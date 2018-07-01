Президентом Мексики может стать Чавес и Трамп в одном лице

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже баллотировался в президенты Мексики два раза. Третья попытка обещает стать успешной

На выборах президента Мексики, проходящих в воскресенье, 1 июля, фаворитом выступает левый кандидат по прозвищу Амло. Его сторонники верят, что он победит коррупцию и бедность, противники же обвиняют его в популизме, сравнивают с Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что Амло может уничтожить молодую мексиканскую демократию.

Амло - это инициалы 64-летнего бывшего мэра Мехико Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, именно этой аббревиатурой-прозвищем его чаще всего называют мексиканцы.

Кандидат от коалиции, в которую входит его собственная левая партия "Морена", бывший мэр Мехико Лопес Обрадор обещает в случае победы на выборах разрушить то, что он называет "мафиозным государством", победить коррупцию, а для начала - резко сократить зарплаты высшим государственным чиновникам.

Опросы показывают, что рейтинг Амло колеблется в районе 50%, и он легко побивает трех остальных кандидатов в президенты - тем более что выборы президента в Мексике проходят в один тур.

Президент в Мексике может занимать должность только один шестилетний срок, поэтому нынешний президент Энрике Пенья Ньето не баллотируется.

Критики Лопес Обрадора серьезно обеспокоены его левым популизмом и опасаются, что он может завести Мексику туда же, куда завел Венесуэлу покойный Уго Чавес. Другие сравнивают его с Дональдом Трампом - в частности, за нелюбовь к критикующей его прессе, хотя Амло обещает "привести в чувство" американского президента, обещавшего отгородиться стеной от мексиканских иммигрантов.

"Меня в первую очередь беспокоит его отношение к нашей все еще хрупкой демократии, - пишет в газете New York Times мексиканский историк и политолог Энрике Краузе. - Если господину Лопес Обрадору захочется мобилизовать народ, его правительство может созвать Конституционное собрание, аннулировать разделение властей, подчинить себе Верховный суд и другие независимые институты государства, ограничив при этом свободу слова и заставив замолчать недовольных. Мексика может снова стать монархией - мессианской монархией в стиле каудильо в республиканских одеждах".

Амло заявлял, что не верит в мексиканскую демократию. Его не заботит авторитет такого важнейшего института, как выборы, и авторитет центральной избирательной комиссии: в 2006 году, после того как он проиграл президентские выборы с отрывом меньше 1%, сторонники Лопес Обрадора, напоминает Краузе, на несколько недель заблокировали центральную магистраль в Мехико и фактически парализовали движение в городе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лопес Обрадор собирает на митинги тысячи сторонников

В 2012 Лопес Обрадор тоже баллотировался в президенты - но опять проиграл.

Верховный суд Амло как-то назвал инструментом олигархии. Критикующих его интеллектуалов и прессу он клеймит "буржуями" и продажной обслугой мафии у власти.

Мексиканской демократии всего около 20 лет: первые альтернативные выборы президента в результате либерализации политического режима прошли в 2000 году, и выиграл их оппозиционер Висенте Фокс. С тех пор власть в Мексике сменяется регулярно.

Однако демократические институты и разделение властей пока не слишком помогают Мексике справиться с коррупцией, бедностью и ужасающим уровнем преступности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рикардо Аная, судя по опросам, сильно отстает от Лопес Обрадора

В целом Мексика - страна не нищая, её ВВП на душу населения в пересчете на доллары сравним с российским (9,2 тыс. долларов в 2017 году - против российских 10,3 тыс.). Однако 53 миллиона из почти 125 миллионов мексиканцев живут за чертой бедности, в том числе почти 10 миллионов - в крайней нищете.

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Мексика делит 135-е место в мире с Россией, Папуа - Новой Гвинеей, Киргизией и Лаосом.

Самая же острая проблема Мексики на данный момент - это просто запредельное количество убийств.

Как на войне

За последние 11 лет в стране были убиты более 200 тысяч человек. В прошлом году - 30 тысяч.

В последние полгода, по ходу предвыборной кампании, в Мексике были убиты 130 политиков, включая 48 кандидатов на разные посты (1 июля - выборы не только президента, но и парламента, а также других выборных органов разных уровней).

Сотни людей сняли свои кандидатуры просто из страха за свою жизнь.

При этом, как отмечают мексиканские комментаторы, ни один из кандидатов - ни Амло, ни его ближайший соперник, 38-летний карьерный политик Рикардо Аная, ни кандидат от правящей Институциональной Революционной партии Хосе Антонио Меаде, ни бывший губернатор штата Хайме Родригес - не предлагают никакой последовательной программы, как справиться с этим повальным насилием.