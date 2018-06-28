СМИ России: за встречу с Путиным Трампа раскритикуют в США

В обзоре российских газет 28 июня:

РБК, "Ведомости": за встречу с Путиным Трампа раскритикуют в США

На встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона была достигнута договоренность о первом полноформатном саммите российского и американского лидеров, сообщают российские газеты. Стороны и эксперты призывают не ждать прорывов от встречи, подчеркивая важность самого факта ее проведения, пишет РБК.

Саммит пройдет в комфортном для обоих лидеров месте, это будет "третья страна", сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Обсуждаться скорее всего будут стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее управление двусторонних отношений, сообщил Ушаков. Региональная проблематика касается Сирии и Украины, уточнил он.

По всем названным темам у Москвы и Вашингтона значительные разногласия. Стороны обмениваются взаимными упреками в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не начали консультации о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также критикуют позиции друг друга по Сирии и Украине.

Новый саммит организуется по инициативе Вашингтона, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Предпосылок несколько, указал эксперт. Во-первых, по мнению американской администрации, саммит может стать развитием дипломатического успеха после встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Во-вторых, крупный внешнеполитический успех может усилить позиции республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс США. По итогам саммита с Путиным Трамп хочет получить возможность "заверить своих сторонников и оппонентов в том, что Россия в эти выборы вмешиваться не собирается". Наконец, основанием для встречи являются срочные вопросы, которые накопились за последние полтора года. Речь идет, например, о договоре об РСМД, от которого в американском конгрессе думают отказаться; кроме того, подходит срок продления договора СНВ.

Результатом встречи Путина и Трампа может стать совместное заявление, которое может носить рамочный характер - подобно тому, которое Путин подписал с прежним президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001 году, комментирует на страницах "Ведомостей" политолог Федор Лукьянов.

При этом ожидать улучшения отношений между странами после саммита не стоит, считает эксперт: "Я бы говорил о нормализации даже не отношений, а контактов. У нас сложилась совершенно нездоровая и неестественная обстановка, когда нет нормальной коммуникации между руководством двух ядерных сверхдержав. Такого не было никогда - даже во время холодной войны".

По словам человека, близкого к минобороны, есть вероятность, что в декларации будут указания на необходимость диалога в области стратегической стабильности, т.е. контроля за ядерными вооружениями. А это может открыть путь к переговорам о судьбе действующих договоров в этой сфере, поясняет он.

За встречу с Путиным Трамп обязательно подвергнется критике внутри США, полагает политолог Евгений Минченко. Но в последнее время у него серьезно усилились позиции внутри страны: повысился рейтинг, экономика на подъеме и взята под контроль республиканская партия, перечисляет эксперт. "Нельзя сказать, что руки у Трампа полностью развязаны для улучшения отношений с Россией, но такая опция у него есть - а дальше он будет торговаться", заключает Минченко.

"Ведомости": ОНФ уличил Росстат в искажении зарплат учителей

Зарплаты учителей заметно ниже, чем показывает официальная статистика, пишут "Ведомости", ссылаясь на мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Эксперты организации опросили более 3000 учителей школ в 82 регионах. "Темпы роста зарплаты остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат", - сделали вывод в ОНФ. К примеру, в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36382 руб., а по официальной статистике - 50560 рублей. Но даже эту зарплату педагоги получают при крайне высокой нагрузке, подчеркивают эксперты.

Больше всего учителям приходится работать в Кемеровской, Костромской и Самарской областях - более 30 уроков в неделю. Каждый четвертый учитель работает по совместительству, а каждый пятый из-за высокой нагрузки подумывает об уходе из школы. Кроме того, 7% опрошенных учителей говорят о полной или частичной невыплате зарплаты, 23% - о ее неправильном начислении, а 57% не получают компенсационных выплат за сверхурочную работу.

Член центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает нужным отказаться от непрозрачной системы расчета зарплаты, практики разделения на базовую и стимулирующую часть и вернуться к гарантированному окладу за одну ставку учителя.

Гарантированная часть есть в любой системе оплаты труда, говорит ректор МГПУ, бывший замминистра образования Игорь Реморенко: "В реформируемых организациях чем меньше гарантированная часть, тем лучше: это позволяет ротировать работников. В устойчивых организациях важнее постоянная часть - это мотивирует работников. Нужно двигаться к тому, чтобы учитель заключал контракт на год и чувствовал уверенность в завтрашнем дне, принимал возможность разных выплат в зависимости от разной нагрузки в разные месяцы".

Мониторинг ОНФ даже приукрашивает ситуацию - по данным Конфедерации труда, зарплаты учителей постепенно уменьшаются, отмечает сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий: "Есть легальные способы превратить на бумаге маленькие зарплаты в большие. Например, в Москве в статистику до 2018 г. входили только постоянные работники, у которых есть договор на неопределенный срок, а совместителей, у которых зарплаты меньше, в статистике не было", - указывает специалист.

Учителя, естественно, недовольны зарплатами, поэтому для ОНФ они благодатная аудитория, с которой можно работать, и которая является системообразующей для выборов и всей политсистемы, считает политолог Константин Калачев: "Нынешней системе власти иногда надо выпускать пар, для нее не страшно, что статистика неточная, а майские указы выполняются не в полном объеме. Президент ставит задачи, а если их не решают, то это проблема тех, кто их не решает". Судьбы рейтингов решают пенсионеры, учителя и врачи, поэтому "логично показать, что учителя в центре заботы", заключает эксперт.

"Коммерсант": система безопасности банков дорого обойдется для клиентов

Минюст зарегистрировал документ, вводящий новые требования по кибербезопасности для банков, пишет "Коммерсант". Издание указывает, что могут появиться рад обязательных процедур, в частности, аудит информационной безопасности, пентесты (тест на возможность проникновения), требование к сертификации использованного программного оборудования.

Выполнение этих требований дорого обойдется не только банкам, но и их клиентам, полагают эксперты. Новый документ минюста вводит целый ряд новых обязательных требований к защите информации. Среди них, например, применение в банках программного обеспечения, сертифицированного ФСТЭК.

По словам консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, часто разработчики программ для банков пренебрегают сертификацией, в итоге в программах выявляются уязвимости, которые используют хакеры: "ЦБ неоднократно указывал разработчикам на эту проблему, но рычагов влияния на них у регулятора нет, и потому было принято решение побудить банки отказаться от несертифицированного ПО", - комментирует эксперт.

Аналог сертификации - проведение анализа уязвимостей в соответствии с ГОСТом, что так же непросто, и его могут позволить себе лишь банки с сильными специалистами по ИБ. По мнению Лукацкого, в результате большинство игроков будут переходить на готовые решения. В 2017 году 68% из обследованных компанией банков использовали самописные программы, говорит директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, у банков появится обязанность проводить ежегодные пентесты, а дважды в год - внешний аудит кибербезопасности. Сейчас банки могут ограничиваться собственной оценкой, все остальное исключительно добровольно.

Нововведения вступят в силу с отсрочкой, с 1 января 2020 года, и потому у банков и клиентов будет возможность подготовиться. В тех случаях, когда выполнить указанное требования невозможно, банк должен будет установить клиенту ограничения, например, на максимальную сумму перевода, список возможных получателей средств и т.д.

Главная проблема, которую видят в выполнении новых требований банки - рост расходов. Кроме того, по словам главы управления информационной безопасности ОТП-банка Сергея Чернокозимского, придется "скорректировать бизнес-процессы и отчетность".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си