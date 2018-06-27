Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожар на болотах Сэддлуорт начался в воскресенье

На северо-западе Англии недалеко от Манчестера уже несколько дней горят торфяные болота Сэддлуорт.

Пожар вызван необычно жаркой погодой, которая держится в этом районе Англии уже вторую неделю.

В районе бедствия эвакуировано около 100 семей. Площадь подара составляет шесть квадратных километров. Пожарные поливают водой из брандспойтов и с самолетов пересохшие болота.

Подземный пожар продолжается уже несколько дней. Клубы дыма, поднявшиеся над болотом, видны из центра Манчестера.

В этот район направлены армейские подразделения, которые должны прийти на помощь пожарным.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сильный ветер раздувает огонь и способствует распространению пожара

Правообладатель иллюстрации Kenthe Walker Image caption Жители деревни Гринфилд видят над холмами клубы белого дыма

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Очаги огня разбросаны по территории площадью 6 км

Правообладатель иллюстрации Alex Glover Image caption Горизонт вблизи деревни Грассингтон затянут дымкой

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Прибывшие из Манчестера расчеты пожарных заняты тушением пожаров

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Они заливают водой очаги огня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Густой дым окутал близлежащую деревню Сталибридж

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пожарные говорят, что никогда не сталкивались с торфяным пожаром такого масштаба

Правообладатель иллюстрации Anthony Devlin/Getty Images Image caption Во вторник ночью над пожарищем взошла полная красная от дыма луна

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