снимет санкции

Незадолго до визита в ходе саммита G7 Трамп поднял вопрос о возвращении Россию в "Большую семерку".

Однако самое интересное заявление американский президент, возможно, сделал в кулуарах форума. Ресурс BuzzFeed со ссылкой на дипломатический источник писал, что Трамп на закрытой встрече якобы заявил, будто бы Крым российский, потому что "все, кто там живет, говорят по-русски".

BuzzFeed отмечал при этом, что неясно, было ли заявление американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или он сигнализировал о радикальной смене курса внешней политики США.

Корреспондент Русской службы Би-би-си спросил у Болтона, правда ли Трамп произносил такую фразу. Болтон ничего не ответил на этот вопрос. Но подчеркнул, что готовящаяся встреча Путина и Трампа никак не повлияет на позицию США по ключевым вопросам: вопрос о признании Крыма в США не стоит, санкции отменяться не будут.

"Тема санкций не затрагивалась, но затрагивалась общая ситуация, которая вызывает беспокойство в наших двусторонних отношениях", - прокомментировал ранее вопрос о санкциях Ушаков.

3. Путин обсудит с Трампом вмешательство в выборы США

Ушаков рассказал журналистам, что Путин и Болтон обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы. По его словам, инициатива поднять этот вопрос принадлежала российской стороне.

Помощник российского президента сообщил журналистам, что Путин заявил о невмешательстве Москвы в американские выборы. "Да, эта тема упоминалась, очень кратко, - сказал он. - С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в электоральные процессы США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года".

Болтон на пресс-конференции после встречи сказал, что не исключает обсуждения темы вмешательства России в выборы США на встрече Путина и Трампа: "Да, мы обсуждали сегодня этот вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет подниматься между президентами".

Однако сами предположения о том, что Россия может быть связана с кампанией Трампа, Болтон назвал "нонсенсом".

"Критики предстоящей встречи как раз заявляют, что если эта встреча состоится, то это станет доказательством того, что существует какая-то связующая ось (между Кремлем и кампанией Трампа. - Би-би-си), но это нонсенс. И президент Трамп считает, что такая личная встреча важна, и я тоже так считаю", - сказал Болтон.

4. Болтону назвал ЧМ-2018 в России успешным

Во время официальной встречи в Кремле Путин пообещал Болтону поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу. "Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, - заявил Путин. - Пока нам удается организовать эти соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом".

"Конечно же, с удовольствием узнаем у вас, как вам удается столь успешно проводить чемпионат", - ответил Болтон.

5. Дипломатов не вернут, землю посольству не отдадут

Взаимная высылка дипломатов и сокращение дипмиссий не стали предметом подробной дискуссии Путина и Болтона, заявил журналистам Ушаков. "Этой конкретики президент и Болтон не касались", - сказал он.

Корреспондент Интерфакса задал Болтону вопрос о том, когда России вернут незаконно изъятую в США недвижимость.

"Вопрос был некорректно задан, потому что они (объекты российской дипломатической собственности. - Би-би-си) не были конфискованы незаконно", - сказал в ответ Болтон.

6. Путинпришел на встречу вовремя?

Журналисты еще поинтересовались, вовремя ли Путин начал встречу с Болтоном. Советника Трампа спросили, не кажется ли ему, что в Кремле ему оказан более уважительный прием, чем даже при встречах российского лидера с британской королевой или папой римским (на эти встречи Путин приходил с опозданием).

По сведениям журналистов, на встречу с Болтоном Путин пришел вовремя, что стало свидетельством особого отношения.

Болтон был озадачен этим вопросом.

"Это самый сложный вопрос, который мне пока задали здесь сегодня. Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим", - отшутился Болтон.

"Так как я не хочу выказывать неуважение ни к папе Римскому, ни к другим людям, которых вы назвали, я воздержусь от ответа", - добавил советник президента США.