"Золотая нога России" Игорь Акинфеев: на поле и за его пределами

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Игорь Акинфеев отбивает пенальти в матче против Испании и выводит сборную России в 1/4 финала

Лучшим игроком исторического матча Россия-Испания, который впервые в истории россиийской команды вывел ее в 1/4 чемпионата мира по футболу, стал вратарь россиян Игорь Акинфеев, отразивший два удара в послематчевой серии пенальти. Русская служба Би-би-си рассказывает, что нужно знать о бессменном вратаре российской сборной.

Обычное детство

Акинфеев родился в городе Видное Московской области. Отец привел Игоря в футбольную школу, когда ему было четыре года. Его родители жили небогато, машины не было, и путь на тренировку на общественном транспорте занимал полтора-два часа в одну сторону. В интервью для сайта РФС Акинфеев рассказывал, что в детстве нередко хулиганил со старшим братом: крушил дома мебель и бил зеркала, дрался на улице.

Впрочем, по его словам, уже в детстве в голове у него был только футбол, и до последнего урока в школе будущий вратарь сборной никогда не досиживал. Еще Акинфеев признается, что устраивал родителям истерики, чтобы они нашли деньги на занятие в футбольной секции.

Верность команде

Всю свою карьеру Акинфеев играет за ЦСКА. Он пришел в спортшколу "армейцев" еще ребенком и уже в 17 лет вышел на поле в основном составе ЦСКА. В первом же матче против "Крыльев Советов" он отразил пенальти.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Акинфеев играет за основу ЦСКА 15 лет и пользуется огромным уважением болельщиков

Приход Акинфеева в ЦСКА совпал с золотой эрой армейцев. В 2003 году "красно-синие" впервые выиграли чемпионат России, а через год - кубок УЕФА. За следующие 15 лет Акинфеев лишь изредка уступал место в воротах своим сменщикам. Из 17-летнего вундеркинда он превратился в матерого голкипера, шестикратного чемпиона России.

Его неоднократно "сватали" в европейские клубы, но Акинфеев остается верным ЦСКА.

Джентльмен или матерщиник?

Акинфеев - суровый вратарь. Во время игры он очень редко выглядит расслабленным. Любому болельщику знаком по телетрансляциям его хмурый взгляд. Но еще больше запомнилась некоторым фанатам матерная отповедь, которую он произнес осенью 2009-го в адрес недовольного болельщика: "Иди, встань в ворота,*****[блин], ******[сколько можно] ******* [болтать] ***** [к черту]!"

В 2011 году Акинфеев снова продемонстрировал знание обсценной лексики, но на этот раз у него были для этого куда более веские основания. В матче со "Спартаком" произошло столкновение вратаря с игроком "красно-белых" Веллитоном. Акинфеев получил разрыв крестообразных связок колена. Когда вратаря уносили с поля, он сел на носилках и прокричал Веллитону, что тот "ответит" за нанесенную травму.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Соперничество Акинфеева и Веллитона в какой-то момент переросло в плохо скрываемую вражду

Но с годами Акинфеев стал гораздо более спокойным. В 2016 году он даже получил премию "Комсомольской правды" "Футбольный джентльмен года". В интервью газете по этому поводу он признался, что много размышлял над своим поведением, когда восстанавливался после травм.

После вылета сборной России с Евро-2016 Акинфеев стал единственным игроком команды, который подошел к болельщикам на трибунах, чтобы объясниться.

Антирекорд Лиги чемпионов

Акинфеев - надежный вратарь, но его репутацию сильно подпортила длинная серия без сухих матчей в Лиге чемпионов - с 2006-го по 2017 год он пропустил голы во всех 43 матчах Лиги чемпионов, в которых участвовал.

Первый за много лет матч "на ноль" Акинфеев отстоял в ноябре 2017 года, не пропустив от "Бенфики".

Антирекорд, который установил Акинфеев и который вряд ли будет побит в ближайшее время, послужил поводом для многочисленных интернет-мемов. Но сам вратарь говорил, что не обращает на них внимания и просто продолжает делать свою работу.

Выступления за сборную

Игорь дебютировал в сборной России в 18 лет и вскоре выиграл конкуренцию с более опытными вратарями. Десять лет назад, в 2008-м, он защищал ворота России на чемпионате Европы. Тогда сборная добралась до полуфинала и получила "бронзу".

После этого для сборной России начались не лучшие времена. Команда либо не попадала на большие турниры (так было с ЧМ-2010), либо не проходила в них дальше группового этапа.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Игорь Акинфеев с женой получает награду "Футбольный джентльмен года"

Символом этого спада лично для Акинфеева стал ЧМ-2014 в Бразилии, где он допустил две грубые ошибки, приведшие к голам в ворота России.

Несмотря на это Акинфеев остается бессменным голкипером сборной при всех тренерах, и его место в основном составе пока не подвергается сомнению.

Семья и увлечения

Акинфеев женат на уроженке Киева Екатерине Герун. Интересно, что до знакомства с будущим мужем супруга Акинфеева футболом не интересовалась.

Игорь и Екатерина растят двоих детей - Даниила и Евангелину. По словам вратаря российской сборной, он не собирается приучать своего сына к футболу с самого детства. Игорь Акинфеев в интервью рассказывал, что он строгий отец, но подчеркивал, что никогда не поднимает руку на детей.

Акинфеев любит рыбалку, комедийные фильмы, караоке и группу "Руки вверх".

Хотя победу в историческом матче против Испании ему принесли не поднятые вверх руки, а чудесным образом отразившая мяч нога, ставшая менее чем за день центральной темой для карикатуристов и шутников.