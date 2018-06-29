Латвия запрещает преподавать на русском в частных вузах. Студенты готовятся уезжать

Image caption Студенты Оскар, Мурат, Акмаль и Мерт говорят на разных языках, но учиться хотят только на русском

Сейм Латвии в конце июня запретил обучение на русском языке в частных вузах. Это означает, что возможность учиться в стране ЕС на русском языке закроется для тысяч русскоговорящих студентов из стран СНГ. Они критикуют латвийский национализм и обещают покинуть страну.

В Европе, но по-русски

Андрей приехал в Ригу из Новосибирска со всей семьей. Латышского он не знал, английского - тоже, поэтому поступил на русскую программу в частный вуз и получил степень бакалавра.

"Теперь я работаю, зарабатываю, учеба больше не нужна", - сообщил он корреспонденту Русской службе Би-би-си.

Братья Акмаль и Оскар - из Ташкента, русский - их родной язык, в школе оба учились на русском. В Ригу они приехали почти пять лет назад, поступили в частный вуз, закончили бакалавриат, теперь учатся в магистратуре. Акмаль признается: высшее образование хотел получить за пределами Узбекистана, но именно на русском языке, а "в России уровень не подходящий".

Теперь свое будущее Акмаль связывает в первую очередь с Латвией. "Есть очень маленький процент того, что вернусь домой. В Узбекистане у меня нет свободного передвижения по Европе, а тут есть", - говорит он.

"Латвия - хоть и постсоветское пространство, но дух Европы тут присутствует", - продолжает Оскар.

Мерт и Мурат тоже из Ташкента, тоже приехали в Латвию за высшим образованием и тоже поступили в частный вуз. Мурат говорит на узбекском и русском, Мерт - еще и на турецком. Но в вузе они оба готовы учиться только на русском. "На другом я просто не желаю учиться", - говорит Мурат Русской службе Би-би-си.

Через латвийские вузы прошли тысячи русскоязычных студентов из СНГ, с каждым годом их становилось все больше. По статистике министерства образования и науки Латвии, в 2016-2017 учебном году на русском языке учились 29% студентов частных вузов, то есть четыре с половиной тысячи человек. Каждый пятый - иностранец. В первую очередь речь идет об Украине, России, Казахстане и Узбекистане. Однако уже с 2019 года этой возможности они лишатся.

За равные условия

Акмаль и Оскар успели поступить в магистратуру на русском языке - у них будет возможность доучиться. А Мерт и Мурат приехали на пару лет позже и все еще учатся на бакалавров. Благодаря новому законодательству Мерт и Мурат никак не смогут пойти по стопам друзей - то есть, остаться в Латвии и продолжить обучение в магистратуре на русском языке. Им придется либо менять язык обучения, либо ехать в другую страну.

Согласно поправкам к закону о высших учебных заведениях, принятым латвийским парламентом, частные вузы не смогут реализовывать программы на языках, которые не являются официальными языками ЕС. Русские программы в вузах попадают под запрет. Пока что президент Латвии Раймондс Вейонис не подписал поправки.

Подобные ограничения уже действуют в отношении государственных вузов. Министерство образования и науки Латвии объяснило расширение запрета на частные вузы необходимостью создания равных условий для частных и государственных вузов, а также постепенным переходом средних школ на государственный язык обучения (одобрено парламентом весной 2018 года).

Мурат и Мерт уже готовы к переезду. "Если ситуация с госязыком не поменяется, то буду вынужден уехать. Не в свою страны, так в другую", - говорит Мерт.

"Если надо будет учиться на английском, то зачем мне сидеть тут, если я могу полететь и посмотреть другие страны - очень много где обучают на английском языке", - продолжает Мурат.

Все ради латышского

Каждый студент частного вуза платит за образование по несколько тысяч евро в год. Частные вузы выступают с резкой критикой нового законодательства. Главные их аргументы: новые рабочие места, налоги, свобода выбора и продвижение европейских ценностей на восток.

"Много студентов находят работу и потом не особенно желают возвращаться в свои страны. Это очень хороший инструмент интеграции. Закрытием этих возможностей мы создадим некоторые проблемы для нас самих и для Евросоюза тоже", - говорит Русской службе Би-би-си проректор бизнес-школы RISEBA Игорь Граурс.

Однако министр образования и науки Карлис Шадурскис считает, что интересы государства в данном случае перевешивают: изменения законодательства, по его словам, направлены в первую очередь на поддержку латышского языка.

"Конечно, это могло бы быть определенной потерей, чисто в финансовом плане, для владельцев этих вузов, - говорит Шадурскис Русской службе Би-би-си. - Но мы анализировали структуру студентов в частных вузах по языкам программ. Большая часть тех, кто учится на русском языке, - выпускники наших [латвийских] школ. Возможности получения высшего образования на русском языке могли бы демотивировать их освоить государственный язык на уровне средней школы".

Иностранные студенты знают, что государственный язык в Латвии является приоритетом. Однако они не понимают, почему при этом надо ущемлять тех, кто говорит на русском. Мурат, например, уже успел познакомиться не только с новыми законами, из-за которых он не сможет учиться в магистратуре, но и с деятельностью Инспекции государственного языка. Это учреждение - помимо всего прочего - штрафует тех, кто не говорит на латышском языке, выполняя служебные обязанности.

"У меня есть свое предприятие, я трудоустроил семь человек, занимаюсь доставкой еды. Один день администраторша не смогла выйти, я выходил на работу и принимал заказы вместо нее. Кому-то из моих клиентов не понравилось, что я говорю по-русски. После этого кто-то написал заявление, потом пришел инспектор, вызвали в инспекцию, я взял юриста, выписали штраф - разговор шел про 300 евро, взяли 30 евро, - говорит Мурат Русской службе Би-би-си. - Обидно".