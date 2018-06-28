"Рука Бога": как жесты Марадоны отодвинули Месси на второй план

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Легендарный футболист не стесняется демонстрировать свои эмоции на публике

Если Лионель Месси сейчас расстроен, его можно понять.

После того как он самоотверженно вел за собой сборную Аргентины в игре против Нигерии, чтобы сохранить призрачные мечты аргентинцев о Кубке мира, и забил изумительный по красоте гол, новость об этом затмил собой человек, с которым Месси постоянно сравнивают.

И на этот раз это не Криштиану Роналду, а футбольная звезда на пенсии - Диего Марадона.

Жесты

Не исчезающий со страниц газет благодаря своим спорным жестам, Марадона в России умудрился отодвинуть на второй план самого Месси. Правда, по не самой приятной причине.

Во время полной драматизма игры в Санкт-Петербурге бывший чемпион мира был отличным объектом для охотников за "горячими" фотографиями.

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Перед началом игры по просьбе фанатов Марадона поднял баннер, на котором он был изображен в образе святого.

В первом тайме он как безумный праздновал первый гол Аргентины, а потом, по-видимому, заснул.

В конце игры после победного гола бело-голубых Марадона буквально взорвался, сначала возгласами облегчения (гол выводил аргентинцев в 1/8 финала), а потом - ярости в адрес команды противника.

В этот момент великий футболист взмахнул руками, показывая два средних пальца всему стадиону.

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Эти кадры взорвали интернет, но дальше - больше: вскоре появились снимки, на которых Марадону под руки провожали с его места на трибуне, по слухам - для госпитализации.

В начале этого столетия аргентинец несколько раз оказывался на больничной койке по неприятному поводу: злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

К счастью, на этот раз все было не так серьезно. По словам звезды, бригада медиков на стадионе осмотрела и отпустила его.

"Ему нравится быть пародией на самого себя"

Свет на причины такого поведения Марадоны пролил в беседе с Би-би-си его бывший агент Джон Смит.

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"Когда я был с ним в 80-е и 90-е годы, он чувствовал себя на вершине мира. Проблема была в том, что он не спал, и ему прописали снотворное. И если днем он позволял себе еще какие-то субстанции, такие как алкоголь, то вместе с таблетками они производили на него сильный эффект".

"Сейчас ему нравится быть пародией на самого себя. Я понимаю, почему его критикуют, но в глубине души он остается отзывчивым и добрым парнем".

"Я только надеюсь, что ему хватит ума не перейти границы, что с ним не случится какая-нибудь глупость".

Король заголовков

Скандальные жесты в Санкт-Петербурге последовали вскоре после другой неприятной истории: 16 июня во время первой игры сборной Аргентины против Исландии Марадону заметили курящим сигару на стадионе, где курение запрещено.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Марадона был самым заметным среди аргентинцев во время матча с Хорватией, который Аргентина проиграла со счетом 0:3

Во время этого чемпионата обвиняли его и в расизме, когда он, помахав и послав воздушные поцелуи окликнувшим его болельщикам из Южной Кореи, пальцами растянул себе уголки глаз.

После поражения сборной Аргентины от команды Хорватии со счетом 0:3, Марадона рыдал в VIP-ложе стадиона, а затем направил Аргентинской футбольной ассоциации требование организовать для него встречу с игроками сборной перед игрой с Нигерией.

Неизвестно - было ли требование удовлетворено, но вряд ли Месси был бы в восторге от такого собрания.

Две иконы

Месси постоянно напоминают, что Марадона во главе сборной выиграл Кубок мира в 1986 году, а его, Лионеля, высшее достижение - финал 2014 года, но у напряженных взаимоотношений двух звезд есть и другие личные мотивы.

Испортились эти отношения после чемпионата мира 2010 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Не всегда в отношениях двух идолов аргентинского футбола царила гармония

Марадона был тренером национальной сборной, когда Германия разгромила Аргентину в четвертьфинале турнира.

Марадону уволили, а прессе рассказали, что тренер больше других был разочарован Месси.

Когда Месси был выбран лучшим игроком следующего Кубка мира, Марадона прокомментировал: "Незаслуженно!"

В 2016 году Месси в интервью заявил, что не общается с Марадоной с 2010 года.

"У него своя жизнь, у меня своя. У меня с ним прекрасные отношения - мы не общаемся!"

Аргентинским болельщикам остается лишь надеяться, что такие отношения не будут мешать Месси готовиться к важнейшему матчу с Францией в 1/8 финала.