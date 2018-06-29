Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока самые дисциплинированные на турнире - японцы. У них всего 28 нарушений

Плохие новости для футбольных фанатов: две трети матчей чемпионата мира в России уже сыграны. Хорошие новости: остальные встречи будут самыми важными и, возможно, запоминающимися на чемпионате.

Пока на первенстве перерыв, давайте разберемся, чем запомнился групповой этап и кто в нем отметился ярче всех.

Япония в плей-офф за хорошее поведение

В 2018 году на чемпионате мира при прочих равных показателях из группы в плей-офф выходит команда, допустившая меньше нарушений и набравшая меньше желтых карточек.

Именно дисциплинированность на поле позволила сборной Японии выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Команда набрала одинаковое количество очков с Сенегалом, встреча этих сборных завершилась вничью, поэтому участника плей-офф пришлось определять по наименьшему числу желтых карточек.

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Кроме ничьей с Сенегалом сборная Японии отметилась победой над Колумбией, но проиграла Польше. В 1/8 финала в воскресенье 1 июля сборная Японии встречается с одним из фаворитов турнира - командой Бельгии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хорваты выиграли три матча из трех на ЧМ-2018

Без поражений в группе

Только три команды прошли групповой этап без единого поражения, и никто не горит желанием встретиться с ними в 1/8 финала.

Бельгия, составленная из в основном из звезд английской Премьер-лиги, забила пока что больше всего голов на первенстве - девять. Бельгийцев называли одними из фаворитов чемпионата, и пока они оправдывают эти прогнозы.

В случае победы на ЧМ они отнимут у Уругвая титул самой маленькой страны, когда-либо завоевывавшей этот титул. Но уругвайцы во главе с Луисом Суаресом тоже не проиграли ни одного матча и завершили турнир уверенной победой над сборной России со счетом 3:0.

Хорватия, напротив, стопроцентным фаворитом не была, но обыграла всех соперников по группе - Аргентину, Нигерию и Исландию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бразилия - одна из четырех южноамериканских команд в плей-офф

Успех Южной Америки

Четыре из пяти южноамериканских команд, попавших на чемпионат мира в России, прошли в плей-офф. Это Бразилия, Колумбия, Аргентина и Уругвай.

Поскольку между собой эти команды в 1/8 финала не встречаются, они могут оккупировать четвертьфинал в случае успешного выступления. Успех Южной Америки показывает, что ФИФА не зря обсуждает вопрос об увеличении числа участников ЧМ до 48 команд и о расширении географического разнообразия.

Выступление пятой южноамериканской команды, Перу, тоже нельзя назвать провальным. Команда хоть и не вышла в плей-офф, но обошла в группе Австралию, хотя участвовала в мировом первенстве впервые с 1982 года. Австралия же третий чемпионат мира подряд играет в финальном турнире.

Image caption Пока что чемпионат мира в России - второй по результативности за два десятилетия

Мячи в сетке ворот

За 48 матчей группового этапа было забито 122 гола, или 2,54 мяча за игру. Пока что чемпионат мира в России - второй по результативности за два десятилетия.

Фанатам остается надеяться, что более осторожная игра в матчах навылет не приведет к снижению результативности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Сербии - лучшие легкие на чемпионате

Россиян перебегали

После двух впечатляющих побед сборную Россию в иностранной прессе подозревали в нечестной игре из-за высоких атлетических результатов: оказалось, что россияне больше других сборных бегали по полю.

Тут же вспомнились недавние допинговые скандалы, из-за которых российские спортсмены выступали на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Но к концу группового этапа россиян перебегали.

Лидером стала сборная Сербии, пробежавшая за три матча 339 км. На ЧМ-2014 после игр в группах лидировала Германия с 335,59 км. Именно сборная Германии выиграла этот чемпионат мира.

Прощай, Африка

Впервые с 1982 года ни одна африканская команда не пробилась в плей-офф. Сенегал, Нигерия, Марокко, Тунис и Египет будут смотреть оставшуюся часть турнира по телевидению.

Больше всего вылету своей команды огорчились фанаты Сенегала: их команда потеряла место в плей-офф из-за большого количества желтых карточек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Германия создала много голевых моментов, но не смогла перевести их в результат

Расточительная Германия

Можно, конечно, говорить о проклятии чемпионов: за последние 20 лет Германия стала уже четвертым чемпионом мира, с треском провалившимся на следующем первенстве.

Немцы не только не смогли заменить ушедшие таланты, в том числе Филиппа Лама, Бастиана Швайнштайгера и Пера Мертезакера. Они разбазарили все свои голевые моменты.

Как следует из статистики ФИФА, у сборной Германии было больше всего голевых моментов - 75, но только три из них завершились голами. Пропустили немцы четыре мяча.

Примечательно, что меньше всего голевых моментов на турнире было у россиян, но зато они реализовали восемь из 18 попыток.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Южнокорейские футболисты не попали в плей-офф, но оставили след в истории, обыграв Германию

Южная Корея - самая грубая

Южнокорейские футболисты не попали в плей-офф, но оставили след в истории, обыграв Германию. А еще они стали рекордсменами первенства по нарушениям.

В общей сложности судьи зафиксировали 63 нарушения у сборной Южной Кореи. От ближайших преследователей, сборной Марокко, южнокорейские спортсмены оторвались на три нарушения.

Самыми тактичными оказались японцы с 28 нарушениями. Благодаря этому им удалось пробиться в 1/8 финала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Матиас Весино из сборной Уругвая. Поможет ли ему "правило Интера"?

Правило "Интера"

По статистике в каждом финале чемпионатов мира с 1982 года неизменно играл хотя бы один футболист из миланского "Интера".

На этом турнире футболисты "Интера" играют только в трех сборных: это бразильский защитник Миранда, уругваец Матиас Весино и футболист из Хорватии Иван Перишич.

Не говорите, что мы вас не предупреждали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Только одно из 15 решений, принятых с помощью VAR, было неверным, считает Times

VAR влияет на судей?

Бразильская газета Folha de S. Paulo проанализировала применение системы видеопросмотра спорных моментов VAR на 40 матчах чемпионата в России и выяснила, что в девяти из 11 случаев, когда главный рефери матча обращался к повтору момента, он менял свое мнение.

В шести из этих случаев были назначены пенальти, которых без VAR не случилось бы.

Газета Times пишет, что только одно из 15 решений, принятых с помощью VAR, было неверным. Речь идет о пенальти в ворота Ирана, назначенного во время матча с Португалией. Пенальти реализован не был, а игра закончилась ничьей 1:1.