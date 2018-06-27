Под Манчестером горят торфяники, на подмогу брошена армия - фоторепортаж

  • 27 июня 2018
Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Пожар на болотах Сэддлуорт начался в воскресенье

На северо-западе Англии недалеко от Манчестера уже несколько дней горят торфяные болота Сэддлуорт.

Пожар вызван необычно жаркой погодой, которая держится в этом районе Англии уже вторую неделю.

В районе бедствия эвакуировано около 100 семей. Площадь подара составляет шесть квадратных километров. Пожарные поливают водой из брандспойтов и с самолетов пересохшие болота.

Подземный пожар продолжается уже несколько дней. Клубы дыма, поднявшиеся над болотом, видны из центра Манчестера.

В этот район направлены армейские подразделения, которые должны прийти на помощь пожарным.

Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сильный ветер раздувает огонь и способствует распространению пожара
Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации Kenthe Walker
Image caption Жители деревни Гринфилд видят над холмами клубы белого дыма
Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Очаги огня разбросаны по территории площадью 6 км
View from Grassington Правообладатель иллюстрации Alex Glover
Image caption Горизонт вблизи деревни Грассингтон затянут дымкой
Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Прибывшие из Манчестера расчеты пожарных заняты тушением пожаров
Saddleworth Moor fire Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Они заливают водой очаги огня
Smoke in Stalybridge Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Густой дым окутал близлежащую деревню Сталибридж
Moor fire Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Пожарные говорят, что никогда не сталкивались с торфяным пожаром такого масштаба
Saddleworth fire Правообладатель иллюстрации Anthony Devlin/Getty Images
Image caption Во вторник ночью над пожарищем взошла полная красная от дыма луна

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