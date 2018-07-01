У Майорки впервые с 1970-х заметили большую белую акулу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ученые испанской экологической группы Alnitak на протяжении часа снимали на видеокамеру акулу.

Впервые за более чем 40 лет у побережья испанского острова Майорка в Средиземном море замечена большая белая акула.

Экологам удалось заснять акулу, которая появилась у островов архипелага Кабрера.

В последний раз белую акулу видели в районе Балеарских островов рыбаки в 1976 году.

Большие белые акулы - или акулы-людоеды - могут достигать веса в 2 тонны, длины до 6 метров и развивать скорость до 40 км/ч.

"Присутствие белых акул в испанских территориальных водах уже давно было предметом слухов, - рассказал биолог и документалист Фернандо Лопез-Миронес. - Однако мы не могли зарегистрировать их присутствие в течение многих лет".

Ученые испанской экологической группы Alnitak на протяжении часа снимали на видеокамеру акулу.

"Мы наблюдали за акулой в течение 70 минут - она находилась всего в трех метрах от нашей лодки", - сообщил газете El Pais Лопез-Миронес.

По данным создателей документального фильма 2007 года, в водах Балеарских остров с 1920-го по 1976 год местными рыбаками было поймано 27 больших белых акул.