Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сотни участников акции протеста были задержаны во вторник в Вашингтоне

Десятки тысяч человек приняли участие в общенациональных акциях протеста в США против политики администрации Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов.

По всей стране было запланировано более 630 акций с призывом дать возможность семьям мигрантов, разделенным на границе США, воссоединиться.

Более двух тысяч детей остаются разлученными со своими родителями, несмотря на указ президента Трампа прекратить подобную практику.

Он вынужден был уступить требованиям спустя несколько недель протестов в США и за рубежом.

Указ запрещает забирать детей у родителей, обвиняемых в незаконном пересечении границы США с Мексикой в рамках проводимой политики "нулевой терпимости".

Столкнувшись с резкой критикой, Трамп пообщал оставлять семьи вместе в специальных миграционных центрах.

Но противники проводимой политики утверждают, что президентский указ не коснулся уже задержанных, и 2342 ребенка, которых забрали у родителей в период с 5 мая по 9 июня, содержатся в специальных центрах отдельно от родителей.

Ранее на этой неделе суд Калифорнии постановил, что эти семьи должны воссоединиться в 30-дневный срок.

Предстоящая акция протеста, вероятно, станет самой массовой среди аналогичных, направленных против нынешней миграционной политики США, сообщает из Лос-Анжелеса корреспондент Би-би-си Девид Уиллис.

Чего добиваются участники?

Во многих крупных городах Америки люди объединяются под лозунгом #familiesbelongtogether (хэш-тег "Семьи должны быть вместе"). Организаторы говорят, что это послание президенту Трампу, который, как они опасаются, готов вернуться к своей прежней политике.

"Мы не можем останавливаться на полпути, потому что решения суда оказалось недостаточно и все может вернуться на круги своя" - говорится на сайте организаторов акции протеста.

Помимо воссоединения детей и родителей, организаторы требуют положить конец содержанию иммигрантов под стражей, а также высказаться против запрета, наложенного Трампом на въезд в США жителей пяти исламских стран, который был поддержан Верховным судом на этой неделе.

Основная волна протеста прокатилась по стране после того как правозащитные организации объявили, что дети арестованных иммигрантов содержатся в камерах, переделанных из бывших складских помещений, и в палатках.

Кто принимает участие в протестах?

Организаторы говорят, что в акции примут участие десятки тысяч человек в одежде белого цвета, символизирующего мир и единение. Главная демонстрация пройдет в Вашингтоне, но, по словам одной из активисток, Анны Галланд, отдельные мероприятия запланированы в 50 штатах.

Среди главных политических организаций, принимающих участие в акции, - Американский союз защиты гражданских свобод, Конференция гражданских свобод и Национальный рабочий альянс.

Многие знаменитости выразили свою поддержку участникам: Джулиана Мур, Америка Феррера, Натали Портман и Лин-Мануэль Миранда.

Это не первый протест подобного рода: в четверг около 600 женщин было арестовано во время сидячей акции против государственной миграционной политики рядом со зданием сената в Вашингтоне. Среди них - актриса Сюзан Сарандон.

В чём состоит политика президента?

Президент Трамп отстаивает политику "нулевой терпимости" по отношению к нарушившим закон мигрантам, заявляя, что официальные лица просто исполняют требования законодательства.

После введения в мае этого года подобной практики все лица, самовольно пересекающие границу США, в том числе и ранее не задерживавшиеся, считаются правонарушителями и попадают в заключение.

При этом дети отделяются от родителей и содержатся в отдельных детских центрах, созданных министерством здравоохранения.

При президенте Обаме и ранее нелегальные мигранты, не имеющие при себе документов, впервые задержанные при пересечении границы, отпускались на волю, получив предписание явиться позже в суд.

Однако администрация Трампа указывает, что в большинстве случаев такие мигранты впоследствии растворяются в стране никогда не являются в суд по повесткам.