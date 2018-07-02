"Заслужили": английские комментаторы о победе сборной России

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сборная России преподнесла сюрприз футбольным экспертам

Победа сборной России в матче с Испанией стала неожиданностью для абсолютного большинства экспертов, и это неудивительно: испанская сборная за последние десять лет выиграла мировое первенство и дважды становилась чемпионом Европы.

В "красной фурии" собраны футболисты, играющие за сильнейшие клубы Европы: "Барселону", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Атлетико Мадрид" и другие.

В составе сборной России всего два футболиста, играющих в зарубежных клубах, а ее выступления накануне чемпионата мира никак нельзя назвать убедительными.

Тем не менее, в воскресенье России удалось сравнять счет после обидного гола в свои ворота и довести игру до победы в серии послематчевых пенальти.

Вот что думают о победе российской команды над грозными испанцами футбольные специалисты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гари Линекер сравнил тактику сборной России с железным занавесом

Гари Линекер выступает на этом чемпионате мира в качестве футбольного эксперта и комментатора Би-би-си.

Ранее он уже отзывался с симпатией об игре российского нападающего Артема Дзюбы. Вчера, во время просмотра матча одной восьмой финала, когда Дзюба с пенальти сравнял счет в матче, легендарный футболист написал в "Твиттере": "Опять начинаем сначала. На этом чемпионате ничего нельзя предсказывать наперед. Россия сравняла".

Железный занавес

Комментируя происходящее на поле во втором тайме, Гарри Линекер написал про оборонительную тактику россиян: "Россия задернула в своей штрафной железный занавес".

В конце игры знаменитый нападающий разместил у себя на странице карикатуру с Владимиром Путиным, говорящим в телефонную трубку: "Все в порядке, можете освободить семьи футболистов".

Гари Невилл, в прошлом защитник сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед", а сейчас один из самых авторитетных футбольных комментаторов Англии, после победы сборной России сказал: "Мы избежали встречи с Испанией в полуфинале" и добавил, что россияне не показали хорошего футбола, но победили заслуженно.

Image caption Рио Фердинанд, Сеск Фабрегас и Алан Ширер во время послематчевых пенальти

Сеск Фабрегас, который еще недавно выступал за сборную Испании, а на этом чемпионате работает комментатором Би-би-си, закрыл лицо руками и схватился за голову после роскошного сейва Игоря Акинфеева, отразившего пенальти и приведшего сборную России к победе.

"Не понимаю, как сборная, в которой столько игроков "Барселоны" и "Реала", могла так рано покинуть турнир", - сказал Сеск.

Игрок "Челси" назвал одной из причин поражения смену тренера национальной команды, на которую пошли испанцы всего за несколько дней до чемпионата.

"Как профессионал, я могу сказать, что это сбивает игроков с толку", - сказал Сеск Фабрегас.

Пенальти в ворота испанцев

Рио Фердинанд, выступавший в прошлом за "Манчестер Юнайтед", также комментировал игру Испания-Россия для программы Би-би-си "Матч дня".

Перед началом игры знаменитый защитник пожелал у себя в "Твиттере" удачи бывшему одноклубнику - голкиперу испанцев Давиду де Хеа. Разбирая ситуацию с назначенным в ворота сборной Испании пенальти, Фердинанд возложил ответственность на защитника Жерара Пике.

"Пике запаниковал во время подачи углового, когда понял, что занял плохую позицию. Ему пришлось поднять в воздух руку, чтобы помешать Дзюбе пробить по воротам. Пенальти был абсолютно заслуженным", -сказал Фердинанд.

"Он мой друг, но я не могу его защищать в этом эпизоде", - согласился Фабрегас.

С Фердинандом согласен еще один бывший игрок сборной Англии, который выступает сейчас в качестве спортивного комментатора - Алан Ширер.

"Я уверен: Пике прекрасно понимал, что делает. Когда он потерял мяч из вида, он запаниковал и заблокировал его рукой. Дзюбе оставалось реализовать пенальти, что он и сделал", - сказал Ширер.

Инцидент с Рамосом

Привлек внимание английских комментаторов и инцидент в штрафной площадке россиян, когда после падения защитника Рамоса испанцы требовали назначить пенальти.

Судья в пенальти испанцам отказал, и это вызвало недовольство испанских болельщиков. Но английский рефери, разбирая этот эпизод на телеэкране, пришел к выводу, что судья был прав: оба игрока, и испанец и россиянин, вцепились друг в друга, и поэтому нельзя было решить, что это однозначное нарушение правил со стороны российского игрока.

"Лучше бы Рамос следил за мячом, а не пытался спровоцировать пенальти. У него был бы шанс забить", - заметил Алан Ширер.

В общем и целом большинство комментаторов на английском телевидении сходятся в том, что, хотя сборная России и показала унылый оборонительный футбол, ругать ее за это не следует: футболисты играли исходя из собственных возможностей против звезд мирового футбола.

Они продемонстрировали хорошую дисциплину, четко реализовали план на игру, так что победа вполне заслужена, считают англичане.

Кстати, не осталась незамеченной английскими комментаторами отличная игра на этом турнире защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, которого особо выделяют в российской команде наряду с Акинфеевым, Головиным и Черышевым.

"Открыли дорогу англичанам"

Английские комментаторы были рады победе россиян, потому что хозяева чемпионата выбили из нижней части турнирной сетки испанцев - последнего сильного возможного соперника англичан, потенциально открыв им дорогу в финал.

Все же испанцев англичане побаиваются, а с Россией в полуфинале сыграть совсем не прочь, несмотря на все ее успехи в этом турнире.

Правда, до полуфинала и той, и другой сборной еще далеко. Англичанам для начала надо еще переиграть в 1/8 финала сборную Колумбии, и здесь все единодушно говорят- это будет очень непросто.

Английские комментаторы разглядывают турнирную сетку, прикидывают возможных соперников на пути в финал и сходятся в том, что такая удивительная возможность англичанам вряд ли еще когда-нибудь представится.