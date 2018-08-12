"Толпа необученных мальчишек": как грузинская война вскрыла проблемы российской армии

Правообладатель иллюстрации Kara/afp Image caption Прежде чем начать наступление, Россия два дня накапливала силы в окрестностях Цхинвали

По итогам военного конфликта в августе 2008-го Россия оказалась в выигрышном положении. Два сепаратистских грузинских региона Южная Осетия и Абхазия, жители которых активно симпатизировали Москве, полностью вышли из-под контроля Тбилиси. Кроме того, российские власти получили и политические дивиденды - "маленькая победоносная война" подняла рейтинг и президента Дмитрия Медведева, и премьер-министра Владимира Путина.

Более того, даже на Западе не стали активно упрекать Москву за вмешательство во внутренние дела соседней страны и поддержку сепаратистов.

Вместе с тем эта, казалось бы, безусловная военная и даже политическая победа в России до сих пор воспринимается неоднозначно, причем часто даже самими ее участниками.

"Война показала, почему нужна реформа. Все всё увидели", - заявил бывший министр обороны России Анатолий Сердюков в своем первом после отставки большом интервью. Сердюков уверен, что война вскрыла проблемы российской армии.

Один сценарий

Война началась в ночь на 8 августа 2008 года. Примерно за полчаса до полуночи грузинские войска стали обстреливать позиции российских миротворцев в Цхинвали и деревнях на территории Южной Осетии.

Спустя какое-то время грузинские части стали занимать окрестные села, окружая город с востока и запада. На севере уже стояли грузинские подразделения миротворцев и полиции. Вскоре войска стали входить и в сам город.

Правообладатель иллюстрации AFP/SHLAMOV Image caption Грузинские реактивные установки неподалеку от Цхинвали. Снимок сделан 8 августа

Цхинвали оборонялся силами миротворцев и югоосетинским ополчением - вооруженными местными жителями. Очевидно было, что ополчение и группы миротворцев не смогут долго противостоять целой армии. Шансы на победу у них появлялись только в случае быстрого появления российских войск из-за Кавказского хребта.

Вот как описывал штурм города в своей книге "Война. Хроника пяти дней. Мирись, мирись, мирись..." российский журналист Орхан Джемаль, очевидец боев в Цхинвали:

"На пути танковых колонн стояло от силы полторы сотни ополченцев. Из вооружения у них имелись лишь гранатометы с устаревшими одинарными выстрелами. А российский миротворческий батальон был заперт в своих казармах в пригороде Цхинвали. Местные называли этот район "Шанхаем". С миротворческим штабом, расположенным в центре города, у батальона связи не было. Что там происходит, в штабе толком и не знали. По казармам батальона в это время в упор работали грузинские танки. Миротворцы сидели в заведенных БМП, но команды открыть ответный огонь из Москвы не поступало. Да и не могло поступить: ночью узел связи был разбомблен. Экипажи горели в своих бронемашинах, не сделав ни одного ответного выстрела. Остальные бойцы укрылись от артобстрела в подвалах казарм. Любые попытки выбраться оттуда пресекались плотным снайперским огнем".

Чтобы российские вооруженные силы вступили в войну, необходимо было политическое решение руководства страны: до того в современной истории российская армия не вторгалась на территорию иностранного государства против его воли. Но кроме этого, требовались и серьезные усилия военного командования.

Война на этом театре боевых действий дает немного вариантов. В Цхинвали из России ведет одна дорога через Рокский туннель - Транскавказская магистраль.

Нужно было привести массу войск в боевую готовность, прежде всего, 58-ю общевойсковую армию Северокавказского военного округа. После чего провести её к Рокскому туннелю и через него, а затем по горной дороге к Джаве, селению, которое лежит на полпути от южного въезда в туннель и Цхинвали.

И только после этого армию можно было развернуть, занять позиции и начинать воевать.

Сложным для реализации был каждый из этапов, и неудача на одном из них могла обернуться провалом для всей операции.

Начало

Единой версии того, когда и как были введены российские войска в Южную Осетию, нет.

Как и в большинстве войн, конфликту предшествовал так называемый "угрожаемый период" - время, в течение которого противоречия между сторонами обостряются, и становится понятно, что вооруженное столкновение весьма вероятно.

На линии разграничения в Южной Осетии с начала лета постоянно происходили перестрелки, а в начале августа к ним начали подключаться танки и артиллерия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Этот снимок сделан в Южной Осетии на Транскавказской магистрали 9 августа. Военная колонна движется в сторону Цхинвали

11 июля из Москвы был отозван посол Грузии, после того как Россия официально признала, что над Абхазией и Южной Осетией летают её военные самолеты. Одновременно с этим из Южной Осетии в Россию стали вывозить автобусами стариков, женщин и детей.

Во второй половине июля недалеко от Тбилиси прошли совместные грузинско-американские учения "Немедленный ответ", а на Северном Кавказе - российские учения "Кавказ-2008". Впоследствии Тбилиси и Москва обвинили друг друга в том, что эти учения фактически стали подготовкой к войне.

В России знали, что Грузия стягивает войска к линии противостояния, так, по крайней мере уже после войны, утверждал Владимир Путин в 2011 году, отвечая на вопросы журналистов. "Она [грузинская армия] и подошла, примерно числа 4-5-6-го уже начались массированные обстрелы с применением артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня", - сказал Путин.

Однако, после того как около полуночи 8 августа начался обстрел Цхинвали, российская 58-я армия, дислоцированная на Северном Кавказе, не была приведена в движение сразу.

Кто принял решение?

О том, кто в результате принял решение ввести на территорию Грузии части 58-й армии, также существует несколько версий.

В 2012 году на YouTube появился фильм "Потерянный день войны" (его авторы не были указаны в титрах) - подборка интервью с участниками событий августа 2008-го. Среди них был генерал Юрий Балуевский, до июня 2008 года возглавлявший Генштаб, а позже назначенный заместителем секретаря Совета безопасности России.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чеченский батальон в составе российских войск

В фильме Балуевский утверждает, что президент России и главнокомандующий вооруженными силами Дмитрий Медведев не мог принять решение о вводе войск в Грузию, хотя знал, что там уже началась война.

По словам Балуевского, Медведев не мог решиться отдать приказ, пока ему не позвонил Владимир Путин, бывший в тот момент в Пекине на открытии Олимпиады.

Впоследствии сам Медведев утверждал, что принял решение о вводе войск самостоятельно и оперативно.

"Я свое решение принял спустя два с половиной часа после того, как грузинская армия начала активные действия. Не раньше, потому что это было бы неправильно, так как это было решение о применении вооруженных сил Российской Федерации на иностранной территории, подчеркиваю, на иностранной территории. Но и не позже", - сказал он в 2012 году.

В том же году Владимир Путин сообщил, что дважды звонил Дмитрию Медведеву перед вступлением российских войск в вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Две группы

Генерала Анатолий Хрулев в августе 2008 года командовал 58-й армией.

В интервью Би-би-си генерал отказался комментировать действия вышестоящего командования и руководства страны, однако рассказал, что по его приказу первые подразделения 58-й армии вошли в Грузию через пару часов после начала обстрела Цхинвали.

По его словам, после окончания учений "Кавказ-2008" у северного въезда в Рокский туннель в горах оставались две батальонные группы: "Они обеспечивали окончание учений. Основные силы и средства вернулись, а они остались в горах, они выполняли свои задачи".

Правообладатель иллюстрации LONGARI/AFP Image caption Российские солдаты во время наступления в Грузии

Хрулев утверждает, что отправил обе группы на территорию Грузии сразу же, как только узнал о начале боевых действий. По его словам, обе группы прошли туннель 8 августа примерно в 01:40. Около трех ночи они подошли к стратегически важному мосту в селении Гуфта и вступили во встречный бой с грузинскими войсками.

Овладеть этим мостом было принципиально важно для обеих сторон: если бы грузинской стороне удалось его взорвать, российская армия не смогла бы дойти до Цхинвали.

Две батальонные групы были первыми частями 58-й армии, которые начали воевать на территории Грузии.

Генерал рассказал, что начал действовать самостоятельно, доложив обстановку и посоветовавшись с командующим Северокавказским военным округом. В то время эту должность занимал генерал-полковник Сергей Макаров.

"Я решение принял, мое решение утвердил старший воинский начальник и мы выполняли задачу. Когда ВВП прилетел [премьер-министр Владимир Путин прилетел во Владикавказ 9 августа], он, будем говорить так, своим присутствием узаконил все остальные мероприятия", - рассказал Анатолий Хрулев.

Хрулев не стал говорить, действовал ли он согласно какому-то заранее подготовленному плану, хотя подготовка подобных планов - рутинная задача генерального штаба любой страны.

"Как такового большого плана у меня не было. У меня был только план на одну батальонно-тактическую группу, которая должна была поддержать миротворцев", - сказал он.

Марш-бросок

Проведение соединения размером с общевойсковую армию через горный туннель по двухполосной дороге требует четкого плана и его отработки.

Правообладатель иллюстрации BASAYEV/AFP Image caption Провести армейскую колонну через туннель шириной в две полосы - сложная логистическая задача

Туннель построен в расчете на использование его обычными гражданскими автомобилями. Армейская техника должна входить в него определенными группами, соблюдая интервалы, делая паузы для того, чтобы хоть немного проветрить тунель от выхлопных газов.

Работа тыловых служб, которые обеспечивают прохождение техники через туннель, начинается за много километров до него. Был ли у генерала Хрулева план или нет, но части российской 58-я армии через туннель прошли.

Правда, именно этот марш-бросок сам по себе стал одним из символов войны с Грузией. Многие, кто наблюдал за действиями российских военных, отмечали, что войска выглядели не самым презентабельным образом.

Военный журналист Аркадий Бабченко военнослужащим прошел первую и вторую чеченские войны, а в 2008 году освещал войну с Грузией для российской "Новой газеты". 10 августа он попал на территорию Южной Осетии вместе с североосетинскими добровольцами.

"Это была все та же самая армия, которая была в Чеченской войне, и в первой и во второй [...] Пацаны были некормленные как всегда, эти срочники несчастные, яблоки рвали на обочинах, чуть не каждый второй БТР тащил на тросе еще один. То есть толпа необученных, со сломанной техникой, голодных мальчишек, которых туда кинули", - рассказал он в интервью Русской службе Би-би-си о своем первом впечатлении от 58-й армии (в которой когда-то служил в Чечне).

О большом количестве сломанной российской военной техники рассказывают многие очевидцы. Сломанные танки и БМП стали таким же символом войны, как и подбитые в Цхинвали машины.

"Аварии там были через каждый километр. Дорога была уставлена сломавшейся техникой, разбившейся техникой, попавшей в аварию", - вспоминает Бабченко.

Правообладатель иллюстрации Sinai/Getty images Image caption В составе одного из соединений 58-й армии были танки Т-62, стоявшие на вооружении еще в 60-е годы

Однако Анатолий Хрулев отмечает, что наступление велось фактически вдоль одной дороги, на обочинах которой и оставалась вся сломавшаяся техника, в результате чего и создавалось ощущение того, что армия не была технически готова не то, что воевать - даже передвигаться.

"Техника, да, была физически старая. Ей было по 15, 17, 20 лет, она прошла две чеченских войны, но она была технически исправна и укомплектована, а личный состав был обучен на ней действовать. А то, что поломки были, так правильно, ты соверши марш в 370 километров, машины тоже ломаются!" - сказал он в интервью Би-би-си.

Боеспособная армия

Российский Центр анализа стратегий и технологий в своем докладе "Танки августа" 2009 года пришел к выводу, что как бы ни выглядела российская 58-я армия, это было одно из самых боеспособных соединений в вооруженных силах.

Правообладатель иллюстрации DILKOFF/AFP Image caption БМП-1, которая производилась в СССР в 1970-х годах, оставалась на службе в 2008 году. Эта машина не подбита и не горит, она едет

Во-первых, Северо-Кавказский военный округ, в отличие от остальных, так или иначе участвовал в конфликтах на Северном Кавказе, что отражалось на опыте командного состава.

Кроме того, в этом округе проводились эксперименты по переводу войск на бригадную структуру (реформы министра Сердюкова на тот момент только готовились).

Согласно этому докладу, в округе было много частей постоянной готовности, причем каждый полк был готов в течение суток сформировать боеспособную батальонную тактическую группу, которая могла составлять до трети сил полка.

Именно такие две специально сформированные группы, как рассказал генерал Хрулев, остались после учений у северного въезда в Рокский туннель, а затем вошли на территорию Южной Осетии и захватили гуфтинский мост.

В дальнейшем, как рассказал генерал, в их задачу входило удерживать ключевую позицию по мере того, как в Южную Осетию входили части российской армии.

"Медведь и гончие"

Генерал Хрулев в интервью Би-би-си рассказал, что после захвата гуфтинского моста задачей двух батальонно-тактических групп стали действия против грузинских войск, которые окружили Цхинвали.

"Два дня эти батальонные группы мурыжили грузин, не давая им подготовить город к обороне, резервы подвести. И как на охоту ходят медвежатники с собаками, медведь здоровый, а собаки его со всех сторон дергают, и он не знает, куда и как. Так и здесь, мелкими группами двое суток я их мурыжил", - рассказал командующий.

"Это ж нельзя, чтобы они пришли кучей около 30 тысяч, скопились кучей и ждали. У всех свое было время. Время было рассчитано на двое суток. К исходу 9-го надо было создать ударную группировку, она была создана. С утра 10-го она начала выполнять свои задачи", - объяснил Хрулев.

При этом, по оценкам экспертов, численность российской группировки была значительно меньше, и составляла примерно 12 тысяч человек.

10 августа спецназ, части ВДВ совместно с чеченским батальоном "Восток" зачистили грузинский анклав к северу от Цхинвали и в город стала заходить российская армия. С 11 августа российские войска, вытеснив грузинские части с территории югосетинского региона, стали продвигаться вглубь Грузии, почти не встречая сопротивления.

Правообладатель иллюстрации Sinai/afp Image caption Российские солдаты в районе Гори

Спустя два дня Дмитрий Медведев объявил об окончании военной операции: к тому моменту российские войска уже удерживали грузинские населенные пункты в глубине территории страны.

Опыт войны

По мнению многих экспертов, то, что российская армия, накопив силы, смогла перейти в наступление, объясняется простым численным преимуществом. В то время как её техническое оснащение оставляло желать лучшего.

"Во время боевых действий нам пришлось каждые 20-30 километров располагать ремонтные подразделения - чинить технику, чтобы она могла двигаться дальше. Мы понимали, то вооружение, которое у нас есть, прослужит максимум еще 10 лет. Через 10 лет останется только металлолом", - сказал в интервью "Огоньку" бывший министр обороны Сердюков.

Правообладатель иллюстрации Volpe/Getty Images Image caption Российский Су-25 наносит удар по Гори

Тот факт, что войска самого боеспособного Северо-Кавказского округа были вооружены очень старой техникой, такой как танки Т-62, по мнению замдиректора ЦАСТ Константина Макиенко, было "очевидной демонстрацией того, что с этой техникой и с этим вооружением российская армия подошла к краю".

Числом, а не умением

Это касалось и личного состава. 12 августа минобороны России заявило, что в боевых действиях в Южной Осетии не принимают участие призывники, только контрактники. Впоследствии эти слова были опровергнуты главной военной прокуратурой.

Между тем, по словам военного журналиста Аркадия Бабченко, солдат-срочников было хорошо видно по военной форме.

Бабченко отмечает, что само понятие "контрактник" в то время имело немного другой смысл: "Была придумана такая схема, если ты год отслужил срочную службу, то на второй ты можешь заключить контракт. Ты как бы становишься контрактник. Ты все равно срочник, тебе все равно 19 лет, ты все равно будешь служить эти два года, просто ты подписываешь еще одну бумажку. И их там подписывать этот контракт не то чтобы заставляли, но очень очень сильно советовали".

По оценкам авторов доклада "Танки августа", за пять дней Россия потеряла не менее шести самолетов, причем это только боевые потери: один штурмовик Су-25СМ и два Су-25БМ, два фронтовых бомбардировщика Су-24М и один дальний Ту-22М3. При этом погибли четверо летчиков.

"Ни малейшего представления о том, как бороться с ПВО противника, а это то, с чем НАТО уже в 1991 хорошо справлялись, а израильтяне еще в 1982-м... Причем какого ПВО! Примитивного, зачаточного ПВО [Грузии], буквально несколько коплексов", - говорит Константин Макиенко.

Макиенко, как и другие эксперты, говорят о проблемах с координацией. Войсками, по его словам, управляли при помощи мобильных телефонов, а командующий 58-й армией в результате был ранен во время столкновения с грузинскими войсками: "Что он там делал на переднем крае? Значит, управлять не мог из тыла".

"Если бы"

Эксперты Центра анализа стратегий и технологий пришли к выводу, что главной целью операции грузинских войск был быстрый обход Цхинвали с запада и востока, выход к грузинскому анклаву на севере. Затем они намеревались наступать в сторону Джавы и Рокского тоннеля, чтобы помешать возможной переброске российских войск.

Как утверждает генерал Хрулев, для России действительно был очень важен мост в Гуфте, без которого было бы очень трудно наступать на Цхинвали.

Мог ли сработать такой план, и был ли у Грузии шанс победить в этой войне? По мнению авторов доклада ЦАСТ, в грузинских планах фактор вмешательства России не учитывался вообще: грузинские военные не готовились отражать наступление 58-й армии, не выстраивали систему ПВО на направлении главных ударов.

Анатолий Хрулев считает, что главный расчет Тбилиси был на то, что в Москве будут очень долго принимать решение: "Что могло произойти в худшем случае? Мы бы ждали, пока примет решение верховный, Дума, сверху вниз пока пройдет... А действовали по обстановке".

"Тогда, 10 лет назад, первые несколько часов была полная уверенность в том, что российское политическое руководство... не решится на военную интервенцию. А когда к 14-15 часам 8-го числа стало ясно, что интервенция, вмешательство будет, вот тогда появились очень серьезные опасения, что будет Чечня", - говорит эксперт ЦАСТ Константин Макиенко.

Аркадий Бабченко подтверждает: для российских военных это была вовсе не легкая прогулка.

"В одном только Цхинвали сожгли семь танков, это только то, что я насчитал. Колонну генерала Хрулева раздербенили вдребезги, авиация бомбила, "Град" работал, мы попали в засаду под Гори [Бабченко ехал вместе с чеченским батальоном "Восток"], в Земо-Никози попали в засаду там два танка, две машины, БМП, 12 человек убитых. Это вполне себе насыщенная война была", - вспоминает он.

В короткое время Россия перебросила войска не только в Южную Осетию, но и в Абхазию, море начали патрулировать военные корабли, которые даже потопили грузинский патрульный катер.

Вряд ли у небольшой Грузии был шанс устоять в противостоянии с большой Россией.