Таинственный астероид Оумуамуа - на самом деле комета

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оумуамуа в представлении художника

Продолжительные исследования траектории движения космического объекта Оумуамуа показали, что на траекторию его движения влияют негравитационные силы. А значит, Оумуамуа, прилетевший к нам на огромной скорости из другой звездной системы, совсем не астероид, как предполагалось ранее, а комета.

Космический объект из другой галактики

Результат наблюдений за Оумуамуа с помощью наземных телескопов и орбитального телескопа "Хаббл" опубликован в журнале Nature. Оумуамуа первоначально классифицировали как комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы, но потом эту классификацио отвергли: не удалось зафиксировать несколько признаков, характерных для этого типа небесных тел.

Кометы состоят из смеси замороженных газов и пылевых слоев. При нагревании газов образуется кометный хвост и кома - свечение вокруг ядра. Испарение придает кометам дополнительное ускорение, не связанное с притяжением небесных тел, вокруг которых они вращаются.

У Оумуамуа ничего подобного заметно не было, и с виду космическое тело длиной около 200 метров, по форме похожее на сигару, выглядело как обычный, ничем не примечательный (за исключением происхождения) астероид.

Все-таки комета

Но, как говорится в материале Nature, более подробное изучение траектории движения Оумуамуа показывает, что высокая скорость, с которой передвигается объект, вызвана не только гравитационными силами, как в случае обычного астероида. Присутствует еще и негравитационное ускорение неизвестного происхождения. Ученые проверили все возможные варианты, включая ошибку в вычислениях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оумуамуа - все-таки комета

Негравитационное ускорение было зафиксировано и земными телескопами, и "Хабблом". Исследователи нашли семь возможных объяснений наличия негравитационного ускорения, но наиболее правдоподобным и логичным оказалось такое: на самом деле Оумуамуа - небольшая малоактивная комета.

Эта версия совпадает с существующей теорией о том, что объекты из других звездных систем только в крайне редких случаях могут оказаться астероидами. Почему именно у Оумуамуа не оказалось типичного для комет хвоста и свечения, установить достоверно нельзя.

Авторы исследования предполагают, что поверхность кометы отличается от известных нам типов этих космических объектов, но данных для каких-либо выводов недостаточно. Исследования кометы затруднены тем, что она стремительно удаляется от Земли и не задержится в Солнечной системе.