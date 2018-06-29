ЧМ-2018: россияне выдыхаются, Южная Америка доминирует и другие итоги группового этапа
Плохие новости для футбольных фанатов: две трети матчей чемпионата мира в России уже сыграны. Хорошие новости: остальные встречи будут самыми важными и, возможно, запоминающимися на чемпионате.
Пока на первенстве перерыв, давайте разберемся, чем запомнился групповой этап и кто в нем отметился ярче всех.
Япония в плей-офф за хорошее поведение
В 2018 году на чемпионате мира при прочих равных показателях из группы в плей-офф выходит команда, допустившая меньше нарушений и набравшая меньше желтых карточек.
Именно дисциплинированность на поле позволила сборной Японии выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Команда набрала одинаковое количество очков с Сенегалом, встреча этих сборных завершилась вничью, поэтому участника плей-офф пришлось определять по наименьшему числу желтых карточек.
Кроме ничьей с Сенегалом сборная Японии отметилась победой над Колумбией, но проиграла Польше. В 1/8 финала в воскресенье 1 июля сборная Японии встречается с одним из фаворитов турнира - командой Бельгии.
Без поражений в группе
Только три команды прошли групповой этап без единого поражения, и никто не горит желанием встретиться с ними в 1/8 финала.
Бельгия, составленная из в основном из звезд английской Премьер-лиги, забила пока что больше всего голов на первенстве - девять. Бельгийцев называли одними из фаворитов чемпионата, и пока они оправдывают эти прогнозы.
В случае победы на ЧМ они отнимут у Уругвая титул самой маленькой страны, когда-либо завоевывавшей этот титул. Но уругвайцы во главе с Луисом Суаресом тоже не проиграли ни одного матча и завершили турнир уверенной победой над сборной России со счетом 3:0.
Хорватия, напротив, стопроцентным фаворитом не была, но обыграла всех соперников по группе - Аргентину, Нигерию и Исландию.
Успех Южной Америки
Четыре из пяти южноамериканских команд, попавших на чемпионат мира в России, прошли в плей-офф. Это Бразилия, Колумбия, Аргентина и Уругвай.
Поскольку между собой эти команды в 1/8 финала не встречаются, они могут оккупировать четвертьфинал в случае успешного выступления. Успех Южной Америки показывает, что ФИФА не зря обсуждает вопрос об увеличении числа участников ЧМ до 48 команд и о расширении географического разнообразия.
Выступление пятой южноамериканской команды, Перу, тоже нельзя назвать провальным. Команда хоть и не вышла в плей-офф, но обошла в группе Австралию, хотя участвовала в мировом первенстве впервые с 1982 года. Австралия же третий чемпионат мира подряд играет в финальном турнире.
Мячи в сетке ворот
За 48 матчей группового этапа было забито 122 гола, или 2,54 мяча за игру. Пока что чемпионат мира в России - второй по результативности за два десятилетия.
Фанатам остается надеяться, что более осторожная игра в матчах навылет не приведет к снижению результативности.
Россиян перебегали
После двух впечатляющих побед сборную Россию в иностранной прессе подозревали в нечестной игре из-за высоких атлетических результатов: оказалось, что россияне больше других сборных бегали по полю.
Тут же вспомнились недавние допинговые скандалы, из-за которых российские спортсмены выступали на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Но к концу группового этапа россиян перебегали.
Лидером стала сборная Сербии, пробежавшая за три матча 339 км. На ЧМ-2014 после игр в группах лидировала Германия с 335,59 км. Именно сборная Германии выиграла этот чемпионат мира.
Прощай, Африка
Впервые с 1982 года ни одна африканская команда не пробилась в плей-офф. Сенегал, Нигерия, Марокко, Тунис и Египет будут смотреть оставшуюся часть турнира по телевидению.
Больше всего вылету своей команды огорчились фанаты Сенегала: их команда потеряла место в плей-офф из-за большого количества желтых карточек.
Расточительная Германия
Можно, конечно, говорить о проклятии чемпионов: за последние 20 лет Германия стала уже четвертым чемпионом мира, с треском провалившимся на следующем первенстве.
Немцы не только не смогли заменить ушедшие таланты, в том числе Филиппа Лама, Бастиана Швайнштайгера и Пера Мертезакера. Они разбазарили все свои голевые моменты.
Как следует из статистики ФИФА, у сборной Германии было больше всего голевых моментов - 75, но только три из них завершились голами. Пропустили немцы четыре мяча.
Примечательно, что меньше всего голевых моментов на турнире было у россиян, но зато они реализовали восемь из 18 попыток.
Южная Корея - самая грубая
Южнокорейские футболисты не попали в плей-офф, но оставили след в истории, обыграв Германию. А еще они стали рекордсменами первенства по нарушениям.
В общей сложности судьи зафиксировали 63 нарушения у сборной Южной Кореи. От ближайших преследователей, сборной Марокко, южнокорейские спортсмены оторвались на три нарушения.
Самыми тактичными оказались японцы с 28 нарушениями. Благодаря этому им удалось пробиться в 1/8 финала.
Правило "Интера"
По статистике в каждом финале чемпионатов мира с 1982 года неизменно играл хотя бы один футболист из миланского "Интера".
На этом турнире футболисты "Интера" играют только в трех сборных: это бразильский защитник Миранда, уругваец Матиас Весино и футболист из Хорватии Иван Перишич.
Не говорите, что мы вас не предупреждали.
VAR влияет на судей?
Бразильская газета Folha de S. Paulo проанализировала применение системы видеопросмотра спорных моментов VAR на 40 матчах чемпионата в России и выяснила, что в девяти из 11 случаев, когда главный рефери матча обращался к повтору момента, он менял свое мнение.
В шести из этих случаев были назначены пенальти, которых без VAR не случилось бы.
Газета Times пишет, что только одно из 15 решений, принятых с помощью VAR, было неверным. Речь идет о пенальти в ворота Ирана, назначенного во время матча с Португалией. Пенальти реализован не был, а игра закончилась ничьей 1:1.