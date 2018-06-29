Есть ли у россиян шансы дожить до пенсии? График

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption Не все россияне успеют выйти на пенсию

До нового пенсионного возраста могут дожить 60% мужчин, которым сейчас 30 лет, и 86% женщин того же возраста, подсчитали демографы.

В 15 регионах России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже, чем предложенный правительством новый пенсионный возраст - 65 года.

Продолжительность жизни - это показатель, который расчитывается для каждого возраста от рождения до смерти. То есть, условно, для тех, кто родился в 1990 году она будет иной, нежели для тех, кто родился в 1968-м. К тому же она меняется на протяжении жизни человека. Поэтому это не лучший показатель, с помощью которого стоит оценивать вероятность дожить до пенсии.

По просьбе Русской службы Би-би-си демографы из Высшей школы экономики Владимир Козлов и Илья Кашницкий подсчитали, какие шансы дожить до пенсии у тех, кто уже вышел на рынок труда.

При расчетах использовались показатели Human Mortality Database, международной базы данных, содержащей сопоставимые показатели смертности, рождаемости, численности населения и "подверженность риску" - вероятности смерти в течение определенного периода жизни - для разных стран. Использовались данные за 2014 год, которые имеются в открытом доступе.

"Непростительное легкомыслие"

Из материалов, предоставленных исследователями, видно, что примерно 8,5% из только что вышедших на рынок труда работниц, которым исполнилось 20 лет, в России рискует не дожить до 55 лет - сейчас это возраст выхода на пенсию.

"Если бы рост пенсионного возраста ограничился 60 годами, то не дожило бы уже 11,8%, а вероятность дожить до 63 лет еще меньше - 14,5% умрет до пенсии", - говорится в материалах исследователей.

Для 20-летних мужчин в 2014 году вероятность дожить до 60 лет составлял 68,2%. А до 65-ти уже 58,1%.

Получается, что 41,9% нынешних 20-летних мужчин в России может не дожить до нового пенсионного возраста.

Все это видно на следующих графиках.

"Несмотря на то, что увеличение возраста выхода на пенсию неизбежно - таковы реалии стремительно стареющих сообществ - нельзя не отметить, что в России запланированная реформа, если будет претворена в жизнь в озвученном виде, окажется весьма болезненной для населения.

Нигде в развитом мире возраст выхода на пенсию не повышали такими стремительными темпами: обычно каждой последующей когорте рождения предстоит проработать лишь на три месяца дольше предыдущей. Таким образом, в России темпы предполагаемой реформы окажутся как минимум в 2 раза выше, чем в прочих странах.

Понять спешку можно - старение населения неумолимо требует действовать. Гораздо сложнее понять, почему ничего не было предпринято раньше. В отличие от подавляющего большинства прочих явлений, возрастные структуры населения не подвержены внезапным и непредсказуемым изменениям и прекрасно поддаются прогнозированию в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

О необходимости плавного увеличения возраста выхода на пенсию и сокращении разрыва между мужчинами и женщинами демографы непрерывно говорят на протяжении как минимум последних двух десятилетий. Откладывать непопулярное, но неизбежное решение на протяжении экономически благополучных лет было непростительным легкомыслием правительства".

Илья Кашницкий, PhD-кандидат Университета Гронингена и Нидерландского междисциплинарного демографического института, младший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ

Владимир Козлов, доцент ВШЭ

В абсолютных цифрах больше всего не доживших до "новой" пенсии будет среди тех, кому 30 - это самая многочисленная возрастная когорта из исследуемых.

131 тысяча 30-летних мужчин могла дожить до прежнего пенсионного возраста, но не доживет до нового. Среди их ровесниц-женщин таких почти в два раза меньше - 77 тысяч. При этом число мужчин и женщин, которым сейчас по 30 лет, примерно одинаковое - по 1,25 млн человек. Мужская смертность начинает расти ближе к выходу на пенсию.

Согласно данным исследователей, вероятность дожить до определенного возраста каждый год растет.

В случае с женщинами этот показатель сейчас практически не меняется, а у мужчин темпы роста продолжительности жизни в 2010 году замедлились.

"Картина, в некотором приближении напоминающая современную, сложилась довольно давно, таким образом, пенсионную реформу с повышением возраста можно было анонсировать и начинать шаг за шагом внедрять лет 8-10 назад", - говорится в исследовании.