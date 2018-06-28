"Рука Бога": как жесты Марадоны отодвинули Месси на второй план
Если Лионель Месси сейчас расстроен, его можно понять.
После того как он самоотверженно вел за собой сборную Аргентины в игре против Нигерии, чтобы сохранить призрачные мечты аргентинцев о Кубке мира, и забил изумительный по красоте гол, новость об этом затмил собой человек, с которым Месси постоянно сравнивают.
И на этот раз это не Криштиану Роналду, а футбольная звезда на пенсии - Диего Марадона.
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Жесты
Не исчезающий со страниц газет благодаря своим спорным жестам, Марадона в России умудрился отодвинуть на второй план самого Месси. Правда, по не самой приятной причине.
Во время полной драматизма игры в Санкт-Петербурге бывший чемпион мира был отличным объектом для охотников за "горячими" фотографиями.
Перед началом игры по просьбе фанатов Марадона поднял баннер, на котором он был изображен в образе святого.
В первом тайме он как безумный праздновал первый гол Аргентины, а потом, по-видимому, заснул.
В конце игры после победного гола бело-голубых Марадона буквально взорвался, сначала возгласами облегчения (гол выводил аргентинцев в 1/8 финала), а потом - ярости в адрес команды противника.
В этот момент великий футболист взмахнул руками, показывая два средних пальца всему стадиону.
Эти кадры взорвали интернет, но дальше - больше: вскоре появились снимки, на которых Марадону под руки провожали с его места на трибуне, по слухам - для госпитализации.
В начале этого столетия аргентинец несколько раз оказывался на больничной койке по неприятному поводу: злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
К счастью, на этот раз все было не так серьезно. По словам звезды, бригада медиков на стадионе осмотрела и отпустила его.
"Ему нравится быть пародией на самого себя"
Свет на причины такого поведения Марадоны пролил в беседе с Би-би-си его бывший агент Джон Смит.
"Когда я был с ним в 80-е и 90-е годы, он чувствовал себя на вершине мира. Проблема была в том, что он не спал, и ему прописали снотворное. И если днем он позволял себе еще какие-то субстанции, такие как алкоголь, то вместе с таблетками они производили на него сильный эффект".
"Сейчас ему нравится быть пародией на самого себя. Я понимаю, почему его критикуют, но в глубине души он остается отзывчивым и добрым парнем".
"Я только надеюсь, что ему хватит ума не перейти границы, что с ним не случится какая-нибудь глупость".
Король заголовков
Скандальные жесты в Санкт-Петербурге последовали вскоре после другой неприятной истории: 16 июня во время первой игры сборной Аргентины против Исландии Марадону заметили курящим сигару на стадионе, где курение запрещено.
Во время этого чемпионата обвиняли его и в расизме, когда он, помахав и послав воздушные поцелуи окликнувшим его болельщикам из Южной Кореи, пальцами растянул себе уголки глаз.
После поражения сборной Аргентины от команды Хорватии со счетом 0:3, Марадона рыдал в VIP-ложе стадиона, а затем направил Аргентинской футбольной ассоциации требование организовать для него встречу с игроками сборной перед игрой с Нигерией.
Неизвестно - было ли требование удовлетворено, но вряд ли Месси был бы в восторге от такого собрания.
Две иконы
Месси постоянно напоминают, что Марадона во главе сборной выиграл Кубок мира в 1986 году, а его, Лионеля, высшее достижение - финал 2014 года, но у напряженных взаимоотношений двух звезд есть и другие личные мотивы.
Испортились эти отношения после чемпионата мира 2010 года.
Марадона был тренером национальной сборной, когда Германия разгромила Аргентину в четвертьфинале турнира.
Марадону уволили, а прессе рассказали, что тренер больше других был разочарован Месси.
Когда Месси был выбран лучшим игроком следующего Кубка мира, Марадона прокомментировал: "Незаслуженно!"
В 2016 году Месси в интервью заявил, что не общается с Марадоной с 2010 года.
"У него своя жизнь, у меня своя. У меня с ним прекрасные отношения - мы не общаемся!"
Аргентинским болельщикам остается лишь надеяться, что такие отношения не будут мешать Месси готовиться к важнейшему матчу с Францией в 1/8 финала.