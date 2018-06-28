Заговор против Трампа? В США 11 часов допрашивали следователя по "Рашагейту"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По пути на слушания Строк выглядел невозмутимым

В среду в юридическом и надзорном комитетах палаты представителей США давал показания ветеран контрразведывательного управления ФБР 48-летний Питер Строк, возглавлявший следственную бригаду, которая занималась скандалом с электронными письмами Хиллари Клинтон, а потом игравший ключевую роль в следствии по "Рашагейту".

Глава первого комитета Боб Гудлатт не присылал Строку повестку, но тот вызвался прийти на слушания добровольно. Для начала конгрессмены решили заслушать его показания за закрытыми дверями, но Гудлатт обещал в ближайшее время провести и публичное заседание, которое будет транслироваться по телевидению.

Слушания, на которых Питер Строк давал показания, продолжались 11 часов.

Переписка о Трампе

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, обсудили со Строком его переписку с любовницей, юристом ФБР Лизой Пейдж. Республиканцы видят в их корреспонденции доказательство того, что неприязнь возлюбленных к Дональду Трампу и его сторонникам не могла не сказаться на обоих расследованиях.

Первое закончилось отказом ФБР привлечь Клинтон к суду за использование частного сервера для служебной переписки, а второе еще продолжается.

Завершив расследование по серверу Клинтон, Строк был переброшен на "Рашагейт", следствие по которому было официально начато ФБР 31 июля 2016 года. Узнав о политической ангажированности Строка, спецпрокурор Роберт Мюллер отстранил его от расследования и перевел в отдел кадров.

Судя по тому, что пару недель назад охрана вывела Строка из штаб-квартиры ФБР, его карьера быстро подходит к концу. Строк пока не уволен, но, по словам СМИ, им сейчас занимается дисциплинарная комиссия минюста.

Лиза Пейдж ушла из ФБР сама.

В опубликованном недавно докладе генерального инспектора минюста Майкла Хоровица Строк и Пейдж критиковались за то, что пользовались служебными мобильными для личной переписки. Как объяснила Пейдж, они делали это, чтобы скрыть переписку от своих супругов.

Хоровиц изучил 40 тысяч имейлов и СМС Пейдж и Строка и нашел их переписку тенденциозной, отметив, что предвзятость Строка бросает тень на ФБР и подрывает доверие к расследованию. Хоровиц, тем не менее, заключил, что идеологические пристрастия дознавателей не повлияли на ход и выводы расследования по Клинтон. Отчасти потому, что они принимали все следственные решения не в одиночку. Переписка влюбленных дышала презрением и неприязнью к Трампу и его фанатам.

В августе 2016 года Строк заехал в дешевый простонародный супермаркет Walmart и потом написал Пейдж: "Только что был в Walmart в Южной Вирджинии. Там РАЗИТ поддержкой Трампа...".

"Он ужасен, - писала ему Пейдж. - Этот человек не может быть президентом!"

Оба называли Трампа "идиотом" и словами похлеще и беспокоились, что он может победить.

За день до выборов Строк прочитал статью, в которой говорилось, что Трамп может выиграть, и в панике отстучал своей любовнице: "Боже мой, это (обсценная лексика) жутко!"

Брани в адрес Трампа посвящены несколько разделов доклада Хоровица, но республиканцы сосредоточились в среду на самом одиозном замечании Строка. Пейдж написала ему 8 августа 2016 года, что "Трамп ведь никогда не станет президентом, верно? Верно?!"

"Нет, не станет! - заверил ее Строк. - Мы не дадим!"

Заговор против Трампа?

Сторонники Трампа, который постоянно называет расследование Мюллера "охотой на ведьм", видят в этом заверении Строка вещественное доказательство № 1.

Во вторник Трамп привел в "Твиттере" цитату комментатора телеканала Fox News Эндрю Наполитано, который заявил: "Самый насущный вопрос нашей эпохи состоит в том, имел ли место сговор между обамовским минюстом и ФБР с целью помешать Дональду Трампу стать президентом США, и был ли Строк душой этого сговора?".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump “The most profound question of our era: Was there a conspiracy in the Obama Department of Justice and the FBI to prevent Donald Trump from becoming President of the U.S., and was Strzok at the core of the conspiracy?” Judge Andrew Napolitano — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

Республиканцы нашли подозрительным и следующее обстоятельство. Минюст предоставил конгрессу СМС Пейдж с вопросом - "Трамп ведь никогда не станет президентом, верно?" - еще несколько месяцев назад вместе с тысячами других сообщений.

Но взрывоопасный ответ Строка, который заверил ее, что "мы никогда не дадим" Трампу стать президентом, стал известен и конгрессу, и американцам лишь из доклада Хоровица, то есть с многомесячным опозданием. У республиканцев возникло подозрение, что эту "бомбу" спрятали от них нарочно.

Оказалось, что Хоровиц тоже не получил ответ Строка от минюста, в чьей базе данных был большой пробел, а извлек его из мобильных Строка и Пейдж с помощью привлеченых специалистов, поскольку его собственные не сумели этого сделать.

Как показал Хоровиц в сенате США, ему объяснили, что ФБР не имело понятия, что база данных в телефонах сохраняла СМС. Это объяснение не убедило республиканцев, которые спросили Хоровица на следующий день на слушаниях в конгрессе, почему у ФБР были все СМС, кроме "самой взрывоопасной", в которой сказано, что "мы никогда не дадим Трампу стать президентом?".

Генинспектор минюста сказал, что, по его мнению, этот текст никто нарочно не прятал, и его просто проглядели. Вполне возможно, что он прав. Но в лагере Трампа говорят о злом умысле его противников.

"Болтовня любовников"

В среду Строк заявил конгрессменам, что его политические взгляды никак не повлияли ни на одно из расследований, которыми он занимался. Республиканцы нашли это заявление абсурдным.

"Я читал СМС, я читал имейлы, я читал другую информацию!", - сказал глава консервативной фракции конгресса республиканец Марк Медоуз. По его словам, он сделал из прочитанного вывод, что в решениях Строка была предвзятость.

"Даже генинспектор признал, что предвзятость определенно могла иметь хотя бы косвенное влияние из-за той роли, которую играл Строк, - сказал республиканец Энди Биггс. - Вы не можете игнорировать то, что он был ключевым участником всех расследований".

Как рассказал потом журналистам конгрессмен-демократ Джерольд Надлер, Строк заявил на заседании, что сотрудники ФБР могут иметь разные политические взгляды, как и все люди, но это не сказывается на их работе.

Демократы в один голос обвинили правящую партию в намерении превратить Строка в орудие для компрометации спецпрокурора Мюллера.

"Как я понимаю, - заявил демократ Джейми Раскин, - вся эта кампания касается горстки текстов между парочкой, которая сделалась ныне более знаменитой, чем Бонни и Клайд. Они по сути дела устроили охоту на ведьм против Строка...".

Несколько других демократов дружно согласились с Раскиным, что речь идет о болтовне пары любовников, а не о сговоре с целью свалить Трампа. Глава первого комитета Боб Гудлатт не прислал Строку повестку, но тот вызвался прийти на слушания добровольно. Для начала конгрессмены решили заслушать его показания за закрытыми дверями, но Гудлатт обещал в ближайшее время провести и публичное заседание, которое будет транслироваться по телевидению.