Дроны, собаки и водолазы: надежда найти пропавших в Таиланде детей все меньше
Ровно неделю назад, в прошлую субботу, 12 мальчиков из футбольной команды отправились со своим тренером на экскурсию в пещеру на севере Таиланда.
Их брошенные велосипеды нашли у входа в подземелье, а вскоре проливной дождь устремил в туннели потоки воды.
Всю неделю спасатели предпринимали отчаянные попытки обнаружить группу - в надежде, что дети живы, но оказались отрезанными водой от внешнего мира.
В поисковой операции задействованы самые разнообразные силы и техника.
Опытные водолазы
Тайские военные подводники предприняли ряд попыток добраться до самых глубин четвертого по величине тайского пещерного комплекса Тхам Луанг Нанг Нон.
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К ним присоединились четыре опытнейших британских пещерных дайвера и военные специалисты из США.
Аквалангистам приходится работать в крайне стесненных условиях: они не имеют возможности забираться слишком далеко по затопленным проходам, поскольку рискуют сами остаться без воздуха.
Кроме того, работа осложняется почти полным отсутствием видимости: потоки воды несут с собой - по и без того темным туннелям - грязь и осколки породы, делая невозможным разглядеть что-то на расстоянии вытянутой руки.
Сами они сравнивают свои погружения с заплывом в бассейне с холодным кофе.
"Никакого ответа от команды британских дайверов, когда они покидали пещеру" - пишет в "Твиттере" корреспондента Би-би-си в Таиланде Ховард Джонсон
Насосы и буровые машины
Мощным промышленным насосам, установленным для откачки воды из пещеры, пришлось бороться с непрекращающимся проливным дождем. Когда в четверг вход в пещеры был снова затоплен, насосы остановили.
Спасатели занялись поисками других способов проникнуть в пещерный комплекс и убрать из него воду.
Были задействованы буровые машины, чтобы просверлить отверстия в горной породе и осушить подземные ходы. Задачу усложняла толщина стен пещеры.
Поисковики также надеялись, что с помощью техники удастся пробурить в пещеру новый вход и добраться до детей.
Однако покрытые джунглями глинистые склоны горы не позволили тяжелой технике развернуться, а скальная порода грозила обрушиться при бурении, так что из этой затеи ничего не вышло.
Дроны и роботы
На помощь массовой поисковой операции, в которой участвуют армия, полиция и сотни волонтеров, были направлены новейшие технологии.
В поисках возможных новых входов над пещерным комплексом Тхам Луанг летали оснащенные тепловыми камерами дроны, а подводные роботы исследовали затопленные ходы и передавали информацию об уровне воды и состоянии пещер.
К сожалению, пока нет технологий, позволяющих искать людей глубоко под землей.
Поисковые собаки
Собаки также исследовали территорию над пещерой в поисках новых входов, пытаясь взять след по запаху: им давали понюхать личные вещи пропавших детей, сообщает агентство Франс пресс.
Наборы для выживания
В пятницу в пещеры должны были доставить десятки "наборов для выживания", в которые входят продукты, карта подземных туннелей и мобильные телефоны.
Планируется забрасывать эти наборы во все доступные проходы и отверстия в скальной породе, запускать их с водяными потоками - в надежде, что они смогут достичь места, где находятся школьники.
План спасения
Если детей все же удастся найти живыми, поднять их на поверхность будет очень непросто: в это время года подземные туннели могут оставаться затопленными не один месяц.
Ранее сообщалось, что спасатели готовы попытаться обучить школьников и тренера навыкам обращения с аквалангами, чтобы те смогли выбраться.
Но скорее всего, если группу все же найдут, им доставят воду и медикаменты, в то время как спасатели продолжат поиск безопасного выхода на поверхность. На это могут уйти недели.