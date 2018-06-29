ЧМ-2018: всё о пенальти - история, лузеры и асы

Что такое красивый пенальти? Кто чаще и лучше всех забивал на чемпионатах мира? Играет ли роль удача или дело только в мастерстве?

ЧМ-2018 выходит в стадию плей-офф, в связи с чем мы решили посмотреть на историю пенальти. Решение исхода матчей посредством серии пенальти ввели в обиход в 1978 году на чемпионате мира в Аргентине.

Интересно, что на том турнире прибегать к новшеству ни разу не пришлось, но с тех пор на чемпионатах мира было сыграно 26 серий послематчевых пенальти.

Идельный пенальти

Из 240 ударов по мячу в рамках серий пенальти, сыгранных на ЧМ без учета турнира в России, 170 достигли цели, то есть в среднем 7 из 10 мячей попадают в ворота.

Согласно данным компании Opta, ведущей футбольную статистику, большинство удачных пенальти были забиты низко и влево от вратаря.

Самый неудачный удар - низко и по центру. Вероятность того, что из такой позиции мяч влетит в ворота, всего 58%.

Высокая цель

Если игрок все же решил бить по центру, то мяч должен лететь высоко. В истории чемпионатов мира таких ударов было выполнено 15, и ни один вратарь с ними не справился.

По данным Opta, в 90% случаев мяч, посланный в верхнюю часть ворот с любой стороны от голкипера, - это гол.

Правда, есть опасность не рассчитать высоту, как это случилось однажды у итальянского нападающего Роберто Баджо. В решающий момент финального матча ЧМ 1994 года он послал мяч прямо над верхней перекладиной, что позволило бразильцам победить.

Примерно один из пяти пенальти, то есть 49 из 240 ударов на ЧМ разных лет, были отражены, и сделали это 28 разных голкиперов.

24 из этих 49 ударов были посланы влево от вратаря и 25 - вправо. Еще 12 мячей попали в штангу или в перекладину.

Можно ли обойти Германию в результативности по пенальти?

Действующие чемпионы мира сборная Германии впервые с 1938 года не смогла выйти из группы, таким образом чемпионат в России остался без асов пенальти.

Только один немецкий игрок в истории - Ули Штилике - не забил пенальти. Это случилось в полуфинале чемпионата мира 1982 года, в котором сборная ФРГ встречалась со сборной Франции.

С тех пор немцы забили все 15 выпавших на их долю 11-метровых и выиграли все четыре серии пенальти, в которых участвовали.

Однако сейчас Аргентина претендует на то, чтобы отобрать у Германии лавры самой результативной в этом аспекте команды.

Хотя Лионель Месси и не забил штрафной в матче против Исландии на групповом этапе, но у его команды хорошие показатели в том, что касается серий пенальти - они выигрывали 4 из 5.

Проиграли по пенальти аргентинцы всего лишь один раз - Германии в 2006 году.

Наихудшие показатели у сборной Англии. Если снова дойдет до серии пенальти и они проиграют - никто не удивится.

"Три льва" проиграли все три серии пенальти, в которых участвовали, и забили на чемпионатах мира всего семь из 12-ти одинадцатиметровых.

В 2006 году Англия в четвертьфинале проиграла по пенальти Португалии. Тот матч стал кошмаром для обеих команд с точки зрения результативности пенальти. В совокупности они забили всего четыре гола из девяти ударов по воротам: 3 мяча на счету Португалии и всего один - у англичан.

Голкипер португальцев Рикардо отразил тогда три мяча. Рекордсменами по отраженным ударам в одной серии пенальти являются аргентинский вратарь Серхио Гойкочеа и немец Харальд Шумахер - у них по четыре сейва на каждого.

Мексика недалеко ушла от Англии, проиграв обе серии пенальти на чемпионатах мира.

Но хуже всего дела обстоят у Швейцарии. Это единственная сборная, не забишая ни одного мяча в своей серии пенальти на ЧМ.

Из всех команд, которые продолжают свой путь на ЧМ-2018, в сериях пенальти на чемпионатах мира никогда не участвовали хозяева-россияне, сборные Дании, Хорватии и Колумбии. Пока, во всяком случае.

Сильный прессинг

Серии пенальти многие рассматривают как лотерею, футболисты склонны относиться к ним с определенной долей суеверия - дескать, удача выбирает победителя еще до того, как ударили по первому мячу.

По нынешним правилам, команды бьют по очереди, а кто бьет первым, определяют подброшенной монеткой. По статистике, команда, получающая право бить первой, побеждает чаще - в 60% случаев.

Ученые Лондонской школы экономики уверены, что необходимость догонять по счету оказывает сильное психологическое давление на игроков. По их данным, коэффициент результативности команды, выходящей на удар вторым номером, составляет 69%, в то время как у первой команды этот показатель 73%.

Несчастливая цифра 8?

Так сложилось, что восьмой удар из первых десяти чаще всего заканчивается промахом на чемпионатах мира. Каждые два из пяти ударов - также либо промах, либо сэйв.

Если после пяти ударов с каждой стороны победитель не определился, серия пенальти переходит в стадию "мгновенной смерти": соперники бьют по воротам по очереди, пока один не забьет, а следующий не промажет.

Но такое на чемпионатах мира случалось только дважды: в ходе первой в истории серии пенальти в 1982 году и на ЧМ-1994 в США, где в четвертьфинале Швеция обыграла Румынию.