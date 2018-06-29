НАТО не устраивает театр возможной войны с Россией. Перестроит ли она его?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Танки могут и без дорог, но снабжать их приходится по шоссе

Спустя почти три десятилетия по окончании холодной войны НАТО и Россия опять смотрят друг на друга с подозрением, однако начать войну им теперь сложнее. Новый театр потенциальных боевых действий оказался к ним попросту не очень готов.

В западной прессе были опубликованы несколько материалов, в которых говорится об опыте развертывания, ротации и снабжения четырех батальонных боевых групп в Восточной Европе.

В рамках операции "Расширенное передовое присутствие" в Эстонии развернута боевая группа, состоящая в основном из британских, а также датских военных. В Латвии развернута группа, которую возглавляют канадцы, но также представлены военные из Испании, Италии, Польши, Словении, Албании и Словакии.

Группу НАТО в Литве возглавляет немецкий контингент, которому приданы военные из Хорватии, Франции, Голландии и Норвегии. Четвертая группа дислоцирована в Польше, и ее возглавляют американцы при поддержке британцев, хорватов и румын.

Главной задачей этих групп, как заявлялось изначально, является сдерживание наступления российских войск до подхода подкреплений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Танки перевозят по железной дороге, но чтобы сгрузить их с платформы, нужна специальная станция

В опубликованных материалах говорится, что задачи выполнять чрезвычайно трудно, прежде всего, из-за бюрократических и юридических несоответствий разных стран, различных технических стандартов на транспорте, но главное - неразвитой транспортной инфраструктуры.

Закон суров

Американская газета The Washington Post опубликовала большой материал, главная мысль которого - в случае начала боевых действий в странах Балтии - Эстонии, Литве и Латвии - подкрепление натовских войск не сможет прийти вовремя, чтобы отбить российское наступление.

"Если ты не доберешься туда за 45 суток, ты опоздал на войну. Иногда мы можем двигаться с военными темпами, но в целом мы далеки от этой нормы", - цитирует издание слова генерал-майора Стивена Шапиро, который отвечает за передвижение американских войск в Европе.

В качестве примера он привел историю с возвращением в Германию к месту постоянной дислокации американской роты с техникой после учений в Грузии. Маневры закончились 15 августа, но последняя техника вернулась в Германию только в декабре.

По его словам, военные столкнулись с тем, что в Венгрии железнодорожные правила запрещали транспортировать по железной дороге технику так, как предписывали правила в Румынии, и тяжелые бронетранспортеры Stryker пришлось укреплять на платформах заново. В другом случае работник железной дороги остановил эшелон в четверг, а потом взял выходной в пятницу в дополнение к обычному уик-енду. Пришлось его ждать.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожалуй, самый простой способ переброски военных

И это не только мнение одного генерала. Издание Business Insider UK рассказывало в январе, как американскую колонну из шести тягачей с самоходными гаубицами M109 Paladin на платформах остановили на границе с Германией полицейские, которые придрались к нарушению нескольких правил транспортировки грузов.

Но дело, разумеется, не только в бюрократических или административных препонах - вряд ли немецкие полицейские стали бы останавливать самоходки, которые перебрасывали бы на фронт в случае войны.

"Бутылочное горлышко"

Проблема заключается в том, что предполагаемый театр боевых действий в случае начала войны с Россией может оказаться на территории стран Балтии. Один из сценариев, которые рассматривают на Западе - захват Россией Эстонии, Литвы или/и Латвии.

В эти странах дислоцированы примерно 3,5 тысячи натовских солдат с техникой, которые должны продержаться до прихода подкреплений из Польши и Германии.

Эти подкрепления будут вынуждены проходить сквозь так называемый "Сувалкский коридор" - узкую полоску польско-литовской границы, расположенной между Калининградской областью России и российским союзником Белоруссией.

Главной проблемой этого коридора является то, что он простреливается оперативно-тактическими ракетами с территории российского эксклава, но есть и еще одна.

Через это коридор проходят два шоссе и одна одноколейная железнодорожная ветка. Одно из шоссе, как пишет The Washington Post, настолько узкое, что там не всегда есть разметка, разделяющая полосы, а второе - дорога местного значения. В случае начала войны заторы на них неизбежны, считают журналисты.

Театр "Холодной войны"

Во времена холодной войны в системе обороны НАТО от стран Варшавского договора тоже было одно "бутылочное горлышко", так называемый Фульдский коридор - область в немецкой федеральной земле Гессен.

Проблемой это, правда, было для СССР, которому пришлось придумывать, как лучше преодолеть эту узкость своими танками - это была единственная танкодоступная местность между горными массивами на границе ГДР и ФРГ.

Правообладатель иллюстрации Corbis Historical Image caption Танк M-1 Abrams 11-й бронекавалерийской дивизии во время операции REFORGER в Европе в 1983 году

В НАТО понимали, что именно там и будет проходить генеральное наступление Советской армии и союзников, и потому старалось особо тщательно ее оборонять.

Проход прикрывался 11 бронекавалерийским полком (танковой частью) армии США, в чью задачу входило удерживать проход до прибытия подкреплений.

Считается, что именно в рамках подготовки к обороне этого прохода были созданы ударные вертолеты AH-64 Apache, штурмовики A-10 Thunderbolt и другое вооружение.

При этом во времена холодной войны США с 1969 по 1993 год ежегодно, а то и по два раза в год проводили операцию под котовым названием REFORGER (сокращенно от Return of Forces to Germany - возвращение войск в Германию). В рамках этой операции каждый год они отрабатывали переброску в Европу войск численностью примерно в дивизию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская самоходка в Германии во время учений REFORGER в 1979 году

Делалось это ровно для того, чтобы отработать слаженные действия всех тыловых частей, военной полиции, снабжения и прочих служб, которые, не участвуя в войне, оказывают решающее влияние на исход боевых действий.

Одной из главных задач частей, которые сейчас находятся в Европе на ротационной основе в рамках программы "Расширенное передовое присутствие" НАТО, также заключается в том, чтобы заставить работать тыловые механизмы военной машины Североатлантического альянса в Европе.

Обустройство

Очевидно, что "бутылочное горлышко" "Сувалкского коридора", и без того крайне уязвимое из-за своего размера, создает еще большие проблемы для НАТО из-за плохо развитой дорожной сети.

Пропускная способность железной дороги и двух небольших шоссе крайне невелика. А железнодорожная колея Литвы еще и отличается от польской. Судя по сервису Google Street view, на одном из шоссе - DK16 - дорога выглядит отнюдь не как скоростная автомагистраль.

В странах Балтии в настоящее время разрабатывается проект строительства скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая должна связать Польшу и пройти через "Сувлакский коридор" в Литву и далее в две другие бывшие советские республики.

Правда, на сайте проекта говорится только об экономических целях и задачах этого транспортного проекта.

25 июня интернет-издание Defense News опубликовало материал, в котором также говорится, что самым важным инструментом, обеспечивающим успех сдерживания в Европе, становятся линии снабжения.

Это касается не только физического состояния инфраструктуры - дорог, портов, аэродромов, но также и административных и юридических вопросов, которые, как отмечает издание, будут рассмотрены на заседании Совета Европы в конце июня и саммите НАТО в июле.

А что с Россией?

По мнению военного эксперта заместителя главного редактора "Ежедневного журнала" Александра Гольца, военные из стран НАТО в преддверии саммита могут специально сгущать краски с тем, чтобы добиться финансирования этих работ.

При этом, по его словам, в расчет совершенно не берется тот факт, что от несовершенства транспортной инфраструктуры будут страдать все - и обороняющиеся, и наступающие. "Более или менее очевидно, что противнику придется наступать по тем же самым коммуникациям", - отмечает эксперт.

В России действительно ситуация с дорогами, ведущими в страны Балтии, ненамного лучше. В Эстонию через реку Нарву ведет один автомобильный мост и еще один железнодорожный. В Латвию через границу идут две крупных дороги, а в Литву - два шоссе из Калининградской области.

Похоже, новый театр готов к боевым действиям еще хуже, чем предыдущий, времен холодной войны.

Разумеется, есть ещё возможность наступления на страны Балтии с территории Белоруссии, и прошлогодние учения Запад-2017 заставили понервничать европейских военных. Собственно, на этих маневрах Россия также отработала быструю переброску войск в Белоруссию, однако о том, насколько это у нее получилось, сказать сложно - российские военные ни с кем не стали делиться результатами учений.

Впрочем, свои войска в Белоруссию из России перебрасывать по железной дороге намного проще, чем в Литву из Польши, из-за того, что в бывших советских республиках сохраняется одинаковый размер колеи.

Кроме того, Александр Гольц считает, что "в ближайшие два-три года ни у России, ни у НАТО не будет достаточно сил для проведения широкомасштабных операций по захвату больших территорий".

А по словам старшего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина, России и вовсе не имеет смысла начинать войну, в которую рано или поздно втянется весь Североатлантический альянс.

"Если Россия захочет их [страны Балтии] занять, она их займет. Большинство оценок сводятся к этому. Другой вопрос, что после этого она все равно столкнется с объединенной военной мощью НАТО, и дела для нее будут обстоять печально", - считает он.

При этом Кашин считает, что в любом случае серьезную готовность НАТО к конфликту в этом районе можно было бы определить по началу радикального обновления дорожной инфраструктуры в "Сувлакском коридоре" и странах Балтии.