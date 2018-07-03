Могут ли психоделики помочь в лечении психических расстройств?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Галлюциногенные грибы, ЛСД и прочие психоактивные вещества подобного рода пока в массовом сознании никак не ассоциируются с медициной или наукой.

Они скорее напоминают о хиппи и контркультуре 1960-х, а не о людях в белых халатах.

Однако в последние годы ученые все чаще стали задумываться о том, не могут ли галлюциногенные наркотические вещества - куда также входит и мескалин с диметилтриптамином - помочь в лечении душевных заболеваний.

В ходе целого ряда небольших исследований было обнаружено, что психоделики могут успешно помогать в лечении таких состояний, как депрессия, наркозависимость и посттравматическое стрессовое расстройство - даже в тех случаях, когда все прочие методы лечения доказали свою несостоятельность.

Вскоре британские ученые примут участие в первом крупномасштабном исследовании, которое должно будет ответить на вопрос: может ли один из этих галлюциногенных наркотиков оказаться более эффективным в лечении депрессии, чем один из основных прописываемых в настоящий момент антидепрессантов?

Ученые из Университетского колледжа в Лондоне в течение двух лет будут сравнивать воздействие алкалоида псилоцибина, содержащегося в галлюциногенных грибах, с лекарственным средством эсциталопрам - антидепрессантом из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Возглавляет это исследование доктор медицинских наук Робин Кархарт-Харрис.

Правда, интерес к такого рода психоактивным веществам, изменяющим сознание, у ученых возникает не впервые.

Впервые психоделические субстанции попали в поле зрения ученых еще 50 с лишним лет назад, однако вскоре исследования в этой области прекратились.

Взлет и падение психоделиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тимоти Лири активно популяризировал использование ЛСД

В 1950-60 годы многие верили, что за галлюциногенными наркотиками будущее в том, что касается лечения целого ряда психических расстройств, и именно в тот период проводилось более 1000 различных исследований в этом направлении.

Однако очень скоро психоделики приобрели весьма сомнительную репутацию.

Этот тип наркотиков, в особенности ЛСД, стали активно употреблять в рекреационных целях музыканты, артисты и прочие селебрити - и он стал все чаще ассоциироваться с различными течениями контркультуры.

В прессе же стали много писать не о возможных научных прорывах, а о неудачных случаях приёма ЛСД - так называемых "бэд-трипах"- которые случались со многими людьми, принимавшими психоделики, и о моральной деградации, к которой в итоге приводит их употребление.

Некоторые ученые - в частности, гарвардский психолог Тимоти Лири, ставший своего рода мессией контркультуры, во многом из-за своей активной популяризации псилоцибина, - явно переступили границы научной этики.

Власти США, опасаясь непредвиденных последствий и паники, в 1968 году запретили употребление галлюциногенных препаратов.

А принятая ООН в 1971 году Конвенция по наркотикам положила конец и медицинским исследованиям в этой сфере, поскольку галлюциногены были классифицированы как наркотики первой категории, то есть не имеющие терапевтической пользы и, соответственно, запрещенные к использованию в странах, подписавших конвенцию.

Таким образом, в течение десятков лет исследования в этой сфере сосредоточились на изучении воздействия антидепрессантов.

"Перезапуск" мозга

Поскольку теперь для исследований ЛСД и ему подобных наркотиков требовалось получение специального разрешения от правительства, многие ученые сосредоточили внимание на изучении алкалоида псилоцибина, чье воздействие на психику было схожим с ЛСД, но не столь неоднозначным.

На протяжении 1990-х было проведено несколько первых серьезных исследований, однако истинное возрождение интереса к галлюциногенам произошло лишь в середине 2000-х, частично благодаря научным работам в американском Университете Джона Хопкинса.

В частности, американские ученые обнаружили, что псилоцибин уменьшил проявление симптомов депрессии у 80% пациентов с неизлечимой формой рака, а в ходе другого исследования выяснилось, что этот алкалоид помогал пациентам бросить курить, особенно в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией.

В 2009 году доктор Картхарт-Харрис стал первым в Британии ученым, начавшим с помощью сканирования мозга изучать, как псилоцибин воздействует на мозговую деятельность.

Опубликованные в журнале Scientific Reports результаты этого исследования показывают, что псилоцибин воздействует на две сферы головного мозга: на амигдалу, играющую ключевую роль в формировании таких эмоций, как страх или беспокойство, и на сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ), являющую собой распределённую сеть регионов мозга, задействованную, когда мы отдыхаем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Психотропные вещества вроде ЛСД могут усилить некоторые не проявившиеся пока проблемы с психическим здоровьем

Однако галлюциногены, конечно, не так уж безопасны. "Бэд-трип" для кого-то может оказаться чересчур пугающим и даже опасным для жизни из-за потери контроля человека над своими действиями.

Также подобные психотропные вещества могут усилить некоторые не проявившиеся пока проблемы с психическим здоровьем и привести к психическому кризису у предрасположенных к этому людей.

Существует, конечно, разница в том, самостоятельно ли человек принимает подобные препараты - или же получает их в клинике под присмотром врачей.

Ученые используют чистый, пригодный для фармацевтического использования псилоцибин; они также поддерживают пациента на всех этапах и заранее отсеивают тех, у кого может развиться психоз.

Однако все проведенные на сегодняшний день исследования были непродолжительны и малочисленны, без участия получающей плацебо контрольной группы.

На темную сторону души?

Преподаватель Института психиатрии лондонского Королевского колледжа доктор Джеймс Ракер как раз приступает к новым исследованиям на предмет безопасности использования псилоцибина в лечебных целях.

Это является необходимым условием для того, чтобы впоследствии он мог быть лицензирован как медикаментозный препарат.

Но даже если эти исследования докажут безопасность и эффективность псилоцибина, то, по словам доктора Ракера, уйдет еще не меньше пяти лет, прежде чем он будет зарегистрирован в качестве лекарства.

Процесс утверждения нового препарата для использования обычно происходит довольно медленно, с массой бюрократических проволочек, и на это уходит много средств и усилий, отмечает специалист.

Так могут ли галлюциногены стать прорывом в лечении психических расстройств?

Доктор Кархарт-Харрис признает, что даже если более обширные испытания докажут их эффективность, то они все равно не будут подходить всем и каждому.

"Некоторые люди не захотят забираться в дебри своей души - оказываться лицом к лицу со своими демонами или теми травмами, которые они переживали в прошлом, или просто с темной стороной человеческого существа, которая присутствует в каждом из нас", - говорит врач.

Его коллега доктор Ракер подтверждает, что никакое лечение в психиатрии не универсально.

"Речь идет о том, чтобы расширить спектр лекарственных препаратов, которые мы можем предложить. Возможно, он будет чем-то уникальным, кто знает? Посмотрим, каковы будут наглядные результаты", - считает психиатр.