Тарифы ЖКХ и на сотовую связь: что изменится для россиян 1 июля

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С 1 июля в России повышают тарифы ЖКХ, а также вступает в силу "закон Яровой". Эксперты ожидают роста стоимости сотовой связи, а также инфляции. Впрочем, на темпы годовой инфляции традиционный рост коммунальных платежей не повлияет, считают они.

Сотовая связь может подорожать

С 1 июля вступает в силу пакет антитеррористических поправок - "закон Яровой". К этому времени у операторов связи должно быть готово необходимое оборудование для хранения информации.

Операторы должны хранить записи звонков пользователей, а также смс-сообщения, видео и фотографии, которые они пересылают.

Записи звонков и сообщения должны храниться в течение полугода. Интернет-трафик - в течение 30 суток. Норма полностью вступает в силу 1 октября.

Поправки также распространяются на интернет-сервисы. Правительство опубликовало постановление с уточнением для них 28 июня.

Помимо обязательств по хранению данных закон обязывает мессенджеры и другие интернет-сервисы помочь ФСБ расшифровать любое сообщение пользователей.

Телекоммуникационные компании предупреждали о возможном росте цен на их услуги из-за затрат на новое оборудования.

Операторы сотовой связи из-за "закона Яровой" могут потерять 3,5-4% сервисной выручки - и на этот же уровень поднять тарифы для своих клиентов, рассказывал Би-би-си старший директора Fitch Ratings Николай Лукашевич.

"Учитывая масштабы нашего бизнеса, в частности МГТС, затраты составят порядка 60 млрд рублей в течение пяти лет", - рассказали Би-би-си в пресс-службе МТС. Там уточнили, что точная сумма на 2018-2019 годы станет понятна после того, как будет закуплено оборудование и "технические решения".

Русская служба Би-би-си ожидает комментариев "Билайна" и "Мегафона". Ранее VEON ("Билайн") оценивал затраты в 45 млрд рублей в течение 5 лет, "Мегафон" - в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет.

По данным газеты "Коммерсант", российские интернет-провайдеры уже начали повышать цены за услуги связи на 8-10%.

Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Николай Власов отмечает, что дополнительные капитальные затраты, связанные с "законом Яровой", поднимут и без того высокий порог входа на рынок сотовой связи. Именно сотовые операторы понесут большие затраты из-за необходимости хранить "тяжелые" аудиофайлы.

Коммунальные платежи вырастут, скакнет инфляция

С 1 июля в России традиционно повышаются коммунальные тарифы. Аналитики советуют приготовиться к "скачку" недельной инфляции.

17 последних недель недельная инфляция держится на уровне 0,1%. Но с 1 июля совокупный платеж населения за услуги ЖКХ вырастет на 4%, а рост тарифов на электроэнергию - на 5%, пишут аналитики Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что в результате этого недельная инфляция вырастет до 0,4%, что в целом будет сопоставимо с динамикой прошлого года, а потому не должно повлиять на темпы годовой инфляции", - пишут аналитики Райффайзенбанка.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров также ожидает скачка недельной инфляции. Он указывает, что это скажется в первую очередь на населении, а не на промышленных потребителях.