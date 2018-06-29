Пресса Британии: МИ-6 знала о пытках в тюрьмах США

В обзоре британской прессы за 29 июня:

Британская разведка знала о пытках США

Офицеры британской разведки знали о пытках заключенных в американских военных тюрьмах, происходивших после атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, говорится в докладе комиссии по разведке и безопасности британского парламента, пишет Times.

Как следует из доклада, о пытках был осведомлен глава одного из подразделений британского министерства обороны.

Британские разведчики видели пытки в тюрьмах США своими глазами, говорится в докладе, и несмотря на это продолжили сотрудничество с США. Против главы отдела дознания британского минобороны в связи с этим может быть возбуждено уголовное дело.

Чиновники министерства в комментарии изданию не стали опровергать эту информацию, но заявили, что в то время службы безопасности находились под огромным давлением, стремясь предотвратить похожее нападение в Британии. Они "извлекли уроки" из той ситуации, и в последующие годы внутренние правила и подготовка сотрудников министерства "стали значительно лучше".

Как следует из доклада, сотрудники британской разведки МИ-6 также были осведомлены о пытках. Двое из них провели встречу с сотрудником минобороны, который в докладе упоминается только под псевдонимом Фарадей.

Фарадей, утверждает парламентская комиссия, в деталях описал приемы пыток, которыми пользовались американские военные - использование плотных капюшонов, которые надевали заключенным на голову, принуждение заключенных подолгу оставаться в неудобных позах, нерегулярное кормление и другие приемы.

В докладе говорится о нескольких случаях, когда британские офицеры сообщали начальству о "бесчеловечном" обращении американцев с заключенными и нарушении Женевской конвенции. Несмотря на то что Британия была вынуждена признать, что США систематически нарушают права человека, она продолжала сотрудничать с американскими военными.

По словам главы парламентской комиссии, министерство обороны начало собственное расследование, чтобы выяснить, почему Фарадей решил нарушить Женевскую конвенцию, однако оно было приостановлено после того, как МИ-6 отказалось предоставить информацию о произошедшем.

Кроме того, глава парламентской комиссии Доминик Грив заявил, что правительство пыталось помешать расследованию, не давая комиссии доступа к бывшим офицерам спецслужб.

Джек Стро, занимавший в то время пост министра иностранных дел, заявил, что до публикации доклада ничего не знал о причастности Британии к пыткам. В докладе говорится, что такая ситуация возможна, однако его авторы спрашивают, почему Стро не пытался больше узнать о происходящем в "пыточных центрах" США.

Правозащитники призывают премьер-министра Терезу Мэй возобновить расследование. Представитель Даунинг-стрит, комментируя доклад, сказал, что это может произойти "до конца года".

Борис Джонсон: победа британской дипломатии

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Telegraph пишет, что новые правила работы Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) помешают в будущем использовать фейковые новости для сокрытия химических атак.

Почти сразу после атаки в сирийском городе Хан-Шейхун интернет наводнился конспирологами. Они говорили, что ничего не произошло, что город каким-то причудливым образом сам отравил себя газом, а в атаке виноват кто угодно, но не армия Башара Асада.

Мы увидели сочетание двух самых зловещих вещей нашего времени - использования химического оружия и распространения фальшивых новостей с тем, чтобы скрыть виновников.

С этим сочетанием можно бороться только одним способом - мировое сообщество должно иметь возможность узнавать правду путем независимого расследования, которое будет определять не только то, было ли применено химоружие, но и то, кто его применил.

Это право - называть виновных в химических атаках в Сирии - только что помогла восстановить британская дипломатия.

Необходимость в этой работе возникла после атаки в городе Хан-Шейхун в апреле прошлого года. В октябре совместное расследование ООН и ОЗХО показало, что военный самолет сирийских ВВС сбросил на город бомбу с зарином (эту версию рьяно оспаривали конспирологи в интернете).

Это был четвертый случай, когда совместное расследование пришло к выводу, что режим Асада несет ответственность за химическую атаку. Еще в двух химатаках обвинили экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Россия решила защитить Башара Асада и наложить вето на инициативу по возобновлению расследования. После этого начался период, когда эксперты ОЗХО имели возможность расследовать химатаки при условии, что они не будут называть имен тех, кто, по их мнению, несет за них ответственность.

По сути от экспертов требовали поверить, что химическое оружие упало с неба само, и в этом никто не виноват.

Я чувствовал, как вокруг химоружия возникает новое табу - запрещено было не использовать химическое оружие, а называть имя того, кто его использовал. Как будто настоящее преступление не в том, что людей убивают ядовитым газом, а в том, что кто-то пытается назвать виновного.

Именно поэтому изменение в правилах ОЗХО, которого мы добились на этой неделе, очень важно, пишет Джонсон.

"Если бы вы были со мной в Гааге, вы бы разделили гордость за британских дипломатов, лоббировавших изменения в уставе в беседах с представителями десятков стран, убеждавших неопределившихся и противодействовавших отчаянным попыткам России и Ирана подорвать наш план.

Теперь ОЗХО получит возможность называть виновных. Если в будущем химатаки будут повторятся, эксперты организации по итогам расследования смогут сказать, кто применил химоружие.

"Вы можете гордиться британскими дипломатами, которые столько сделали для того, чтобы дать им эту возможность".

"Важнейший матч десятилетия"

После проигрыша сборной Бельгии подопечных Гаррета Саутгейта ожидает "важнейший матч десятилетия". Так тренер британской сборной называет игру против Колумбии в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, пишет Daily Mail.

Против Бельгии играла не совсем та команда, которая на прошлой неделе победила Панаму с разгромным счетом 6:1. Например, Харри Кейн, забивший в турнире больше всех голов, начал матч с Бельгией в запасе.

Перед матчем Саутгейт говорил, что Англия попытается выиграть, однако состав, который мы видели на поле, наводит на мысль, что тренер был в равной степени готов к проигрышу.

"Мы хотим выигрывать матчи, поэтому мы недовольны проигрышем. Однако мы не знаем, что исход этого матча будет значить для нас в следующем раунде", - сказал тренер английской сборной после игры.

"Игра в плей-офф [против Колумбии] будет самой важной в этом десятилетии, мы должны были беречь лучших игроков. Отчасти мы уже думали о следующем раунде. Я думаю, болельщики понимают, что здесь самое важное. Мы недовольны поражением, но у нас сегодня была двойная цель", - прокомментировал Саутгейт проигрыш своей сборной.

"Звучали смелые речи о том, что Англия должна играть с сильнейшими командами, должна встать во главе группы и не валять дурака, но именно дуракавалянием они и занимались. Саутгейт обманывал нас два дня, и мне это понравилось. Я стал больше его уважать", - комментирует проигрыш Англии бывший защитник сборной Англии Гари Невилл.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com