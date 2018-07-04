"Я оппонент Путина": на чем заработала племянница Скрипаля и зачем идет в политику

Media playback is unsupported on your device Виктория Скрипаль о заработках на ТВ, частных сыщиках и политической карьере

Виктория Скрипаль - племянница отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля - спустя четыре месяца после покушения на ее родственника стала постоянной героиней российского телевидения и объявила, что планирует идти на местные выборы в Ярославской области. В интервью Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, зачем выдвинулась в депутаты, как она зарабатывает на телепрограмме "Пусть говорят" и для чего наняла частных детективов.

Виктория Скрипаль стала одним из ключевых персонажей в самом серьезном политическом скандале между Россией и Великобританией за последние десять лет.

После того как экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери, она оказалась единственной из родственников в России, кто публично говорил об их отравлении.

Она первой выдвинула версию о том, что экс-полковника ГРУ и его дочь могла отравить мать бойфренда Юлии. Сами Сергей и Юлия почти не общаются с ней. А в апреле Виктории отказали в визе в Великобританию - формально по причине того, что она не смогла доказать, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в стране.

При этом источник в правительстве Великобритании сказал дипломатическому обозревателю Би-би-си Джеймсу Ландейлу, что "Россия, судя по всему, использует Викторию как пешку".

Спустя четыре месяца после отравления в Солсбери Русская служба Би-би-си встретилась с Викторией Скрипаль у нее дома в Ярославле.

"Мы оказались все пешками в этой игре"

Би-би-си: Ваша жизнь кардинально изменилась за последние четыре месяца. В чем основные отличия?

Виктория Скрипаль: Она стала беспокойней. До этого была спокойная, размеренная жизнь. Мы знали, что будет завтра. Сейчас мы не всегда знаем, что будет завтра, что мы будем делать и куда нам придется бежать.

Image caption Виктория Скрипаль считает, что пострадала от журналистов

[Мы не знаем], какой очередной вброс будет, выступит ли Юлия, появится ли Сергей Викторович [Скрипаль]. Все побегут с вопросами. Вот была новость о подозреваемых - и все начинают звонить, и ты уже не можешь сегодняшний день построить так, как планировал вчера. Кто-то считает, что неправильно появляться на телевидении, давать какие-то интервью. Кто-то считает, что эта огласка сохранила жизнь им (Сергею и Юлии Скрипаль - Би-би-си).

Би-би-си: Если бы была возможность сделать так, чтобы всего этого - интервью и внимания - с вами не происходило…

В.С.: Я была бы счастлива. Меня все устраивало. Сергей Викторович звонил своей матери, был жив, здоров, на свободе. Юля жила своей жизнью, мы в нее не вмешивались и вмешиваться не собирались. Это сильное потрясение, морально это все сильно изматывает.

Оградить 90-летнего человека (мать Сергея Скрипаля - Би-би-си) от этого всего очень тяжело. Последнее, что она спросила: а почему он не звонит? Она живет в своем красивом хорошем мире. Я говорю: бабушка, понимаешь, это политика, и мы туда не лезем.

Би-би-си: Она знает, что было отравление?

В.С.: Она не знает чем и не знает, почему он не звонит. Она не смотрит телевизор, у нее болят глаза, голова. Ей надо надевать слуховой аппарат, и это напряжение, головная боль. Она читает книги. У нас хорошая большая библиотека. У нас постоянно находится кто-то дома, чтобы не дай бог [мама Сергея Скрипаля не узнала, что произошло]. И под видом полицейских пытались проникнуть в нашу квартиру [журналисты], и к ребенку в школу приходили - дайте телефон, дайте адрес. Мы две недели в такой осаде были. Ребенок в школу не ходил. Тяжело все это пережить.

Би-би-си: Вы сначала пытались скрыться от журналистов, а потом все же дали интервью - одно, второе, потом на Первом канале появились. Когда случился переломный момент, почему вы решились на это?

В.С.: Было тяжело решиться. Мы поссорились с мужем, он был против. Но я говорю: "Знаешь, что-то внутри есть такое, что говорит, что надо". Мы разговаривали со всеми, советовались с родственниками, это не было спонтанное решение. Все не знали, как лучше поступить. Самое первое и основное - не навреди.

Image caption Изначально медики заподозрили у Скрипалей передозировку опиоидами

Почему молчали? Пытались понять, что же происходит и что же делать. Но когда волна стала нарастать всей чернухи, которую стали выбрасывать, когда товарищи появились всякие, которые с ним [Сергеем Скрипалем] якобы сидели, которые стали говорить, что он наркоман, алкоголик, педофил… Где-то сработало то, что я называю бабскость, эмоционально оно взорвалось и вылилось в то, что вылилось. Я хотела смягчить и убрать это все, чтобы вот этого вот не было, нагнетания этого и всякой грязи в отношении Юлии и Сергея Викторовича.

Би-би-си: Вы думаете, это можно было погасить, постоянно появляясь в ток-шоу, которые использовались в пропагандистской войне?

В.С.: Я пыталась погасить это все, даже когда люди в студии пытались нагнетать. Я говорила, что не надо вот этого всего нагнетания. Пусть я буду пацифистом в этой ситуации. Главное, что тебе дают высказаться. Я не думаю, что они [высказывания Виктории Скрипаль] нравились нашей стороне, я не конфетка, чтобы всем понравиться, моя цель совсем другая - как-то загасить.

Би-би-си: Много ли пропаганды в этой истории?

В.С.: Много.

Би-би-си: И с российской стороны?

В.С.: И с российской стороны тоже.

Виктория Скрипаль утверждает, что именно ее Юлия Скрипаль считает ответственной за отсутствие у себя возможности вернуться в Россию. По словам Виктории, 3 июля у нее состоялся эмоциональный разговор с Юлией, которая сама ей позвонила.

Media playback is unsupported on your device Юлия Скрипаль дала первое телеинтервью после отравления

Как говорит Виктория, Юлия Скрипаль считает, что из-за постоянного участия своей двоюродной сестры в ток-шоу она не может вернуться в Россию. В частности, та якобы выразила резкое недовольство тем, что Виктория сделала публичными подробности ее личной жизни.

Если этот звонок действительно был, он стал их вторым телефонным разговором с момента отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Би-би-си не удалось подтвердить слова Виктории, поскольку связаться с Юлией невозможно.

Би-би-си: Вы ходили на эти ток-шоу, которые вы сами признаете пропагандистскими. Вам не кажется, что из вас сделали инструмент пропаганды?

В.С.: Может быть. Я не могу этого отрицать. Мы оказались все пешками в этой игре. Но есть положительное - Сергея Викторовича перестали называть шпионом и изменником родины - теперь это уже просто российско-британский гражданин. В этом есть и моя заслуга.

Дочь все равно до конца не понимает меня [в решении давать интервью СМИ], я меньше времени стала уделять им, где-то есть какая-то ревность [к телевизору].

"Получила ли я материальную выгоду? Да, и не скрываю"

Би-би-си: Есть позитивные какие-то изменения в вашей жизни в связи со свалившейся на вас популярностью?

В.С.: Есть позитивные моменты, конечно. То, что сейчас начинается, может быть, где-то интересная политическая жизнь - позитивный момент. Тяжело ли будет? Да, будет очень тяжело.

Когда мы встречались с партией ["Справедливая Россия", предложившей выдвинуть Викторию кандидатом в депутаты ярославской областной думы], я сразу сказала: однозначного мнения по моей ситуации не будет никогда. Я не знаю, сколько людей [меня] поддержат, скажут, что вот, ты борешься за своих и так же будешь бороться за нас. А многие считают, что я британская шпионка.

Би-би-си: При этом в Британии вас считают русской шпионкой.

В.С.: Да, и визу отказываются давать напрочь.

Би-би-си: А материально ситуация улучшилась?

В.С.: Получила ли я материальную выгоду? Да, и не скрываю. Но и затраты есть, расходы увеличились - на ту же визу. Что-то приходилось добывать и узнавать через частный сыск.

Би-би-си: Что именно?

В.С.: Разыскать [Юлину] машину, квартиру, собаку. Я не претендую на машину или квартиру или собаку. У меня три собаки, квартира и машина. [Я хочу] только сохранить имущество. Оно находится не в пределах Российской Федерации и сохранить и охранять все некому.

Надо было [найти] информацию по некоторым товарищам, по тому же [бойфренду Юлии Скрипаль].

Би-би-си: Нашли его? Общаетесь?

В.С.: Он не хотел с нами знакомиться, не хотел знать, кто мы такие. То, что мы разыскали его, вытянули на свет - я понимала, что Юлю это злит. Он как-то сразу отошел в сторону и стал жить своей жизнью. Он не хочет контактировать, Юлина подруга лучшая не хочет [контактировать]. У них мнение, раз я пошла на телевидение, раз я такая медийная личность, значит, я зло.

Би-би-си: Вы знали, что Юлии не понравится ваша публичная активность, зачем вы продолжали?

В.С.: Для себя. Мне было интересно докопаться до истины. Мне было просто интересно узнать их мнение по этой ситуации.

Би-би-си: Удалось в итоге узнать?

В.С.: Я ни от одного из них не слышала, чтобы они обвиняли либо одну, либо другую сторону. Все ждут, что скажет Скотланд-Ярд. Для меня бы, может, быть лучшим результатом было бы, если б допустили российских следователей, немецких, тех же американских. Раз это приобрело международную огласку, может, должно быть международное расследование.

"Ни с какими спецслужбами не общалась"

Би-би-си: Насколько близко вы общались с Юлией до отравления?

В.С.: Лезть в ее жизнь я никогда не собиралась, если бы не эти обстоятельства. Мне не интересно, как она жила, с кем она жила. Номер телефона у меня ее был, на какой машине ездит я знала, что взяла собаку, я знала. Что молодой человек есть, у которого мама приближена к ФСБ и не очень рада этим отношениям, тоже знала. Из-за Сергея Викторовича [Скрипаля].

Би-би-си: А где они работают?

В.С.: Он работает в госкорпорации, в "Норникеле", а мама в корпорации, которая дочка "Норникеля" ("Норникель" - публичное акционерное общество (ПАО), а не госкомпания, ключевые доли в ней принадлежат Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске - Би-би-си).

Image caption Виктория Скрипаль уверена в "бытовой версии" отравления Сергея и Юлии - якобы дочь разведчика "заказала" ее будущая свекровь

Би-би-си: Не то, чтобы она близка к ФСБ. И это не госкорпорация.

В.С.: Она очень связана с ФСБ. С самых первых слов я говорила, что я не обвиняю ее.

Би-би-си: Но в СМИ звучала ваша версия отравления Скрипалей, связанная с этими людьми.

В.С.: Что это все бытовое, да (Виктория Скрипаль ранее предположила, что отравить Сергея и Юлию Скрипаль могла мать ее бойфренда из-за недовольства тем, что сын живет с "дочерью предателя" - Би-би-си).

Би-би-си: И вы сами в это верите? И сами к этой версии пришли, никто вам не помог?

В.С.: Да, да. Мозаика сложилась.

Би-би-си: Выглядит как попытка российской стороны сделать хорошую мину при плохой игре и через вас выдвинуть эту версию.

В.С.: Из представителей госорганов общаюсь только с послом России в Британии и его помощником и со следователем Следственного комитета, который ведет дело о покушении на убийство. Я ни с какими спецслужбами не общалась.

Би-би-си: Не кажется ли вам, что после того, как вы начали общаться со СМИ, количество чернухи на тему семьи Скрипалей только увеличилось?

В.С.: Мою версию никто никак не воспринял. Все равно все обсуждают политику.

Би-би-си: Ну это пикантная такая, личная подробность.

В.С.: Скользкая, да. Ну я сразу сказала, что если окажется, что это не так, я извинюсь публично и перед этим человеком, и перед его матерью.

"Первые эфиры были бесплатными"

Би-би-си: Вы хотели известности?

В.С.: Нет, никогда. Если бы хотела, давно бы ее получила.

Би-би-си: Вам нравится ходить на телевидение?

В.С.: Нет. Я свои эфиры не пересматриваю. Не нравлюсь я себе на экране.

Би-би-си: Но вы туда регулярно ходите.

В.С.: Мне не хотелось, но так пришлось.

Би-би-си: Это для вас был способ заработать?

В.С.: Может быть, в какой-то степени да.

Би-би-си: Много ли платят?

В.С.: Я не могу говорить об этом. Не могу сказать, что это большие суммы. Есть условия, я с ними согласилась, я работаю с Первым каналом, я одна, всех много, и работать со всеми было бы очень тяжело. Нужна была какая-то сумма денег, я ее заработала, чтобы ту же поездку в Лондон оплатить, показать, что у меня какие-то деньги есть на счету [при подаче визы].

Но это не было целью. Первые эфиры были бесплатными. Они ["Первый канал"] сделали предложение, я от него не отказалась.

Би-би-си: Вы упомянули, что снова собираетесь подавать документы на британскую визу, чтобы встретиться с Сергеем и Юлией.

В.С.: Ну я не знаю, захотят ли они со мной встречаться.

Image caption Виктории Скрипаль уже дважды отказывали в британской визе, но она подаст документы в третий раз

Би-би-си: А зачем тогда ехать?

В.С.: Я-то хочу их увидеть, я хочу понять, что случилось! Мне интересен сам факт, понять для себя. С Юлией я говорила в последний раз, когда и был тот телефонный звонок.

Речь идет о первом телефонном разговоре Юлии и Виктории Скрипаль, который состоялся 5 апреля и запись которого распространили российские телеканалы. Там Юлия сказала, что она и Сергей Скрипаль идут на поправку и что увидеться с Викторией в Великобритании она сейчас не может.

Общаясь с Русской службой Би-би-си во вторник, 3 июля, Виктория Скрипаль не стала рассказывать о втором телефонном разговоре с двоюродной сестрой, приблизительное содержание которого приведено в начале материала. Этот разговор она пересказала Би-би-си только на следующий день, 4 июля.

Би-би-си: Почему она не выходит на связь? Вы не пытались выйти с ней на контакт?

В.С.: Нет. Я хорошо знаю Юлю, я хорошо знаю, как Юля относится к данной ситуации, находясь в Великобритании. На мой взгляд, для нее я сейчас враг номер один, который все это вынес в прямой эфир и сделал что-то плохое для нее.

Я прекрасно знала, идя на первый эфир, как на это отреагирует Юля, если она вдруг останется жива.

Би-би-си: Так зачем вы это сделали?

В.С.: Я просто знала, что так будет. Она находится с другой стороны, оттуда все видится по-другому. Вот эта вся ситуация она перевернула жизнь всех. Здесь надо подумать обо всех.

Не всегда то, что люди делают, приятно тебе. Мне надо только, чтобы Сергей Викторович звонил маме и общался, как прежде. И мне все равно где он будет, хоть на Луне! Мне этот человек, которому будет 90 лет, важен, я с ней живу с 14 лет.

Би-би-си: Юля с кем-то другим общалась? С подругой?

В.С.: Да.

Би-би-си: Откуда вы это знаете?

В.С.: Ну я же не зря ребятам плачу деньги, которые работают, частным детективам.

Би-би-си: А что это за люди вообще?

В.С.: Неважно.

Би-би-си: Удивил ли вас обмен Сергея Скрипаля в 2010?

В.С.: Мне британские журналисты вопрос задавали - а вы знаете, что он не хотел меняться? У него оставалось пять лет, и он говорил, я досижу в России. Я об этом догадывалась, но это мои личные догадки. Он по телефону говорил: "Пока Путин у власти, я даже с трапа самолета не смогу сойти в России".

"Я оппонент Путина"

Би-би-си: Когда и кто вам предложил баллотироваться в областную думу?

В.С.: Сначала я обратилась в их общественную приемную ("Справедливой России" - Би-би-си) со своими вопросами, они мне помогли. Тут человек в нашем доме неправомерно выбрал себя председателем дома, у нас он партийный товарищ, партия "Великое Отечество".

А через неделю они ("Справедливая Россия") позвонили и предложили - не хотите ли баллотироваться от нашей партии? Пока наши взгляды на ситуации, которые меня волнуют, совпадают полностью.

Би-би-си: Почему все-таки "Справедливая Россия"? Есть же, например, "Единая".

В.С.: Я всегда говорила, что я их противник политический, я ярый коммунист.

Image caption Виктория Скрипаль критикует и региональную власть, и федеральную

Би-би-си: Куда же вы в "Справедливую Россию" тогда?

В.С.: А это молодая, начинающая партия. А в коммунистическую партию молодежь не затащишь, это уже анахронизм.

Би-би-си: Какая у вас предвыборная программа?

В.С.: Это экология в нашем регионе, московский мусор, повышение пенсионного возраста, которое я не понимаю. О какой пенсионной реформе может идти речь, если производство все разрушено. Да, возможно, нужно повышать пенсионный возраст, но не на данном этапе, когда социальные проблемы не решены. Пенсионера содержат его дети. Чтобы эти дети были, надо создать условия, чтоб рожали, а для этого ничего не сделано.

Би-би-си: И депутат облдумы способен эту ситуацию исправить?

В.С.: В области, я считаю, да. И донести эту ситуацию до Москвы тоже. У нас Ярославль управляется людьми из Москвы. Губернатор из Москвы, замы из Москвы - что, в Ярославле своих людей нет? У нас хорошие вузы, выпускают хороших специалистов, а убрали всех ярославских и поставили московских.

Би-би-си: Вы ожидали, что окажетесь в политике, после того, как стали медийной личностью?

В.С.: Ну конечно, сейчас многие пишут, что это сладкий пряник для меня, что Путин дает такой пряник - это не так. С Владимиром Владимировичем лично не знакомы, в переписке с ним не состою, и я не думаю, что я человек, за которым он пристально следит. И в большинстве вопросов я являюсь его оппонентом - по внутренней политике. Внешняя мне нравится.

Би-би-си: "Справедливая Россия" поддержала Путина на выборах, сама партия выросла из "Единой России", вас это не смущает?

В.С.: Ну не знаю, пока в Ярославле они выступают более оппозиционно, чем "Единая Россия".

Би-би-си: А если бы "Единая Россия" вам предложила от них пойти на выборы?

В.С.: Нет, никогда. У меня есть мои взгляды.

Би-би-си: В этом созыве у "Справедливой России" всего два депутата. Вы рассчитываете пройти в облдуму?

В.С.: Не знаю. Я хочу работать именно в своем районе: проблемы своего района я знаю очень хорошо, с 14 лет живу здесь. Переубеждать бабушек всегда тяжело, заставить молодежь прийти на выборы тяжело. Буду ездить по дворам, проводить встречи. Надеюсь, что с помощью агитации, с помощью СМИ удастся.

Би-би-си: Вас уже, наверное, на улицах узнают благодаря эфирам на телевидении.

В.С.: Может и узнают, но, спасибо, за рукав не дергают. Я и в общественном транспорте езжу спокойно.

Би-би-си: Допустим, вы изберетесь. Что вы реально могли бы сделать для района, города, области?

В.С.: Вот реалистично - построить здесь школу. Есть проект, просто вытащить на этот свет и построить. Экологические проблемы - там дальше очистные сооружения стоят, когда с них роза ветров идет, это, конечно проблематично для жителей.

Би-би-си: А если проиграете?

В.С.: Буду дальше жить, как раньше жила. Я не буду ходить и хаять, что все таки плохие не выбрали меня.

Мне не нравится, как у нас выборные кампании проходят. Когда в 2012 году выбрали мэра Евгения Урлашова, нам всему городу дружно объявили, что мы дураки, потому что выбрали не того. Хотя нам на выборах особо никто не предложил, из всех кандидатов он самый вменяемый был (Урлашов выиграл выборы у единоросса Анатолия Якушева, спустя год работы его задержали по обвинению в коррупции, он получил 12 лет колонии - Би-би-си). Про эти взятки все немножко смешно - какой-то сверток, который оказался почему-то у соседа.

В Ярославль [при Урлашове] перестали идти инвестиции, центр перестал давать средства. А когда пришла московская команда, потекли инвестиции. Но раньше было производство, регион был донором. А стал дотационным.