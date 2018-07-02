ЧМ-2018: как вылет Месси и Роналду бьет по Adidas и Nike
Директора компаний-спонсоров обычно ведут себя сдержаннее футбольных болельщиков. Но 29 июня некоторые из них, должно быть, все-таки потеряли самообладание, когда две суперзвезды - Лионель Месси и Криштиану Роналду - вылетели из чемпионата мира после поражений сборных Аргентины и Португалии.
Оба эти игрока - многократные обладатели "Золотого мяча", ежегодной награды лучшему футболисту Европы. Они не только входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира, но и получают немалый доход от спонсорских сделок.
А в мире спорта сложно представить себе более ценного спонсора, чем Adidas и Nike.
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Для этих крупнейших производителей спортивных товаров чемпионат мира важен не только возможностью продавать свою продукцию.
Это также прекрасный повод для продвижения бренда, а для этого необходимо успешное выступление игроков и команд, с которыми заключены спонсорские соглашения.
"И Adidas, и Nike при продвижении своего бренда выбирают для спонсорства команды и игроков, способные выиграть турнир. Они хотят, чтобы их торговая марка ассоциировалась с успехом, чтобы компания постоянно была на виду и продолжала расти", - говорит консультант по маркетингу из Сан-Пауло Амир Сомож.
Месси и Роналду - ключевые игроки для компаний Adidas и Nike, спонсоров сборных Аргентины и Португалии.
Огромная прибыль
В 2014 году Adidas сообщила, что объем продаж футбольной одежды и атрибутики составил 2,5 млрд долларов, и не последнюю роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу в Бразилии. В том же году Nike сообщила, что прирост чистой прибыли за время чемпионата составил 23%.
На ЧМ в Бразилии Nike впервые обошла Adidas в так называемой спонсорской гонке брендов. Из 32 принимавших участие в турнире сборных 12 выходили на поле в форме с логотипом Nike, а с Adidas - только 10.
В конечном итоге преимущество оказалось на стороне немецкой компании Adidas, официального партнера бразильского чемпионата мира. В этом качестве фирма отвечала за футбольные мячи и официальную атрибутику.
В финал турнира пробились сборные Аргентины и Германии, спонсорами которых была Adidas. Это была третья победа спонсируемой Adidas сборной с 1998 года.
У Nike пока что лишь одна победа в ЧМ - со сборной Бразилии в 2002 году.
Миллиардный контракт Роналду
На чемпионата мира в России ситуация опять изменилась, и под крылом Adidas вновь больше команд (12), чем у Nike (10).
Но если считать отдельных игроков, преимущество на стороне американской компании: в бутсах Nike играют примерно 60% футболистов.
Согласно исследованию аналитического центра CIES Football Observatory, из 200 наиболее ценных игроков, приехавших в Россию, 132 играют в обуви Nike, тогда как кроссовки Adidas - у 59 футболистов.
Среди тех, кто играет в Nike - Криштиану Роналду, который заключил пожизненный контракт с компанией, оцениваемый в 1 млрд долларов.
Логотип на футболке сборной обходится компаниям не дешево. Как сообщается, Nike ежегодно выплачивает 50 млн долларов футбольной федерации Франции за контракт, истекающий в 2026 году, и еще десятки миллионов федерациям Англии и Бразилии.
Немецкая футбольная федерация получает от Adidas 58 млн долларов в год, Испания - 47 млн долларов, а Аргентина - 11 млн долларов.
Вылет Германии
Вылет Германии из турнира на групповом этапе не обрадовал Adidas, но, вероятно, общий стремительный рост продаж футболок немецкой сборной станет некоторым утешением для компании.
В ходе ЧМ-2002 было продано 8,6 млн футболок сборной Германии, а в 2014 году этот показатель увеличился почти вдвое - до 14,2 млн. Средняя стоимость футболки составляет 66 долларов, сообщает немецкое агентство PR Marketing.
Спонсорские контракты со сборными регулируют форму команды, а личные контракты - обувь игрока. Поэтому далеко не все игроки команды играют в бутсах одного и того же цвета.
Обувь
В финальной стадии ЧМ, в которую вышли 16 команд, соотношение между Adidas и Nike было почти одинаковым.
В футболках Nike играют сборные Бразилии, Хорватии, Англии, Франции и Португалии. В футболках Adidas - Аргентина, Бельгия, Колумбия, Япония, Мексика, Россия, Испания и Швеция.
Немецкая компания Puma, основанная, как и Adidas, семьей Дасслер, выступила спонсором сборных Уругвая и Швейцарии. Сборную Дании спонсирует местная компания Hummel.
В том, что касается футбольных звезд, основные надежды Nike возлагает на бразильца Неймара, англичанина Харри Кейна и француза Килиана Мбаппе.
Многие звезды, спонсируемые фирмой Adidas, не смогли выйти из группового этапа. Среди них - немец Месут Озиль и египтянин Мохаммед Салах.
Однако некоторые именитые подопечные немецкой фирмы в финальную часть прорвались, среди них - француз Поль Погба, уругваец Луис Суарес и бразилец Габриэль Жезус.
Так что, хотя две суперзвезды - Месси и Роналду - отправились домой, чемпионат спонсорских брендов продолжается.