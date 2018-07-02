"Список 23": кого Киев готов выдать России в обмен на Сенцова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция в Кракове с требованием освободить Олега Сенцова. Режиссер голодает уже 50-ый день.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко обнародовала список из 23 человек, которых Киев готов передать России в обмен на освобождение украинцев, пребывающих за решеткой в России, в Крыму и в Донбассе.

Ирина Геращенко назвала фигурантов этого списка "гражданами Российской Федерации, либо осужденными за подготовку терактов…, либо за участие в военных действиях на Донбассе". Также, по ее словам, в список попали и те, чьи дела все еще рассматриваются.

Ранее Геращенко заявляла, что этот список был передан представителям России в контактной группе примерно два месяца назад, однако никакой внятной реакции на него украинская сторона не получала.

В начале июня заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что в Москве не получали официального обращения об обмене 23 осужденных россиян на украинских граждан.

До недавнего времени Киев не разглашал содержание "списка 23", однако в понедельник Ирина Геращенко перечислила журналистам его фигурантов, оговорившись, что получила на это "разрешение компетентных структур".

По ее словам, Киев рассчитывает, что в обмен Россия освободит "украинцев [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Романа] Сущенко, [Павла] Гриба, [Владимира] Балуха, [Артура] Панова, наших ребят, удерживаемых на оккупированном Донбассе".

Пока Москва не отреагировала на обнародование "списка 23". Би-би-си кратко рассказывает, что известно о его фигурантах.

Виктор Агеев - бывший военнослужащий, проживавший в Алтайском крае. Воевал в "армии" самопровозглашенной Луганской народной республики. В июне 2017 года попал в плен; украинские силовики тогда сообщали о пленении кадрового российского военного.

Мама Агеева обращалась к Владимиру Путину, Дональду Трампу, лидерам стран "нормандской четверки" с просьбой посодействовать освобождению ее сына. Украинский суд приговорил Агеева к десяти годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Александр Баранов - бывший украинский военный, служивший в Крыму, после аннексии полуострова сменивший гражданство и принявший присягу на верность России.

Осенью 2016 года вместе с сослуживцем Максимом Одинцовым (также фигурирует в "списке 23") был задержан на границе Херсонской области и Крыма. Позже - приговорен к 13 годам лишения свободы за дезертирство и государственную измену.

Александр Валехидис - родился во Львове, долго жил в Мурманске, там получил российское гражданство, работал в структурах МВД. После выхода на пенсию переехал в Севастополь, но занимался бизнесом и в родном Львове.

Летом 2014 года он был задержан во Львове по обвинению в шпионаже: Валехидис якобы пытался выяснить, сколько сотрудников Службы безопасности Украины и кто именно будет отправлен в зону боевых действий на востоке Украины.

Валехидис приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы. В 2016 году губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что лично попросит Владимира Путина содействовать освобождению Валехидиса.

Вячеслав Высоцкий - по данным активистки Виктории Шиловой, симпатизирующей самопровозглашенным республикам Донбасса, 72-летнего Высоцкого задержали на границе Украины и России, а позже приговорили к 12 годам лишения свободы.

Руслан Гаджиев - уроженец Адыгеи, в качестве танкиста участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. Попал в плен в январе 2015 года, был обвинен в уничтожении украинского танка в боях под Дебальцево. На допросах заявлял, что в России его задержали за угон автомобиля, но вместо срока предложили поехать на Донбасс. Приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы.

Валерий Гратов - бывший телохранитель президента непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, военный инструктор в самопровозглашенных республиках Донбасса. Был задержан в июле 2017 года при попытке покинуть Украину с поддельным паспортом. По данным украинских спецслужб, его собирались назначить заместителем министра госбезопасности Приднестровья.

Владислав Гречин - задержан в марте 2016 года. СБУ называет его членом диверсионной группы из ЛНР, которая планировала осуществить ряд взрывов в Одесской области.

Олег Даронин - разведчик "казачьего полка ЛНР", попал в плен в июле 2015 года. Позже приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

Валерий Иванов - приехал в Донбасс из Архангельска, в качестве добровольца записался в "армию" ЛНР. Попал в плен в августе 2015 года.

Игорь Кимаковский - уроженец Подмосковья, по сообщениям СМИ - бывший директор Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, в прошлом якобы организовывавший "военно-патриотические кроссы".

После приезда в Донбасс был советником "мэра" Дебальцево, находящегося под контролем ДНР. По некоторым данным, в июне 2015 года, направляясь на отдых на Азовское море, по ошибке выехал на украинский блокпост и предъявил удостоверение снайпера ДНР.

СБУ называет Кимаковского "агентом ФСБ". За время пребывания в заключении дважды объявлял голодовку.

Ольга Ковалис - по версии СБУ, шпионка, "собиравшая военную информацию для ДНР". Она якобы формировала сеть информаторов и корректировщиков на украинской территории. В апреле 2015 года была задержана на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Мариуполя вместе с мужем Павлом Черных, также фигурирующим в "списке 23".

Василий Кусакин - уроженец Якутии, приехал в Донбасс в качестве добровольца. Воевал в подразделении "военной разведки ДНР". Приговорен украинским судом к восьми годам лишения свободы.

Владислав Макаров - задержан СБУ в марте 2014 года по обвинению в сборе и передаче российским спецслужбам секретной информации о новейшей разработке украинского оборонпрома - управляемом артиллерийском снаряде "Цветник". Украинский суд приговорил Макарова к девяти годам лишения свободы. Сам обвиняемый на суде уверял, что документы на "Цветник" ему подбросили.

Евгений Мефёдов - активист одесского Антимайдана, участник событий 2 мая 2014 года, закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов. Украинский суд оправдал его по делу о массовых беспорядках в Одессе, однако после этого он немедленно был задержан за организацию весной 2014 года автопробега под пророссийскими лозунгами и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Максим Одинцов - бывший украинский военный, служивший в Крыму, после аннексии полуострова сменивший гражданство и принявший присягу на верность России. Осенью 2016 года вместе с сослуживцем Александром Барановым (также фигурирует в "списке 23") был задержан на границе Херсонской области и Крыма. Позже - приговорен к 14 годам лишения свободы за дезертирство и государственную измену.

Алексей Седиков - уроженец Северодвинска Архангельской области, доброволец вооруженных формирований ЛНР. Попал в плен в июле 2016 года. Есть сведения о тяжелом состоянии его здоровья - последствия нескольких ранений ноги, полученных в бою, в котором он попал в плен. Украинский суд приговорил Седикова к 11 годам лишения свободы.

Денис Сидоров - уроженец Москвы, участник боевых действий в Чечне. В сентябре 2016 года Главное управление разведки минобороны Украины сообщило о том, что Сидоров добровольно сдался в плен украинским силовикам в пригороде Горловки и предоставил им информацию об участии кадровых военных РФ в боевых действиях в Донбассе, назвав при этом фамилии старших офицеров.

Максим Сливка - задержан в сентябре 2015 года в Киеве и обвинен в подготовке теракта.

Павел Черных - по версии СБУ, шпион, "собиравший военную информацию для ДНР": он якобы формировал сеть информаторов и корректировщиков на украинской территории. В апреле 2015 года был задержан на блокпосту вооруженных сил Украины вблизи Мариуполя вместе с супругой Ольгой Ковалис, также фигурирующей в "списке 23".

Лариса Чубарова - активистка харьковского Антимайдана, по версии СБУ, координировавшая действия диверсионных групп в Харькове. После начала боевых действий в Донбассе переехала на неподконтрольную правительству территорию, где, по словам бойца ВСУ Максима Яроша, лично пытала и даже расстреливала пленных украинских военных на Донбассе.

Фигурирует в украинских СМИ под позывным "Тереза". Приговорена украинским судом к 12 годам лишения свободы. СМИ писали о тяжелом состоянии ее здоровья. Россия, по словам адвоката Чубаровой, не интересуется ее состоянием, не подтверждая ее российское гражданство.

Евгений Шаталов - уроженец Краснодарского края, по его собственным словам, в Донецк переехал еще до начала конфликта "искать свою жизнь", там якобы работал грузчиком. В 2015 году из-за тяжелого материального положения записался в "армию" ДНР. Позже он якобы покинул ее ряды и в январе 2017 года отправился к девушке в Мариуполь. По дороге его задержали украинские силовики.

Сергей Егоров - информации нет.

Анатолий Бусыгин - информации нет.