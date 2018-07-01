От Омана до Мумбаи: новички списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город Омана Кальхат, оазис в Саудовской Аравии и дома в Мумбаи в стиле арт-деко - какие объекты пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО?

Присутствие в списке обеспечивает им защиту согласно международным договорами.

42-й сессия комитета всемирного наследия, которая проходит в эти дни в Бахрейне, рассматривает новых кандидатов для включения в этот список объектов, представляющих исторический, культурный или научный интерес.

Вот некоторые из новичков в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древний портовый город Кальхат, Оман

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мавзолей Биби Мариам в Кальхате, Оман

Окруженный крепостными стенами, город Кальхат был шумным портом в XI-XV веках.

Как решили в ЮНЕСКО, этот город представляет собой уникальное археологическое свидетельство тесных связей между Аравийским полуостровом и остальным миром.

Тайные христианские церкви в Нагасаки, Япония

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Церковь Нокуби, Нагасаки

Это район острова Кюсю состоит из десяти деревень, крепости и собора. Они были построены в XVIII-XIX веках во времена, когда христианство было под запретом в Японии.

Они отображают эпоху первых шагов христианских миссионеров в Японии. Эти памятники - уникальное свидетельство культурной традиции подпольного христианства, пришли к выводу в ЮНЕСКО.

Арт-деко и готическая архитектура в Мумбаи, Индия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Здания в стиле арт-деко на приморской набережной Мумбаи

Став в конце XIX века мировым центром торговли, Бомбей (Мумбаи) приступил к амбициозному проекту городского планирования, построив красивые здания для жилья и коммерческого использования.

Викторианские здания с балконами и верандами предназначались для частных владельцев, а здания в стиле арт-деко чаще всего строились как доходные дома, кинотеатры и больницы.

"Эти два ансамбля запечатлели разные этапы модернизации, через которые прошел Мумбаи в течение XIX-XX веков", - отмечают в ЮНЕСКО.

Оазис Эль-Хаса, Саудовская Аравия

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В оазисе Эль-Хаса растет больше двух с половиной миллионов пальм

Оазис Эль-Хаса, расположенный на востоке Аравийского полуострова, считается крупнейшим в мире. Люди жили здесь начиная с эпохи неолита и живут до наших дней.

Здесь растут больше двух с половиной миллионов финиковых пальм, оазис известен своими садами, каналами, источниками, колодцами и археологическими объектами.

ЮНЕСКО считает его уникальным примером взаимодействия человека с окружающей средой.

Горные монастыри, Южная Корея

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Храм Магокса в Кенджу- один из семи храмовых комплексов

Горные монастыри "санса" ("горный храм") на южном побережье Корейского полуострова действуют с VII века.

Семь храмовых комплексов включают в себя открытые площадки с залами и павильонами, украшенными орнаментами, посвященными Будде.

Это священные для буддистов места, которые смогли сохраниться как центры веры до нынешних времен, отмечают в ЮНЕСКО.

Памятники эпохи Сассанидов, Иран

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Крепость Галех-Дохтар в иранской провинции Фарс

В провинции Фарс сохранились восемь археологических объектов эпохи государства Сассанидов (III-V века нашей эры). Эта развалины крепостей, дворцов и городских построек.

По мнению ЮНЕСКО, эти объекты запечатлели взаимодействие различных традиций - римской, парфянской и древнеперсидской.

Археологический объект Тхимлич Охинга, Кения

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Археологический объект Тхимлич Охинга - укрепленная каменная постройка

Тхимлич Охинга - поселение, расположенное к северо-западу от города Мигори, как считается, было построено в XVI веке и служило убежищем для местных жителей и скота.

Этот археологический объект - самое крупное и наиболее хорошо сохранившееся сооружение, из числа тех, что были построены методом сухой кладки.

ЮНЕСКО называет его уникальным примером образа жизни первых скотоводческих общин в районе озера Виктория.

Все фотографии публикуются с разрешения Unesco