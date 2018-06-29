Image caption Суд в Ираке

В Ираке в четверг были казнены 12 человек, осужденных за террористическую деятельность. Казни совершены по распоряжению премьер-министра страны Хайдера аль-Абади, который потребовал привести в исполнение все смертные приговоры, вынесенные за терроризм.

В общей сложности в Ираке не менее 300 человек, включая около 100 женщин-иностранок, были приговорены к смертной казни по делам, связанным с группировкой "Исламское государство"* и террористической деятельностью, сообщает агентство Франс-пресс.

Еще не менее 700 женщин находятся под арестом в ожидании приговора. От 50 до 70 женщин - граждане России, 19 из них уже приговорены к пожизненному заключению. Сведений о вынесении смертных приговоров гражданам России в Ираке не поступало.

Никакой информации о личностях казненных и их уголовных делах нет. Решение властей Ирака о приведении приговоров в исполнение связано с тем, что 27 июня неподалеку от Багдада были найдены тела восьми человек, которые были в заложниках у боевиков ИГ.

Белкис Вилле, главный аналитик по Ираку в организации Human Rights Watch (HRW), которая следила за ходом судебных заседаний в провинции Ниневия, поделилась сомнениями в том, что кто-то из 12 казненных были недавно осуждены.

Она говорит, что судебные разбирательства в Ираке по делам, связанным с терроризмом, не обеспечивают соблюдения даже базовых процессуальных норм. В большинстве случаев при вынесении приговора судьи ориентируются на признания самих обвиняемых, при этом нет никаких гарантий, что для их получения не применялись пытки.

Согласно данным Amnesty International, в прошлом году Ирак занял четвертое место по числу казней после Китая, Ирана и Саудовской Аравии.

Image caption Родственники осужденных женщин требовали их освобождения в ходе акции у посольства Ирака в Москве минувшей весной

Россиянки в Ираке

Россиянки оказались под стражей в Ираке после захвата иракскими военными населенных пунктов, находившихся под контролем "Исламского государства". В основном это жены боевиков, в том числе с детьми.

Вопрос о судьбе россиянок неоднократно поднимался министерством иностранных дел России.

5 апреля у здания посольства Ирака в Москве прошла акция родственниц женщин, оказавшихся в иракских тюрьмах. Участницы акции просили помочь женщинам, которые уехали из России вслед за мужьями-боевиками, и не допустить их смерти в Ираке.

Участницы акции отмечали, что заключенные иракских тюрем не занимались терроризмом, а сидели дома и воспитывали детей.

*ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" - джихадистскаягруппировка, признанная террористической многими странами, ее деятельность запрещена на территории РФ.