СМИ России: Пенсионная реформа - пилюля, которую придется проглотить

В обзоре российских газет 29 июня:

"Ведомости", "Коммерсант", Znak.com: невнятные аргументы

Центральные СМИ комментируют встречу партийного актива "Единой России" с членами правительства, на которой обсуждалась пенсионная реформа.

По словам одного из участников совещания, на которого ссылается газета "Ведомости", секретарь генсовета Андрей Турчак и лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов объяснили, что, как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать и надо обсудить, как нивелировать риски и объяснить ее людям.

Но обсуждения, отмечает издание, не получилось: началась перепалка региональных и федеральных партийцев. Регионалы спрашивали, во что их втягивают, федералы отвечали, что такова воля партии. "Главное объяснение пенсионной реформы - она неплоха, потому что пенсия вырастет, - рассказывает участник совещания. - Но регионалы не верили, и разговор вышел откровенным. Недовольны все регионы, но в первую очередь те, где скоро выборы".

Общий настрой актива единороссов пессимистический, потому что объяснить решение так, чтобы оно понравилось людям, не получится, приводит газета слова представителя ЕР: федералы предлагали говорить, что повышение возраста - побочный эффект увеличения пенсии; конструктивного диалога не было. В регионах не понимают, как разъяснять реформу.

Медведев же на заседании сказал, что тема непопулярная, но неизбежная, и эту пилюлю придется проглотить.

Интересами "Единой России" явно готовы пожертвовать, полагает политолог Константин Калачев, видимо, ставки очень высоки: "Аргументы в поддержку реформы будут спущены в регионы. Кому-то придется взять на себя роль тематических спикеров. Для партии это утрата субъектности, она становится "не местом для дискуссий".

Очевидно, что никто на себя ответственность за столь непопулярную реформу брать не хочет, говорит политолог Аббас Галлямов: "Это важнейшая особенность авторитаризма. Главное качество, которое он воспитывает в людях, - умение избегать ответственности, перекладывая ее на другого".

Рано или поздно президенту Путину придется заняться этой реформой в ручном режиме, иначе она просто застопорится, отмечает эксперт.

Как выяснила газета "Коммерсант", уход от конкретики в обсуждении пенсионной реформы - сознательное решение со стороны "Единой России". По данным издания, ранее федеральный исполком партии разослал в субъекты техзадание по проведению общественного обсуждения на региональных партплощадках "Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе".

В нем, например, указывается, что "в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках". А на мероприятия рекомендуют приглашать "только дружественные СМИ", акцент делать на том, что партия "организует широкое общественное обсуждение", но "никаких предложений публиковать не следует".

Интернет-газета Znak.com добавляет, что на сегодняшний день Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 65% россиян. Таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром". Еще месяц назад этот показатель был намного выше - 79%. Падение рейтинга, объясняют социологи, связано именно с планами правительства повысить пенсионный возраст.

"Ведомости": саммит "трудных парней"

В редакционном комментарии свежего номера "Чего ждать от саммита "трудных парней" газета "Ведомости" пишет о том, какие результаты может принести предстоящая встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что прорывов, как на встрече глав США и СССР в Рейкьявике в 1986 году ждать, конечно же не стоит, но можно ожидать выявления точек соприкосновения, что важно уже само по себе.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов считает, что главная задача саммита - снять напряженность и для этого достаточно совместного рамочного заявления о намерениях сотрудничать для решения глобальных проблем и поручения администрациям возобновить полномасштабные контракты, свернутые Обамой после присоединения Россией Крыма.

Одно решение - перевернуть страницу - будет крупной победой Путина, который ни в чем не уступил ни дюйма, отмечает Фролов. Трамп засвидетельствует, что Россия не изолирована, диалог со сверхдержавой ведет на равных. Путину будет важно услышать от Трампа обещания новых отношений, Трампу - показать, что он в отличие от Обамы умеет договариваться с Россией в пользу США и не боится встречи с токсичным российским президентом.

Андрей Кортунов считает, что для Путина все, что не будет явным провалом, окажется успехом, а для Трампа все, что не будет очевидной победой, будет истолковано критиками как провал, поэтому жестких обязательств не будет, конкретикой займутся дипломаты, а президентам останется пиар.

А в другом материале этого же номера газета "Ведомости комментирует заявление Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии и отмечает, что произошло это на фоне подготовке его встречи с президентом США.

По мнению автора доклада американского исследовательского центра CNA о российской воздушной кампании в Сирии Антона Лаврова, вывод группировки может быть вызван изменением военной обстановки в Сирии, но частично его можно рассматривать и как жест на фоне поездки в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и подготовки российско-американского саммита.

РБК: дорогие болельщики

Газета РБК рассказывает, сколько денег потратили иностранные футбольные болельщики в России на ЧМ-2018: данные по расходам в первые пять дней мундиаля - с 14 по 18 июня включительно - обнародовала платежная система Visa.

В первые дни чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб., говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.).

Visa не раскрывает, сколько всего транзакций совершили зарубежные туристы в 11 городах проведения чемпионата. Но суммарно расходы иностранцев в пяти из них - 38,4 миллиона долларов по курсу ЦБ - в 1,4 раза превышают расходы туристов на предыдущем ЧМ в Бразилии.

Самыми расточительными иностранными гостями в России оказались туристы из США, на втором месте - гости из Китая, на третьем - из Мексики. Меньше всего потратили представители Королевства Тонга.

Средний чек иностранных держателей карт Visa в России составил 3575 рублей. Больше всего иностранные туристы в городах проведения чемпионата тратили на гостиничные услуги, одежду, рестораны и кафе. Каждая пятая покупка в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.

О больших тратах иностранцев на рестораны и кафе косвенно свидетельствует и кратный рост выручки заведений на главной футбольной улице в центре Москвы - Никольской. Как писал РБК, с начала чемпионата выручка многих заведений на Никольской улице выросла в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с дофутбольными неделями.

Что касается данных по России в городах проведения чемпионата, то оборот общепита за период с 14 по 27 июня вырос на 35% по сравнению с двумя неделями до начала ЧМ - в основном за счет увеличения количества посетителей, рассказал РБК аналитик производителя онлайн-касс "Эвотор" Байр Сангаджиев. Количество посетителей в среднем увеличилось на 27%, а средний чек в ресторанах, барах и кафе вырос на 13,5%, отметил эксперт.

Оборот в продовольственных магазинах в городах чемпионата увеличился на 22%, а продажи крепкого алкоголя выросли на 9%, пива - на 33%. Санкт-Петербург является лидером по обороту крепкого алкоголя и опережает Москву на 23%. По обороту пива в лидерах Калининград и Саранск.

Самым "дорогим" матчем за первую неделю чемпионата с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии, который проходил в "Лужниках" в день открытия чемпионата 14 июня. Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте среди самых посещаемых туристами матчей была игра между сборными Германии и Мексики - его посетили туристы из 116 стран мира.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си