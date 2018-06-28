Вода, свет и не паниковать. Уроки выживания в затопленной пещере

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Спасательная операция в пещере Кхао Луанг продолжается уже несколько дней

В Таиланде продолжается операция по поиску 12 подростков-футболистов и их тренера, которые, как предполагается, потерялись в пещере Тхам Луанг из-за наводнения.

Из-за проливных дождей части пещерного комплекса, где заперты подростки, затоплены, что серьезно осложняет поиски. Остается надежда, что пропавшая группа смогла найти безопасное высокое место и ждет, пока до них доберутся спасатели.

Однако члены футбольной команды не готовились к долгому нахождению там, их ресурсы ограничены.

Би-би-си поговорила со спелеологами и узнала, как выжить в подобных условиях.

Прежде всего необходимо находиться в тепле, пить достаточно воды и избегать опасностей.

Заберитесь повыше

Координатор американской национальной комиссии по спасению в пещерах Анмар Мирза рассказывает, что в первую очередь необходимо удостовериться, что вам ничего не угрожает. В перещах существует риск обвала, но наибольшая опасность - это наводнение.

"Нужно найти самое высокое место в пещере", - объясняет Мирза. По его словам, необходимо выяснить, насколько в прошлом подтапливало пещеру. "Есть несколько способов это определить. Ищите грязь, листья, слизь на стенах".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В пещерах есть риск обвалов

Затем нужно проверить, какие у вас есть запасы. В зависимости от того, сколько вам предстоит провести в пещере, возможно, вам придется экономить воду, еду и свет.

Оставайтесь в тепле

Первый и основной риск - это переохлаждение.

"Выжмите одежду, чтобы она оставалась сухой, и сидите тесно друг к другу, чтобы быть в тепле", - рассказывает Мирза. В Таиланде, впрочем, переохлаждение не так опасно, считает бывший глава Британской ассоциации спелеологии Энди Ивис. Он предполагает, что в пещере тепло - около 23-26 градусов.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Спасатели пытаются откачать воду из пещер

Ивису 70 лет, из которых 50 он занимается спелеологией. Ему довелось побывать в пещерах Таиланда, Мьянмы и Китая, хотя в том самом пещерном комплексе, где пропали подростки, он не оказывался.

По его словам, некоторые пещеры там огромной величины, некоторые можно изучать с помощью аэроплана, и их вряд ли затапливает полностью.

"Если они не сидят в воде, они вряд ли погибнут от переохлаждения", - рассуждает Ивис.

Однажды не мог выбраться из пещеры в Пиренеях с двумя другими спелеологами. Температура воды там была не больше двух градусов по Цельсию. Ивис с коллегами провел в пещере 55 часов, но, к счастью, на всех были гидрокостюмы.

Найдите чистую воду

Помимо тепла необходимо заботиться и о запасах воды.

"Необходимо пить достаточно жидкости, но к грязной воде в пещере нужно относиться с осторожностью. Это вопрос баланса: в дальнейшем обезвоживание может лишь ухудшиться, если возникнет диарея или рвота", - говорит Мирза.

Даже если вода грязная, она не будет представлять сиюминутную проблему, в свою очередь отметил Ивис. Вода в большинстве пещер подходит для питья, но от нее может начаться расстройство желудка, считает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наводнение может стать серьезной угрозой для путешественников

Бывший глава британского совета по спасению в пещерах Билл Уайтхаус посоветовал хорошенько осмотреть пещеру.

"Падающие капли и ручейки могут быть источником более свежей воды. Но основная проблема будет в недостатке еды", - сказал он.

С ним солидарен и Мирза: "Если у вас есть продукты, не подъедайте все сразу".

Следите за воздухом

Необходимо также учитывать наличие кислорода. Но все три специалиста считают, что это не такой уж важный фактор, как может показаться на первый взгляд.

"В большинстве пещер происходит естественная циркуляция воздуха. Воздух может проходить там, где не смогут люди", - сказал Мрза.

Уровень углекислого газа может вырасти, если в замкнутом помещении находится много людей продолжительное время. Но в целом спасатели согласны, что недостаток воздуха - не самая серьезная проблема.

"Как правило, уровень кислорода в пещерах может быть невысок, но не критически невысок. Все зависит от пещеры", - сказал Уайтхаус.

Не паникуйте

Возможно, у вас есть все необходимое для выживания. Но сохранять спокойствие в темноте бывает непросто.

"Пещеры это такое место - вы там либо счастливы, либо нет", - отметил Уайтхаус.

"Не паникуйте. Паника и попытки выбраться любым способом - вот главный риск", - уверен Ивис.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спасатели пытаются пробраться в пещеру

Кто бы ни был руководителем группы тайских подростков, ему нужно будет сделать все, чтобы не дать им войти в воду - это может быть опасно.

"Руководителю нужно будет держать ситуацию под контролем и не дать им сделать что-нибудь глупое, например, нырнуть в воду. В темноте очень сложно сохранять выдержку разума", - сказал он.

Мирза отметил, что обеспечить освещение в последнее время стало намного проще. "Опытные спелеологи берут с собой освещение, которого должно хватить на несколько сот часов - это современные светодиодные фонари и литиевые аккумуляторы", - говорит он.

В случае с тайскими подростками вопрос с освещением может быть важным, поскольку речь идет не о профессионалах. Скорее всего, необходимого оборудования у них нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Современные светодиодные фонари и литиевые аккумуляторы хорошо решают проблему с освещением

Основной совет - подготовьтесь заранее

Как правило, если вы планируете отправиться в пещеру, будьте подготовлены, советует Уайтхаус.

"Найдите нужную информацию, найдите необходимое оборудование, и идите с кем-то, кто знает пещеру", - говорит он. Спасатель также отметил, что перед отправлением необходимо кому-то сообщить о вашем маршруте.

"Чем раньше мы узнаем о проблеме, тем быстрее мы сможем прийти на помощь", - сказал он.