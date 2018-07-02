ЧМ-2018: как вылет Месси и Роналду бьет по Adidas и Nike

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Месси - одна из главных суперзвезд Adidas

Директора компаний-спонсоров обычно ведут себя сдержаннее футбольных болельщиков. Но 29 июня некоторые из них, должно быть, все-таки потеряли самообладание, когда две суперзвезды - Лионель Месси и Криштиану Роналду - вылетели из чемпионата мира после поражений сборных Аргентины и Португалии.

Оба эти игрока - многократные обладатели "Золотого мяча", ежегодной награды лучшему футболисту Европы. Они не только входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира, но и получают немалый доход от спонсорских сделок.

А в мире спорта сложно представить себе более ценного спонсора, чем Adidas и Nike.

Для этих крупнейших производителей спортивных товаров чемпионат мира важен не только возможностью продавать свою продукцию.

Это также прекрасный повод для продвижения бренда, а для этого необходимо успешное выступление игроков и команд, с которыми заключены спонсорские соглашения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каждый чемпионат мира становится спонсорской гонкой брендов

"И Adidas, и Nike при продвижении своего бренда выбирают для спонсорства команды и игроков, способные выиграть турнир. Они хотят, чтобы их торговая марка ассоциировалась с успехом, чтобы компания постоянно была на виду и продолжала расти", - говорит консультант по маркетингу из Сан-Пауло Амир Сомож.

Месси и Роналду - ключевые игроки для компаний Adidas и Nike, спонсоров сборных Аргентины и Португалии.

Огромная прибыль

В 2014 году Adidas сообщила, что объем продаж футбольной одежды и атрибутики составил 2,5 млрд долларов, и не последнюю роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу в Бразилии. В том же году Nike сообщила, что прирост чистой прибыли за время чемпионата составил 23%.

На ЧМ в Бразилии Nike впервые обошла Adidas в так называемой спонсорской гонке брендов. Из 32 принимавших участие в турнире сборных 12 выходили на поле в форме с логотипом Nike, а с Adidas - только 10.

В конечном итоге преимущество оказалось на стороне немецкой компании Adidas, официального партнера бразильского чемпионата мира. В этом качестве фирма отвечала за футбольные мячи и официальную атрибутику.

В финал турнира пробились сборные Аргентины и Германии, спонсорами которых была Adidas. Это была третья победа спонсируемой Adidas сборной с 1998 года.

У Nike пока что лишь одна победа в ЧМ - со сборной Бразилии в 2002 году.

Миллиардный контракт Роналду

На чемпионата мира в России ситуация опять изменилась, и под крылом Adidas вновь больше команд (12), чем у Nike (10).

Но если считать отдельных игроков, преимущество на стороне американской компании: в бутсах Nike играют примерно 60% футболистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Контракт Роналду с Nike оценивается в 1 млрд долларов

Согласно исследованию аналитического центра CIES Football Observatory, из 200 наиболее ценных игроков, приехавших в Россию, 132 играют в обуви Nike, тогда как кроссовки Adidas - у 59 футболистов.

Среди тех, кто играет в Nike - Криштиану Роналду, который заключил пожизненный контракт с компанией, оцениваемый в 1 млрд долларов.

Логотип на футболке сборной обходится компаниям не дешево. Как сообщается, Nike ежегодно выплачивает 50 млн долларов футбольной федерации Франции за контракт, истекающий в 2026 году, и еще десятки миллионов федерациям Англии и Бразилии.

Немецкая футбольная федерация получает от Adidas 58 млн долларов в год, Испания - 47 млн долларов, а Аргентина - 11 млн долларов.

Вылет Германии

Вылет Германии из турнира на групповом этапе не обрадовал Adidas, но, вероятно, общий стремительный рост продаж футболок немецкой сборной станет некоторым утешением для компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 132 наиболее сильных футболистов на ЧМ в России выступают в бутсах Nike

В ходе ЧМ-2002 было продано 8,6 млн футболок сборной Германии, а в 2014 году этот показатель увеличился почти вдвое - до 14,2 млн. Средняя стоимость футболки составляет 66 долларов, сообщает немецкое агентство PR Marketing.

Спонсорские контракты со сборными регулируют форму команды, а личные контракты - обувь игрока. Поэтому далеко не все игроки команды играют в бутсах одного и того же цвета.

Обувь

В финальной стадии ЧМ, в которую вышли 16 команд, соотношение между Adidas и Nike было почти одинаковым.

В футболках Nike играют сборные Бразилии, Хорватии, Англии, Франции и Португалии. В футболках Adidas - Аргентина, Бельгия, Колумбия, Япония, Мексика, Россия, Испания и Швеция.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Nike - спонсор капитана сборной Англии Харри Кейна

Немецкая компания Puma, основанная, как и Adidas, семьей Дасслер, выступила спонсором сборных Уругвая и Швейцарии. Сборную Дании спонсирует местная компания Hummel.

В том, что касается футбольных звезд, основные надежды Nike возлагает на бразильца Неймара, англичанина Харри Кейна и француза Килиана Мбаппе.

Многие звезды, спонсируемые фирмой Adidas, не смогли выйти из группового этапа. Среди них - немец Месут Озиль и египтянин Мохаммед Салах.

Однако некоторые именитые подопечные немецкой фирмы в финальную часть прорвались, среди них - француз Поль Погба, уругваец Луис Суарес и бразилец Габриэль Жезус.

Так что, хотя две суперзвезды - Месси и Роналду - отправились домой, чемпионат спонсорских брендов продолжается.