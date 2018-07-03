СМИ России: рейтинг доверия к власти стремительно падает, а к оппозиции - растет

В обзоре российских газет за 3 июля:

"Ведомости": навесить ярлык

Депутаты Госдумы доработали законопроект об иностранных СМИ, и теперь привлечь к ответственности можно будет любого, кто с ними сотрудничает. Эти поправки в закон о СМИ, по данным газеты "Ведомости", будут одобрены сегодня, 3 июля, комитетом Госдумы по информационной политике.

Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. На таких "вторичных агентов" будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях. Они будут обязаны маркировать материалы, предоставлять ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода.

Из проекта, правда, исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-агентов содержали указание на их статус, и о возможности без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения. Но сайты самих агентов, нарушающих закон, будут блокироваться сразу - в первой версии им давали 15 дней на устранение нарушений.

Работая над вторым чтением, депутаты постарались максимально учесть всю критику, прозвучавшую после внесения этого проекта в Думу, рассказал "Ведомостям" один из авторов поправок, зампред Думы Петр Толстой. "Мы, насколько это возможно, вывели из-под удара тех, кто бездумно репостит информацию СМИ-иностранных агентов".

Самое главное, считает он, что автоматически включать в реестр за получение денег из-за рубежа не будут, для этого шага потребуется решение двух "взаимонезависимых органов - Генпрокуратуры и МИДа". Это нужно в первую очередь для защиты даже не обычных блогеров, а, например, пенсионеров, которые пишут в соцсетях и получают деньги от внуков из-за границы, добавляет Толстой.

"Число российских СМИ, где можно свободно выражать свое мнение, стремительно сужается, - приводят "Ведомости" комментарий гостевого комментатора немецкой Deutsche Welle Ивана Преображенского, который пишет авторские колонки для ее Русской службы. - И расширение статуса иноагентов на колумнистов - это желание отсечь всех тех, у кого сейчас есть какая-то защита от давления внутри российских медиа".

Цель проекта - ограничить влияние иностранных СМИ в России, считает политолог Константин Калачев. "Навесить ярлык - журналист теперь сто раз подумает о сотрудничестве. Цель - загнать их в резервацию, чтобы они были в строго очерченных границах, чтобы не возникало соблазна сотрудничества из-за издержек". Новый раунд охоты на агентов, но в лайт-версии: смягчили самые одиозные вещи, но добавили то, что будет мешать работать с этими СМИ, считает Калачев.

Стандартная реакция режима на любую сложную ситуацию - это поиск виновного и его травля, считает политолог Аббас Галлямов. "Рейтинги властей сейчас падают, поэтому каждый, кто облечен властью, ищет, на кого бы наброситься. Те, кто занимается медиа, естественно, находят врагов в среде журналистов", - полагает он.

Им кажется, что на такие фразы, как "иностранный агент", избиратель до сих пор реагирует, добавляет Галлямов. "На самом деле все это в прошлом. Власти так часто этим определением злоупотребляли, что люди на эти вещи просто уже не обращают внимания. Еще немного, и обвинение в сотрудничестве с "врагами Отечества" будет восприниматься аудиторией как знак качества", - считает он.

"Коммерсант": пенсия практически неизбежна

В России не существует демографических ограничений для повышения пенсионного возраста. О таких выводах, сделанных экспертами Высшей школы экономики, рассказывает газета "Коммерсант". По их данным, после перехода на новые границы пенсионного возраста - 65 лет для мужчин и 63 года для женщин - российские пенсионеры после выхода на пенсию будут жить 14,5 и 23 года соответственно, и доля доживших до пенсии составит 80-90%. Причем это, отмечают эксперты ВШЭ, заведомо заниженные данные без учета будущего прогресса здравоохранения и роста уровня жизни.

По их мнению, повышение пенсионного возраста даже без учета изменения продолжительности жизни - неизбежная мера, необходимая из-за дисбаланса работающих и пенсионеров. Сейчас численность работающих, обеспечивающих текущими платежами пенсионеров, уменьшилась до 2,3 на одного человека, а после 2023 года в России на одного пенсионера будет приходиться меньше двух человек трудоспособного возраста.

Это соотношение приведет или к снижению размера пенсий, или потребует роста бюджетных расходов на пенсии за счет увеличения налогов и уменьшения расходов на другие нужды, в том числе социальные.

По данным доклада "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию", из поколения мужчин 1959 года рождения, живших в начале 2018 года, до текущего пенсионного возраста в 60 лет не доживет только 2%, до нового пенсионного возраста не доживет 4%. Из мужской части поколения 1963 года до пенсионного возраста не доживут 15-18% от его численности в 2018 году - это также нижняя граница оценок.

У женщин оценки еще более оптимистичны. Из живущих в настоящее время представительниц поколения 1964 года до нового пенсионного возраста не доживет 1%, из поколения 1971 года — от 4% до 7%, в последней оценке половина приходится на предположительно не доживающих и до возраста 55 лет, следует из доклада.

Впрочем, по мнению авторов доклада, повышение пенсионного возраста, даже если для него нет демографических ограничений, необходимо проводить в пакете мер соцподдержки. Так, эксперты ВШЭ предлагают существенно повысить пенсии для лиц старше 80 лет, а со временем - для лиц старше 75 лет.

"Ведомости": усталость от идеологической накачки

Рейтинги доверия самых популярных российских министров - глав министерств обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова - резко снизились за последние полгода. Такими данными, полученными в ходе исследований "Левада-центра", делится газета "Ведомости". Издание отмечает, что это произошло вслед за падением уровня доверия к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву, вызванным объявлением о повышении пенсионного возраста. Рейтинг доверия к Шойгу снизился с 31 до 19%, к Лаврову - с 25 до 14%.

В то же время антирейтинги оппозиционных политиков уменьшились почти вдвое: уровень недоверия к Алексею Навальному - с 13 до 6%, к Ксении Собчак - с 30 до 15%.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков считает, что существенное снижение доверия к Шойгу и Лаврову связано с усталостью "от идеологической накачки населения" - на фоне угроз, связанных с пенсионной реформой, есть рост раздражения от продолжения внешнеполитической кампании. "Произошел переброс раздражения - денег на пенсии не хватает, а вы ввязываетесь во внешнеполитические авантюры. Здесь явно этот эффект, поскольку слишком сильное падение, и оно касается самых популярных министров".

Но уровень доверия вновь поднимется, как только начнутся новые конфликты, считает социолог. Снижение же антирейтингов оппозиционеров связано с тем, что за последние полгода они ушли из повестки, добавляет социолог: "Навального не показывают по телевидению даже в негативном контексте, к тому же он был под административным арестом. Собчак, по сути, ушла из политики после президентской кампании".

"Активная внешняя политика России и действия за рубежом, прежде всего в Сирии, привлекали к ним [Лаврову и Шойгу] позитивное внимание, - считает политолог Григорий Голосов. - Когда же триумфалистский шум по поводу внешнеполитических успехов и побед в Сирии поутих, внимания стало меньше: даже если их показывают по телевизору, люди не обращают на это такого внимания, как раньше, поскольку ничего победоносного они теперь не говорят".

"Коммерсант" и РБК: стандартный сценарий

В выборах мэра Москвы в 2018 году собирались участвовать 32 кандидата, но до регистрации в Мосгоризбиркоме дошли далеко не все - прием документов на регистрацию заканчивается сегодня, 3 июля. Этой теме посвящен материал в газете "Коммерсант".

Причиной массового отсева кандидатов стал "муниципальный фильтр". Например, глава Красносельского округа самовыдвиженец Илья Яшин и кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков заранее заявили, что необходимого для участия в выборах количества подписей местных депутатов им не хватит.

При этом, пишет "Коммерсант", среди оппонентов действующего мэра Москвы Сергея Собянина может оказаться депутат Мосгордумы, акционер СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый от партии "Союз горожан". Как окончательно будет выглядеть бюллетень, горизбирком решит через десять дней, но в остальном, считает газета, интриги он не предвещает.

Политолог Александр Кынев полагает, что "власти Москвы пошли по пути откровенных имитационных выборов". "Очевидно, что среди тех, кто может быть зарегистрирован кандидатом, сильных конкурентов нет. Они не обладают никакой известностью и никакой угрозы не представляют", - считает политолог.

Если в выборах будут участвовать только представители парламентских партий, это будет "стандартным сценарием для региональных выборов", говорит политолог Михаил Виноградов. "В целом это поражение для демократической оппозиции. Демократы концентрировались на самом факте регистрации, а не на том, что их участие что-то меняет. Они вели борьбу за сторонников, вместо того чтобы вести экспансию в других лагерях, как в 2013 году это делал Навальный", - считает Виноградов.

"Сильных оппозиционных кандидатов на выборах нет, - прокомментировал газете РБК, которая также разместила материал на эту тему, директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. - Единый сильный кандидат от оппозиции с объединяющей повесткой мог бы набрать голосов, но большинства бы не получил. Значительная часть москвичей вполне довольны жизнью в столице и потому выступают за Собянина".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си