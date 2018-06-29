Пускать нельзя останавливать: ЕС пытается решить проблему мигрантов

Media playback is unsupported on your device Почему "Аквариус", корабль мигрантов, пустует

Лидеры Европейского союза после долгих переговоров на саммите в Брюсселе достигли компромиссного соглашения по вопросу о приеме и размещении мигрантов странами ЕС.

Италия, через которую тысячи мигрантов, главным образом выходцев из Африки, попадают в Европу, пригрозила наложить вето на любые решения, если ей не будет предоставлена помощь для решения этих вопросов.

В рамках компромисса новые охраняемые центры для мигрантов должны создаваться в странах ЕС на добровольной основе. Мигранты, обращения которых будут отвергнуты, подлежат высылке.

Предоставление европейскими странами места жительства легальным беженцам также будет происходить на добровольной основе.

Остается непонятным, какие страны согласны разместить у себя миграционные центры и кто готов принимать получивших разрешение беженцев.

В совместном коммюнике говорится также об ограничении передвижения между странами ЕС лиц, ищущих убежища.

"После этого саммита Европа стала более сплоченной и более ответственной, - заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. - Италия больше не одинока".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Италия - главный пункт назначения для мигрантов, покидающих на переполненных лодках берега Ливии

Но канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо еще проделать огромную работу, чтобы окончательно преодолеть остающиеся в этом вопросе разногласия между странами ЕС.

О чем договорились?

Кроме создания миграционных центров, 28 лидеров стран-членов Евросоюза договорились еще по ряду пунктов:

усилить внешний пограничный контроль и увеличить финансовую поддержку Турции и стран Северной Африки

изучить возможность создания региональных миграционных "пунктов перехвата", призванных нарушить действующие криминальные схемы переправки беженцев в Европу. Пока, однако, вовлечение в эту программу североафриканских стран выглядит проблематичным. Марокко в четверг вновь отвергло эту идею

разработать меры для пресечения миграции внутри ЕС, подрывающей политику предоставления убежища и наносящей вред идее прозрачных границ Евросоюза

активно препятствовать возникновению новых морских и сухопутных путей незаконной переправки беженцев в Европу

увеличить инвестиции в Африку, чтобы помочь континенту в его социально-экономических преобразованиях, в результате которых его жители не будут уезжать в поисках лучшей жизни

продолжать работу по реформированию политики Евросоюза в отношении беженцев, включая внесение изменений в так называемый Дублинский регламент, согласно которому убежище мигрантам должно предоставляться в первой же стране Евросоюза, в которую они прибыли

В чьих интересах достигнуты договоренности?

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте решился на непростой шаг - он заблокировал принятие совместного коммюнике до тех пор, пока лидеры Евросоюза не придут к соглашению по вопросам миграции. Италия и Греция хотят, чтобы остальные страны-участники разделили с ними бремя приема беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции может стать решающим для судьбы Евросоюза. Но саммит был также необходим ей для того, чтобы предотвратить политический кризис в собственной стране, в результате которого ее правительство могло утратить свои позиции.

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер, коалиционный партнер Меркель из Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии, объявил будущие выходные крайним сроком, после которого он готов высылать уже зарегистрированных мигрантов за пределы Германии.

Без Христианско-социального союза Меркель потеряет парламентское большинство.

Пока неясно, будет ли принятых мер достаточно, чтобы не допустить раскол в коалиции, поэтому Ангела Меркель заявила, что ЕС по-прежнему нуждается в том, чтобы предпринять ряд шагов по преодолению разногласий.

Раскол наметился в блоке после того, как несколько центральноевропейских стран отказались согласиться с предложенной ЕС схемой по перемещению 160 тысяч беженцев из переполненных лагерей в Греции и Италии.

Сколько мигрантов прибывает в Евросоюз?

Потоки беженцев, спасающихся от войны в Сирии и других военных конфликтов, ищут убежища в Европе.

На этот раз удалось не допустить повторения кризиса 2015 года, когда ежедневно на греческих островах высаживались тысячи мигрантов. По словам представителей Евросовета, количество нелегальных мигрантов по сравнению с октябрем 2015 года упало на 96%.

Но резко возросшее число кораблей, спасающих беженцев, которые не могут попасть в итальянские порты из-за перегруженности, вновь заставило чиновников ЕС обратить внимание на эту проблему.

Один из примеров - немецкое судно "Лайфлайн". В итоге оно получило разрешение пришвартоваться на Мальте, после того как в результате интенсивных переговоров несколько стран согласились принять часть беженцев с этого судна.

Тем временем благотворительная организация "Врачи без границ" выступила с резкой критикой в адрес ЕС, назвав принятое лидерами Евросоюза соглашение негуманным.

"Единственное, о чем договорились европейские страны, судя по всему, так это о том, чтобы останавливать людей у европейского порога независимо от того, насколько они беззащитны и уязвимы и какие ужасы они пережили", - заявила глава отдела экстренных ситуаций этой международной организации Карлин Клейхер, добавив, что политики "демонизируют" работу неправительственных организаций по спасению мигрантов.