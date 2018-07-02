Электронный "ловец снов" поможет вспомнить, что вам приснилось

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Могут ли сны стать источником нового знания о себе?

Адам Хаар Хоровиц вел себя на сцене научной конференции весьма странно: он предстал перед собравшимися учеными в костюме цветка лотоса.

Еще больше все удивились, когда он принялся колотить молотком по компьютеру и бить в гонг.

На самом деле Хоровиц инсценировал свой недавний сон - чтобы показать, как наши ночные видения могут влиять на реальную жизнь и как технические средства могут помочь нам лучше помнить сны.

Эта тема очень волнует ученого.

"Сны представляют собой странный, смутный, недостижимый мир, в котором так много поэзии, метафор и иносказаний", - говорит мне Хоровиц в медийной лаборатории знаменитого МТИ - Массачусетского технологического института.

"Меня приводит в восторг сама мысль о том, что столь прагматичная вещь, как какая-то технология, может помочь нам получить доступ к этой поэтической и метафорической стороне нашего мышления", - замечает физиолог.

Правообладатель иллюстрации Media Lab, MIT Image caption Устройство Dormio не имеет проводов, в отличие от множества других мониторов сна

Хоровиц показывает нам свое изобретение - ручной прибор, который он называет Dormio.

Это устройство собирает биоинформацию о человеке во время разных стадий сна - оно измеряет тонус мускулов, изменения пульса и электропроводимости кожи.

Эти данные нужны, чтобы лучше понять сущность определенной стадии сна - периода засыпания, между бодрствованием и глубоким сном, которое известно под названием гипнагогии.

Эта фаза сна завораживала ученых и художников на протяжении столетий. Томас Эдисон, Никола Тесла, Эдгар По и Сальвадор Дали пытались проникнуть за его занавес, используя простой прием - они засыпали, держа в руке какой-нибудь предмет наподобие стального шара.

При наступлении периода сна, получившего название REM (rapid eye movements) и характеризующегося быстрыми движениями глаз, такой предмет выпадал из пальцев и будил спящего в тот момент, когда гипнагогические галлюцинации были еще свежи в его памяти.

Устройство Dormio связано с приложением для смартфона или с роботом, который произносит определённые слова во время засыпания. Эти слова могут влиять на содержание сновидения или выводить спящего из состояния глубокого сна.

"Мы обнаружили, что наши испытуемые реагировали на эти слова, которые становились частью их гипнагогических сновидений, - говорит доктор Хоровиц. - Мы пробуждали испытуемых во время этой стадии сна, начинали разговаривать с ними о содержании сновидений с помощью робота Jibo и записывали все вопросы и ответы".

Правообладатель иллюстрации Media Lab, MIT Image caption Это наручное устройство связано со смартфоном или домашним роботом Jibo

По завершении этой серии вопросов и ответов система позволяет испытуемым снова заснуть, пробуждая их вновь, когда биосигналы свидетельствуют, что они впали в фазу глубокого сна.

"Этот процесс повторяется несколько раз с целью зафиксировать содержание сна", - продолжает доктор Хоровиц.

Пока что эта система тестируется на 15 добровольцах, но исследователи надеются расширить испытания и выпустить устройство по перехвату снов на рынок.

"Я считаю, что в будущем сон станет более полезным и более понятным для нас, и мы сможем лучше представлять себе, как влиять на содержание сновидений и извлекать их из памяти", - замечает Хоровиц.

По его мнению, знакомство с содержанием сновидений поможет пользователю улучшить память, повысить когнитивные способности, а также регулировать сам процесс сна.

"Речь идет о ночном периоде, который мы в основном игнорируем, но который играет огромную роль в том, как формируются наши воспоминания, как регулируются наши эмоции, как мы переживаем стресс и как воспринимаем новую информацию. И все это мы игнорируем - мне это кажется очень странным", - говорит изобретатель.

Окно в подсознание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Centuries of research have gone into understanding what happens when we sleep

Мы проводим треть жизни во сне, но ученые сравнительно мало знают о том, что происходит с нами в это время.

Зигмунд Фрейд, как известно, считал, что сновидения отражают скрытые желания и страхи спящего. Другие теории сна утверждают, что с помощью сна человеческий мозг перерабатывает полученную ранее информацию, формирует воспоминания и даже готовит себя к опасностям, которые могут возникнуть в состоянии бодрствования.

Принято считать, что спящие люди видят сны от четырех до шести раз за ночь, но забывают около 90% того, что они видели во сне.

Профессор психологии в университете Монреаля Антонио Задра считает, что процесс забывания снов является защитным механизмом.

"Мы проводим шесть лет своей жизни, видя сны, из которых почти ничего не помним. Если бы мы помнили всё, что видим во сне, то это было бы колоссальной пустой тратой времени", - говорит он.

По его словам, пациенты, которые находятся в стадии быстрого сна, оказываются нечувствительными к внешним попыткам оказать на них влияние, в то время как гипнагогические сновидения поддаются такому воздействию. Однако профессор Задра не убежден в том, что для этого нужные какие-либо новые технические средства.

"Старый прием со стальным шаром вполне успешно достигает того же эффекта. Система МТИ - это просто модная техническая игрушка, которая достигает этого же результата, но более сложным путем", - говорит психолог.

"С другой стороны, если кого-то интересует более подробный анализ тех видений, которые появляются на этой стадии сна, такая система может оказаться полезной", - отмечает он.

Путь самопознания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следует ли нам вмешиваться в процесс сна?

Доктор Хоровиц согласен с тем, что при вмешательстве в процесс сна возникает ряд этических вопросов, которые необходимо продумать.

"Насколько глубоко вы хотите заглянуть в свое сознание? - спрашивает он. - Насколько вы хотите его контролировать?"

Хоровиц собирается не просто создать инструмент, который позволит каждому понять, как устроен процесс сна, он намерен также обнародовать огромный объем литературы, написанный по этой теме, чтобы люди понимали, чего именно они пытаются достичь с помощью этой системы.

В конечном итоге, говорит он, эта часть пути к лучшему пониманию себя.