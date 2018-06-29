Бэнкси впервые в Париже. Фотогалерея

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В конце июня в Париже начали появляться граффити в стиле бристольского анонимного художника Бэнкси, посвященные в основном французской политике и отношению европейских властей к мигрантам.

Художник уже подтвердил, что именно он - автор серии граффити в Париже. Раньше он в этом городе ничего не рисовал.

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На одной из парижских работ Бэнкси рядом с Сорбонной изображен мужчина, предлагающий кость собаке с отпиленной лапой, которую он сам и отпилил. Как и многие другие произведения Бэнкси, эта работа - сатира на капиталистический уклад стран Запада.

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Скорбящую фигуру Бэнкси нарисовал на двери концертного зала "Батаклан" - того самого, где 13 ноября 2015 года экстремисты открыли стрельбу во время концерта группы Eagles of Death Metal. Погибли 89 посетителей концерта.

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Граффити в 19-м районе Парижа отсылает к картине Жака-Луи Давида "Наполеон на перевале Сен-Бернар".

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В своем "Инстаграме" Бэнкси написал, что именно в Париже во время студенческих волнений 1968 года зародился жанр политических граффити.

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Мышь - традиционный герой рисунков Бэнкси - стоит на числе 1968, отсылающем к студенческим волнениям в Париже. На голове у нее бантик, как у Минни-Маус, одной из главных героинь парижского "Диснейленда". Парки развлечений уже становились источником вдохновения для Бэнкси: в августе 2015 года Бэнкси открыл собственный арт-парк "Дисмаленд" в английском Сомерсете.

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