Японский зонд "Хаябуса-2" добрался до астероида в форме юлы

Правообладатель иллюстрации Jaxa et al. Image caption Первые изображения показали, что астероид Рюгу имеет форму юлы или волчка

Японский космический зонд "Хаябуса-2" достиг своей цели - астероида Рюгу, который напоминает по форме юлу. На путь ушло три с половиной года.

Задача зонда - изучение астероида и доставка на Землю образцов пород, из которых он состоит. Зонд пошлет на поверхность Рюгу небольшой спускаемый аппарат, который должен доставить на поверхность астероида ряд приборов.

Доктор Макото Есикава, руководитель проекта, рассказал о готовящейся программе работ японского зонда: "Прежде всего, мы очень внимательно изучим рельеф поверхности. Затем выберем место посадки. Именно там будут собраны пробы пород".

Затем с борта зонда в сторону астероида будет выстрелен медный стержень, оснащенный зарядом взрывчатки. Когда зонд отойдет от него на безопасное расстояние, заряд будет подорван, и стержень устремится на большой скорости к поверхности астероида.

Правообладатель иллюстрации JAXA / Akihiro Ikeshita Image caption "Хаябуса-2" запустит в сторону поверхности астероида медный ударный штырь, который выбьет небольшой кратер

"Это ударное устройство создаст на поверхности небольшой кратер. Вероятно, весной будущего года мы посадим в него наш посадочный модуль, чтобы получить образцы пород, лежащих под поверхностью астероида", - рассказал Есикава.

По словам доктора Есикавы, профессора японского Института космических исследований, астероид Рюгу, как оказалось, имеет неожиданную форму.

Астероиды такой формы - около 900 метров в диаметре - обычно быстро вращаются вокруг собственной оси, совершая полный оборот за 3-4 часа. Но Рюгу имеет более продолжительный день - он длится семь с половиной часов.

"Многие участники нашего проекта считают, что в прошлом этот астероид вращался гораздо быстрее, но что-то произошло и это вращение замедлилось. Мы не знаем, что именно вызвало это замедление, и это очень интересный вопрос", - говорит профессор.

Зонд "Хаябуса-2" проведет на орбите вокруг астероида около полутора лет, обследуя это небесное тело, которое находится в 290 млн км от Земли.

Правообладатель иллюстрации DLR Image caption На борту зонда есть блок научных приборов MASCOT, разработанный немецкими учеными. Он будет высажен на поверхности астероида

За это время на поверхность астероида будет высажено несколько посадочных модулей, в том числе передвижные лаборатории и разработанный в Германии блок научных приборов.

Астероид Рюгу принадлежит к типу С, который считается относительно примитивным. Это означает, что на его поверхности могут оказаться органические материалы и гидраты. Изучение химического состава астероида может дать ученым новое понимание ранних этапов эволюции Солнечной системы.

Поверхность астероида за миллиарды лет подверглась сильной эрозии под воздействием солнечного ветра и других космических факторов. Именно поэтому японские ученые считают важным получить свежие образцы его пород из выбитого медным стержнем кратера.

На борту зонда имеется лидар или лазерный дальномер, который используется для маневра зонда у астероида. Он освещает цель с помощью лазерного луча и измеряет точное расстояние до нее. Во вторник, 26 июня, ученым удалось воспользоваться лидаром для успешного определения расстояния до поверхности астероида.

В декабре 2019 года планируется старт зонда с полученными образцами пород с орбиты вокруг астероида к Земле.

Первый аппарат серии "Хаябаса" ("Сокол") был запущен в 2003 году. В 2005 году он достиг астероида Итокава. Несмотря на ряд технических сложностей, зонд вернулся на Землю в 2010 году с образцами пород астероида.