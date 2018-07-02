В Мексике закончились выборы президента. Они могут радикально изменить страну

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На избирательном участке в штате Оахака активно голосуют местные женщины

В Мексике завершилось голосование на президентских выборах, проходивших в обстановке обострения политической вражды и беспрецедентного насилия.

Более 130 кандидатов и активистов политических партий погибли после начала избирательной кампании в сентябре прошлого года.

Бывший левый мэр столицы страны Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор может набрать наибольшее число голосов. Он обещал развернуть решительную борьбу с коррупцией.

Коалиция, которую он возглавляет, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия.

Левоцентристские Партия демократической революции и партия "Гражданское движение", которые дважды номинировали Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах 2006 и 2012 годов, а также правоцентристская Партия национального действия сформировали альянс ради победы над правящей Институционно-революционной партией (ИРП).

Третья попытка

Уилл Грант, Би-би-си, Мехико

Нынешняя избирательная кампания стала самой жестокой за всю историю Мексики. И сегодня, когда наконец наступил день голосования, многие мексиканцы видят в нем возможность избавиться от правительства, которое довело страну до ручки.

Миллионы простых мексиканцев недовольны президентом Энрике Пенья Ньето и его администрацией, на которую они возлагают ответственность за вялую экономику, коррупцию, рост преступности и беззакония.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лопес Обрадор проголосовал одним из первых

Ожидается, что победа достанется левому кандидату Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, которого часто называют Амло по инициалам его многосложного имени. Он занимал второе место на двух последних президентских выборах.

Он поставил борьбу с коррупцией в центр своей предвыборной кампании, а также обещал поднять зарплаты и пенсии за счет сокращения государственных расходов и повышения налогов на богатых.

Его противники, включая правоцентристского кандидата Рикардо Анайя Кортеса, пытались обвинить Амло в популизме и объявляли его опасным одиночкой, которому нельзя доверить экономику.

Однако опросы избирателей свидетельствуют, что эти обвинения не произвели на них особого впечатления, и что на третий раз они готовы вручить Обрадору бразды правления.

Что происходило на участках для голосования

Право голоса имеют около 88 миллионов мексиканцев. На воскресных выборах избирался не только президент, но и 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также губернаторы штатов и местные органы власти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Хосе Антонио Меаде и Рикардо Анайя Кортес

Огромная толпа собралась в районе Мехико Тлалпан у участка для голосования, куда пришел Лопес Обрадор, чтобы отдать свой голос.

Обращаясь к журналистам, он назвал выборы историческими и заявил: "Мы - это возможность реальных перемен".

Рикардо Анайя Кортес, возглавляющий правоцентристскую коалицию, вероятно, окажется на втором месте. Кандидат от правящей партии - 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику", также состоящей из трех партий: "Нового альянса", Зеленой экологической партии и Институционно-революционной партии.

Что решается на выборах?

Если Лопес Обрадор на этот раз добьётся успеха, он положит конец господству на политической арене Мексики Институционно-революционной партии в союзе с Партией национального действия.

В своих выступлениях Обрадор называл эти партии частью одной "мафии власти".

Мексика по размерам экономики - вторая в Латинской Америке после Бразилии. Она также является крупным экспортером нефти. Однако цены на нефть снижаются, что привело к девальвации песо относительно доллара.

Более 40% населения живет в бедности. Высокий уровень коррупции и насилия приводит к снижению деловой активности в наиболее затронутых организованной преступностью районах страны.

Мексика считается одной из самых опасных стран мира для журналистов. В субботу в баре в деревне Сабан в штате Квинтана Роо на юге страны был застрелен местный репортер.