Могилы предков: зачем госструктуры в России задают соискателям странные вопросы

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В Центральном банке России при приеме на работу помимо стандартной анкеты просят написать автобиографию, в которой рекомендуют рассказать о своей национальности и местах захоронения родственников. Об этом Би-би-си рассказал один из сотрудников банка.

В распоряжении редакции есть скан документа. К автобиографии прилагается список рекомендаций и перечислены вопросы, ответы на которые нужно указать обязательно. Помимо национальности нужно указать гражданство и причины его изменения, если оно менялось. Еще нужно рассказать о ближайших родственниках, в том числе бывших супругах, предоставить список поездок за рубеж и указать, живут ли за границей родственники.

В ЦБ не ответили на запрос Би-би-си.

Сотрудники центробанка формально не являются госслужащими. Однако подобные вопросы задают и в других госорганах.

К примеру, собеседник Би-би-си в аппарате одной из палат российского парламента рассказал, что при трудоустройстве их также просили указать места захоронения близких родственников. И попросили предоставить регистрационный номер могилы.

"Это бывает сложно выяснить. У кого-то родители умерли давно, у кого-то они похоронены не в Москве и так далее", - говорит собеседник Би-би-си.

Но самое неприятное среди требований при приеме на госслужбу - это необходимость предоставить данные о бывших супругах, продолжает он: "Нужно указывать их место работы, место жительства, наличие судимостей. Но не все же общаются после развода".

Еще один чиновник из социального блока правительства пояснил, что места захоронения умерших родственников обязательно требуются при заполнении анкеты на допуск к гостайне.

Эти вопросы пришли из советского прошлого, пояснил доцент РГГУ и бывший заместитель министра труда Павел Кудюкин. Похожие вопросы задавались в анкетах для выезда за границу. В них спрашивали о социальном происхождении и о репрессированных родственниках.

Наличие этих вопросов в анкетах сейчас он связывает с инертностью кадровых служб.

Работодатели могут попросить нового работника предоставить автобиографию, что является вполне законным. Но это не является обязанностью, за исключением правоохранительных органов, военной службы и "иной государственной службы", говорит Кристина Флеер, адвокат "Юрасов, Ларин и партнеры"и член Ассоциации юристов России.

"В автобиографии дискриминирующие действия можно заметить сразу. Если работодатель требует указать в обязательном порядке подробное описание всех родственников, вплоть до имеющихся наследственных болезней, указание расовой и национальной принадлежности, места захоронения родственников. В исключительных случаях работодатель вправе собирать эти данные - при допуске к сведениям, содержащим гостайну", - говорит Флеер. - Но идя на подобную должность, люди дают разрешение на обработку персональных данных, в том числе и таких, добровольно".

Психологическое тестирование и анкеты

Еще один сотрудник Центрального банка рассказал Би-би-си, что процесс его трудоустройства был долгим: он проходил медкомиссию в поликлинике, службу безопасности и психологическое тестирование. Психологическое тестирование, по словам собеседника Би-би-си, длилось несколько часов и напомнило школьные тесты.

Другие действующие и бывшие чиновники рассказывают о других необычных вопросах и заданиях при принятии на госслужбу. Чаще всего они тоже упоминали психологические тесты.

Бывший сотрудник минэкономразвития вспомнил о психологическом тесте при приеме на работу несколько лет назад. По его словам, тот был направлен на поиск серьезных отклонений, например, склонности к жестокости. В остальном, по его словам, анкета была стандартной.

Другой бывший чиновник ведомства рассказал Би-би-си, что 10 лет назад в анкете при приеме на работу также были стандартные вопросы. "Как в банке при получении кредита", - иронизирует он. Еще один бывший чиновник минэкономразвития рассказал, что заполнял стандартную анкету, а "идиотских вопросов" ему никто не задавал.

В минэкономразвития не ответили на запрос Би-би-си.

Еще один чиновник, сейчас работающий в администрации президента, а до этого работавший в нескольких министерствах, сказал, что ни в анкетах, ни в устных беседах с такими вопросами не сталкивался и сам их не задавал, когда искал сотрудников.

Тесты на полиграфе

В центробанке сотрудников планируют проверять на полиграфе, писала в феврале газета "Ведомости". Проверку банк собирался предлагать сотрудникам, работающим с поднадзорными банками, а основная цель этих проверок - борьба с коррупцией и утечками информации.

По данным газеты, сотрудников МВД и других правоохранительных органов уже часто проверяют на полиграфе.

Источник Би-би-си, работавший в нескольких крупных компаниях, сказал, что проверка на полиграфе в последнее время все чаще встречаются и в корпоративном секторе.

"Как правило, это касается руководящих должностей. Они заранее оговаривают с тобой вопросы, которые будут задавать, и ты имеешь право отказаться отвечать на некоторые", - говорит собеседник Би-би-си.

По его словам, проверки на полиграфе практикуют "Северсталь", НЛМК, ЕВРАЗ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и аэропорт "Домодедово". Русская служба Би-би-си направила запрос в эти компании, но ответа пока не получила.

"Кандидатам на руководящие должности предлагается пройти полиграф, что является общепринятой практикой в российском корпоративном секторе, - подтвердил Би-би-си представитель НЛМК. - Мы переняли этот опыт у других компаний".

По словам представителя компании, задаются только вопросы, относящиеся к деловым качествам кандидата, а вопросов, относящихся к личной жизни, политическим убеждениям или вероисповеданию работников, нет.

"При этом кандидат имеет право отказаться от прохождения полиграфа, и это решение не повлияет на его шансы получить работу в компании", - добавили в НЛМК.

Один из сотрудников Сбербанка на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что проверки на полиграфе - это частая практика при найме некоторых категорий сотрудников.

Согласно данным сайта госзакупок, основные покупатели полиграфов - МВД и Следственный комитет. Но также проверки на полиграфе или сам полиграф покупали Сбербанк и РНКБ Банк, Почта России, дочки "Транснефти" и "Роснефти", Московский зоопарк, Московский метрополитен, Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, аппарат правительства Пермского края, администрация главы республики Коми, Московский эндокринный завод, московское ГКУ "Организатор перевозок", аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) и аэропорт "Курумоч" (Самара).

Вывести из зоны комфорта

На этапе собеседований, по словам партнера рекрутинговой компании Antal Константина Бряузова, работодатели часто задают нестандартные вопросы, "чтобы вывести человека из зоны комфорта, проверить его креативность или лучше понять его образ мыслей".

В рекрутинговых компаниях Би-би-си сообщили, что не сталкивались с практикой задавать вопросы о национальности или местах захоронения родственников. Это может быть связано с тем, что они мало работают с государственными органами.

Для военной службы или работы в госучреждениях может, например, понадобится информация по месту жительства родственников за границей, рассказал Би-би-си ведущий консультант по подбору персонала Kelly Services Анастасия Дремова.

При приеме на работу работодатель может спрашивать о том, где работают родственники сотрудника, рассказывает Бряузов. По его словам, это делается для того, чтобы избежать конфликта интересов.