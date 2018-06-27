Под Манчестером горят торфяники, на подмогу брошена армия - фоторепортаж
- 27 июня 2018
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На северо-западе Англии недалеко от Манчестера уже несколько дней горят торфяные болота Сэддлуорт.
Пожар вызван необычно жаркой погодой, которая держится в этом районе Англии уже вторую неделю.
В районе бедствия эвакуировано около 100 семей. Площадь подара составляет шесть квадратных километров. Пожарные поливают водой из брандспойтов и с самолетов пересохшие болота.
Подземный пожар продолжается уже несколько дней. Клубы дыма, поднявшиеся над болотом, видны из центра Манчестера.
В этот район направлены армейские подразделения, которые должны прийти на помощь пожарным.
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