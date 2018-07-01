У Майорки впервые с 1970-х заметили большую белую акулу

  • 1 июля 2018
Ученые испанской экологической группы Alnitak на протяжении часа снимали на видеокамеру акулу. Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Ученые испанской экологической группы Alnitak на протяжении часа снимали на видеокамеру акулу.

Впервые за более чем 40 лет у побережья испанского острова Майорка в Средиземном море замечена большая белая акула.

Экологам удалось заснять акулу, которая появилась у островов архипелага Кабрера.

В последний раз белую акулу видели в районе Балеарских островов рыбаки в 1976 году.

Большие белые акулы - или акулы-людоеды - могут достигать веса в 2 тонны, длины до 6 метров и развивать скорость до 40 км/ч.

"Присутствие белых акул в испанских территориальных водах уже давно было предметом слухов, - рассказал биолог и документалист Фернандо Лопез-Миронес. - Однако мы не могли зарегистрировать их присутствие в течение многих лет".

Ученые испанской экологической группы Alnitak на протяжении часа снимали на видеокамеру акулу.

"Мы наблюдали за акулой в течение 70 минут - она находилась всего в трех метрах от нашей лодки", - сообщил газете El Pais Лопез-Миронес.

По данным создателей документального фильма 2007 года, в водах Балеарских остров с 1920-го по 1976 год местными рыбаками было поймано 27 больших белых акул.

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