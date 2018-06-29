Пускать нельзя останавливать: ЕС пытается решить проблему мигрантов
Лидеры Европейского союза после долгих переговоров на саммите в Брюсселе достигли компромиссного соглашения по вопросу о приеме и размещении мигрантов странами ЕС.
Италия, через которую тысячи мигрантов, главным образом выходцев из Африки, попадают в Европу, пригрозила наложить вето на любые решения, если ей не будет предоставлена помощь для решения этих вопросов.
В рамках компромисса новые охраняемые центры для мигрантов должны создаваться в странах ЕС на добровольной основе. Мигранты, обращения которых будут отвергнуты, подлежат высылке.
Предоставление европейскими странами места жительства легальным беженцам также будет происходить на добровольной основе.
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Остается непонятным, какие страны согласны разместить у себя миграционные центры и кто готов принимать получивших разрешение беженцев.
В совместном коммюнике говорится также об ограничении передвижения между странами ЕС лиц, ищущих убежища.
"После этого саммита Европа стала более сплоченной и более ответственной, - заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. - Италия больше не одинока".
Но канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо еще проделать огромную работу, чтобы окончательно преодолеть остающиеся в этом вопросе разногласия между странами ЕС.
О чем договорились?
Кроме создания миграционных центров, 28 лидеров стран-членов Евросоюза договорились еще по ряду пунктов:
- усилить внешний пограничный контроль и увеличить финансовую поддержку Турции и стран Северной Африки
- изучить возможность создания региональных миграционных "пунктов перехвата", призванных нарушить действующие криминальные схемы переправки беженцев в Европу. Пока, однако, вовлечение в эту программу североафриканских стран выглядит проблематичным. Марокко в четверг вновь отвергло эту идею
- разработать меры для пресечения миграции внутри ЕС, подрывающей политику предоставления убежища и наносящей вред идее прозрачных границ Евросоюза
- активно препятствовать возникновению новых морских и сухопутных путей незаконной переправки беженцев в Европу
- увеличить инвестиции в Африку, чтобы помочь континенту в его социально-экономических преобразованиях, в результате которых его жители не будут уезжать в поисках лучшей жизни
- продолжать работу по реформированию политики Евросоюза в отношении беженцев, включая внесение изменений в так называемый Дублинский регламент, согласно которому убежище мигрантам должно предоставляться в первой же стране Евросоюза, в которую они прибыли
В чьих интересах достигнуты договоренности?
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте решился на непростой шаг - он заблокировал принятие совместного коммюнике до тех пор, пока лидеры Евросоюза не придут к соглашению по вопросам миграции. Италия и Греция хотят, чтобы остальные страны-участники разделили с ними бремя приема беженцев.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции может стать решающим для судьбы Евросоюза. Но саммит был также необходим ей для того, чтобы предотвратить политический кризис в собственной стране, в результате которого ее правительство могло утратить свои позиции.
Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер, коалиционный партнер Меркель из Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии, объявил будущие выходные крайним сроком, после которого он готов высылать уже зарегистрированных мигрантов за пределы Германии.
Без Христианско-социального союза Меркель потеряет парламентское большинство.
Пока неясно, будет ли принятых мер достаточно, чтобы не допустить раскол в коалиции, поэтому Ангела Меркель заявила, что ЕС по-прежнему нуждается в том, чтобы предпринять ряд шагов по преодолению разногласий.
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Раскол наметился в блоке после того, как несколько центральноевропейских стран отказались согласиться с предложенной ЕС схемой по перемещению 160 тысяч беженцев из переполненных лагерей в Греции и Италии.
Сколько мигрантов прибывает в Евросоюз?
Потоки беженцев, спасающихся от войны в Сирии и других военных конфликтов, ищут убежища в Европе.
На этот раз удалось не допустить повторения кризиса 2015 года, когда ежедневно на греческих островах высаживались тысячи мигрантов. По словам представителей Евросовета, количество нелегальных мигрантов по сравнению с октябрем 2015 года упало на 96%.
Но резко возросшее число кораблей, спасающих беженцев, которые не могут попасть в итальянские порты из-за перегруженности, вновь заставило чиновников ЕС обратить внимание на эту проблему.
Один из примеров - немецкое судно "Лайфлайн". В итоге оно получило разрешение пришвартоваться на Мальте, после того как в результате интенсивных переговоров несколько стран согласились принять часть беженцев с этого судна.
Тем временем благотворительная организация "Врачи без границ" выступила с резкой критикой в адрес ЕС, назвав принятое лидерами Евросоюза соглашение негуманным.
"Единственное, о чем договорились европейские страны, судя по всему, так это о том, чтобы останавливать людей у европейского порога независимо от того, насколько они беззащитны и уязвимы и какие ужасы они пережили", - заявила глава отдела экстренных ситуаций этой международной организации Карлин Клейхер, добавив, что политики "демонизируют" работу неправительственных организаций по спасению мигрантов.