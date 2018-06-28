Пресса Британии: встреча Трампа и Путина - чего ждать?

В обзоре британской прессы за 28 июня:

Встреча Трампа и Путина: что плохого может случиться?

Британские власти опасаются, что во время предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным российский президент может убедить американского понизить уровень военного сотрудничества с Европой и таким образом подорвать механизмы защиты стран НАТО от возможной российской агрессии, пишет Times.

Кроме того, чиновники опасаются, что Путин убедит Трампа отменить или видоизменить планируемые военные маневры сил альянса.

Любое подобное решение может привести альянс, с 1949 года обеспечивающий безопасность Запада во многом за счет военной силы США, к "экзистенциальному кризису", пишет газета.

Наблюдатели опасаются, что Трамп попытается заключить с Путиным договор, похожий на тот, который был заключен по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня. После тех переговоров Трамп внезапно отменил совместные маневры военных сил США и южнокорейской армии.

"Нас волнует, что Путин и Трамп могут внезапно объявить о некоем мирном договоре. Вполне возможно, что они скажут: "Зачем нам столько военной техники в Европе?" - и договорятся вместе работать над сокращением контингентов", - цитирует газета одного из британских министров, имя которого не называется.

"Сложно выступать против мира, но будет ли это настоящий мир?", - добавляет чиновник.

Газета напоминает, что Трамп ранее заявлял, что европейские союзники США не в полном объеме финансируют НАТО. После беседы с несколькими министрами, другими чиновниками, и экспертами, газета составила список самых неблагоприятных, по мнению британских властей, исходов встречи:

Путин может убедить Трампа, что США не стоит принимать участие в осенних маневрах НАТО в Норвегии. Трамп таким образом сможет сказать избирателям, что сэкономил для США большую сумму;

США могут открыть военную базу в Польше вне договоренностей по линии НАТО. База будет финансироваться польским правительством;

Трамп может принять аннексию Крыма и ослабить санкции против России в обмен на номинальное перемирие на востоке Украины. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон, в среду посетивший Москву уверял, что этого не произойдет.

Кроме того, Трамп может попытаться вернуть в США из России бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. В 2016 году директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что подходящим наказанием для Сноудена, организовавшего утечку данных о деятельности разведслужб США, может быть смертная казнь.

Еще один источник в британском правительстве говорит, что Британия ожидает от России провокаций после окончания ЧМ-2018, "возможно, в течение следующих шести месяцев".

"С этой встречей связано гораздо больше рисков, чем перспектив", - резюмирует эксперт, бывший посол Британии в Латвии и директор департамента внешней политики в Центре европейских реформ Иан Бонд.

В четверг Европейские лидеры встретятся, чтобы обсудить угрозу, которую Трамп представляет для единства Запада. Британский премьер Тереза Мэй на саммите заявит, что Британия готова участвовать в европейских инициативах в сфере безопасности, даже если США не будут их поддерживать.

Фантастический вылет

"Черт возьми, разве не приятно было видеть вчерашний вылет Германии с чемпионата мира по футболу в России?" - так начинается статья в Daily Mail.

Это, может быть, не благородно, не по-христиански, и просто незрело, но наблюдать, как четырехкратных чемпионов мира ставит на место Южная Корея - это один из самых лучших способов провести жаркий летний день.

Как когда-то пошутил ведущий Би-би-си Гари Линекер: "Футбол - простая игра. Двадцать два человека гоняются за мячом, а потом побеждают немцы".

Тот факт, что к поражению сборной привел видеоповтор - точный, надежный, можно сказать, немецкий по своей сути механизм, делает момент вылета только приятнее. Vorsprung durch Technik! ("Продвижение через технологии", знаменитый слоган компании Audi - прим. Би-би-си).

Когда южнокорейский страйкер Сон Хын Мин, играющий за "Тоттенхэм", забил мяч в пустые ворота, увеличив разрыв между командами до двух очков, по всему миру раздались крики радости.

Но громче всех радовались британцы, собравшиеся в пабах, офисах и клубах, державшие пальцы скрещенными в слабой надежде на то, что немцы наконец получат по заслугам.

Да, Англия уже вышла в плей-офф, от сегодняшнего матча с Бельгией ничего не зависит. Однако в глубине души каждого британца жил страх, о котором предпочитали не говорить: вдруг на следующих этапах нашей сборной придется играть против Германии?

Последние лет 40 немцы казались непобедимыми - и не только на футбольном поле, но и на политической арене, и в экономике. Когда фанаты Англии дразнили немцев кричалкой про "две мировые войны и один кубок мира", это была просто бравада, маскирующая глубокий комплекс неполноценности.

Сейчас все изменилось. Однако не расслабляйтесь. Это сладкое чувство злорадства может не пережить поражения от маленькой, но гордой бельгийской сборной.

Так наполним же бокалы и будем злорадствовать, пока можем.

Уязвимость в системе "паспортов болельщика"

Британская федерация футбольных болельщиков обнаружила уязвимость в системе "паспортов болельщика", благодаря которой паспорт, дающий право безвизового въезда в Россию, могут получить даже те, у кого нет билетов на матчи ЧМ-2018, пишет Guardian.

Болельщикам удалось получить несколько паспортов на один и тот же номер билета, и таким образом обмануть систему и получить право безвизового въезда, не покупая билет.

Это можно сделать потому, что внутренний кодекс ФИФА запрещает организации делиться личными данными болельщиков с российскими властями. Об этом говорится в заявлении футбольной федерации.

"Вы можете прекрасно повеселиться на ЧМ-2018 даже без билета. Впечатления поехавших в Россию фанатов явно расходятся с ожиданиями, которые были у нас перед началом чемпионата", - говорит глава федерации болельщиков Кевин Майлз.

Тем временем болельщиков, едущих в Калининград на матч Англии против Бельгии, предупреждают о повышенных мерах безопасности: пересечение границы Калининградской области порой занимает у них до пяти часов, пишет корреспондент Guardian Марта Келнер в другой заметке.

Одного из приехавших из-за опечатки в паспорте болельщика на границе допрашивали вооруженные автоматами Калашникова солдаты, а вокруг самого города установлены блокпосты.

Тщательным проверкам подвергаются и те, кто приезжает на матч группами, в автобусах.

Ронни Глассго и Чарли Смит, друзья из Ромфорда в графстве Эссекс, заплатили за свои билеты по 500 фунтов. Приехав в Варшаву, они взяли такси до Калининграда, - поездка заняла семь часов.

"Полицейские и солдаты не делали исключений. На моем паспорте фамилия написана с опечаткой - "Глазго", как город, поэтому меня отвели в сторону, и вооруженный солдат начал задавать мне вопросы", - рассказывает Ронни.

Кроме того, у одного из болельщиков на границе сфотографировали паспорт и долго расспрашивали о дальнейших планах.

Обзор подготовил Артем Воронин, Русская служба Би-би-си.