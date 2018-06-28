"Вырежу тебе матку": как травят девушек из-за фото с болельщиками ЧМ

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Поведение россиянок в городах, принимающих ЧМ по футболу, стало поводом для обсуждения в откровенно сексистских пабликах "ВКонтакте", на страницах российских федеральных газет и даже в ток-шоу "Первого канала". По мнению комментаторов, девушки, вступающие в сексуальные отношения с приезжающими иностранцами, "позорят себя и страну".

Русская служба Би-би-си записала рассказы девушек, столкнувшихся с агрессией в соцсетях из-за публикации фотографий с иностранными болельщиками.

Мария*, Петербург

"Мы встретились с друзьями для того, чтобы снять нашему другу видеопоздравление с днем рождения. Он ярый болельщик футбола, поэтому у нас возникла идея снимать иностранных гостей и просить их сказать на их родном языке фразу "с днем рождения!" И когда мы шли по Невскому, собственно говоря, я увидела молодого человека в бразильской форме, у него в руках еще был забавный [надувной] дракоша.

Я решила с ним сфотографироваться, подошла, моя подруга-переводчик с ним поговорила, спросила, как ему наша страна. Он рассказал, что ему очень нравится, что люди очень добрые и позитивные. Мы сделали пару снимков и в конце, когда прощались, дружески чмокнули друг друга в уголки губ. Но на фото это получилось как французский поцелуй. Я в этом фото ничего не видела кроме дружеской ноты, поэтому спокойно ее выложила [во "ВКонтакте"].

Фото попало в руки нацистской группы. Выложила я его вечером, часов в десять, и до шести утра мне поступали оскорбления и угрозы о лишении меня жизни и лишении меня женского органа. Могу, конечно, процитировать. "Я вырежу тебе матку", - буквально написали мне. И было прикреплено два фото какого-то оружия, очень похожего на кинжал. Не знаю точно, что это было.

Я сидела в шоке, даже сейчас, когда вспоминаю, дрожит голос. Из-за шока я не сообразила сразу сделать скриншот и только уже под утро я пришла в себя и написала в службу поддержки "ВКонтакте". Но, к сожалению, какие-то оскорбления я сама подчистила, а эту угрозу с фотографиями удалил собеседник.

Я не думала, что до такого дойдет. Пост я, конечно, удалила. Уже сама немножко осознала, что, возможно, он был неоднозначным. Может быть, кому-то видится в нем что-то грубое, какие-то нотки. Но я в своей фотографии ничего неприличного не находила, поэтому опубликовала, не подумав, а потом поняла, что идет такая волна, когда русские девушки ведут себя не лучшим образом с иностранцами, и я как раз попала под эту волну.

Пока я не закрыла личные сообщения, угрозы продолжались. Сейчас мне ежедневно поступают заявки в друзья, чтобы написать мне каие-то гадости, но я их игнорирую и блокирую этих людей.

Я на успокоительных сижу с того дня, как это началось. Я планирую сходить, наверное, к психологу после этого случая, потому я действительно до сих пор нахожусь в стрессе и у меня бессонные ночи постоянные. Я постоянно опасаюсь, когда мне кто-то пишет, что это кто-то из этой группы. В общем, ужасно.

И да, проскакивают мысли, что, возможно, у этих людей слишком длинные руки и они смогут как-то узнать мой домашний адрес, встретить меня. Не знаю, насколько это реально, но есть такие опасения".

Первой "предостерегла" россиянок от связей с иностранцами депутат Госдумы Тамара Плетнева. "Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но, тем не менее", - заявила депутат.

С началом чемпионата сразу несколько групп "ВКонтакте" начали активно публиковать фотографии и видеоролики с оскорбительными комментариями в адрес россиянок, называя их "наташами" и "русскими подстилками".

Волну оскорблений продолжили и традиционные СМИ. В газете "Московский комсомолец" вышла статья с заголовком "Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Тему обсуждали в программе "Время покажет" на "Первом канале", где самые мягкие комментарии сводились к "предупреждениям" девушек о том, что иностранцы не имеют серьезных намерений, а лишь "приехали на праздник".

Против травли россиянок в соцсетях выступили многие блогеры и журналисты, в том числе главный редактор Sports.ru Юрий Дудь. "Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным", - написал он.

В четверг стало известно, что руководство "ВКонтакте" потребовало от одного из пабликов, выкладывавших фото девушек, удалить оскорбительные посты и призывы к насилию.

Image caption Та самая фотография, из-за которой Софии пришлось столкнуться с потоком оскорблений (публикуется с разрешения девушки)

София, 19 лет, Ростов-на-Дону

"Мы гуляли на Театральной площади [в Ростове-на-Дону], где у нас фанзона. Было много людей: и туристы, и не туристы. Естественно, все фотографируются, мы тоже фотографировались. У нас не было никаких намерений интима или еще чего-то в этом роде. Просто фотографировались и все.

Естественно, я это опубликовала у себя в "Инстаграме". Вечером заметила, что мне комментарий пришел от фейковой страницы, контент "ты шлюха" и прочий мат-перемат. Я удалила. Наутро смотрю - еще комментарии. Я немножко замешкалась, думаю, странно, ничего такого в моей фотографии ведь нет. Сначала не поняла даже, в честь чего это. Почистила и закрыла страницу.

Потом зашла во "ВКонтакт", меня добавила только что созданная страница с одной подпиской на меня. И опять же начали оскорблять, унижать. Потом мне скинули скриншот, где было видно, что кто-то мою фотографию у себя на странице опубликовал. Я по первым словам нашла этого человека, посмотрела, что он писал про меня, все комментарии про меня, увидела, репостов сколько. Он к себе в группу сливал все эти фотографии и видео [девушек] и на этом поднимал себе популярность.

Угроз, что меня побьют или кислотой обольют, не было. Единственное, что мне написали, что будет создан ресурс с "такими же девушками", там будет фамилия, имя, город и будут его рассылать всем парням и их родственникам, чтобы с вами больше никто не общался. То есть травля была.

Потом мою фотографию скинули в группе "Ростов главный" (новостной городской сайт, 350 тысяч подписчиков. - Би-би-си). Там обсуждение было насчет "таких вот" девушек, и мою фотографию в комментариях скинули. "Все девушки ***" - ну вы поняли. Но там адекватные люди объяснили тем, кто скинул, что в моей фотографии ничего такого нет - меня не целуют, не обнимают, я просто стою с туристами.

В основном оскорбляли парни. Ни одна девушка не написала, что я веду себя некорректно. Я с одним парнем даже пообщалась, он из Питера мне написал. Я не смогла промолчать, ответила, он мне дальше написал. Говорит, что им, парням, неприятно, что они гуляют по городу, допустим, вечером, а все девушки обнимаются с иностранцами. Как бы очень неприятно им, он так сказал.

Единственное, за что мне было обидно - те, кто меня оскорбляли, мне скидывали видео с более, скажем так, раскрепощенным поведением девушек. И меня приписали к ним. Вот это мне было неприятно. Я попала под горячую руку. В моей фотографии ничего такого нет, но всех зацепило, что я с иностранцами".

*Имя изменено.