Кто эти британцы, которые нашли подростков в пещере в Таиланде?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Британские спасатели Ричард Стантон, Роберт Харпер и Джон Волантен (слева направо)

Весь мир следит за тем, как спасают 12 подростков и 25-летнего тренера их футбольной команды, которых обнаружили живыми в пещерах в Таиланде после девяти дней поисков.

Пропавших нашли два британских дайвера Джон Волантен и Ричард Стантон, к которым обратились за помощью власти Таиланда.

Британский Совет по спасению из пещер (BCRC) сообщил, что трое британских дайверов - Волантен, Стантон и Роберт Харпер - прибыли в Таиланд через три дня после того, как подростки не вышли из пещеры, и их родственники забили тревогу.

По словам представителей BCRC, британские дайверы хорошо знакомы с пещерами Тхам Луанг Нанг Нон и знают большинство их ответвлений, протянувшихся почти на пять километров. Посетителям обычно разрешается заходить вглубь не дальше, чем на 800 метров, поскольку в пещерах сложно ориентироваться.

На опубликованном видео слышны голоса двух британцев - насколько известно, Джона Волантена и Ричарда Стантона, - которые спрашивают найденных подростков, все ли они на месте, и обещают, что их вскоре спасут.

Media playback is unsupported on your device Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Слышно, как один подросток говорит, что он очень счастлив услышать спасателей, а голос с британским акцентом отвечает, что он тоже счастлив.

Сейчас начинается операция по извлечению подростков из пещер. Усилиям спасателей мешают подъем уровня воды и грязи.

Правообладатель иллюстрации Linh Pham/Getty Images Image caption Насколько известно, Джон Волантен волонтерствует в команде спасателей из пещер в Южном Уэльсе

Насколько известно, Джон Волантен и Ричард Стантон волонтерствуют в команде спасателей из пещер в Южном Уэльсе. В 2010 году они спасли человека, потерявшегося в пещере во Франции. Его искали восемь дней.

Команда спасателей Южного Уэльса никак не комментирует эти сообщения, а BCRC заявляет, что никогда не сообщает имена своих спасателей, с тем, чтобы журналисты не отвлекали их от работы просьбами об интервью.

В сообщениях о драматическом спасении человека из французской пещеры в 2010 году говорилось, что Ричард Стантон работает пожарным в английском Ковентри и помог спасти 13 британских дайверов в Мексике в 2004 году. Джон Волантен - сетевой инженер из Бристоля.

Вдвоем они создали собственную экипировку для работы в пещерах.

Правообладатель иллюстрации Linh Pham/Getty Images Image caption Джон Волантен и его коллеги в Таиланде

На сайте любителей бега на длинные дистанции Джон Волантен пишет о себе, что любит бегать марафоны и ультрамарафоны, и шутит, что занимается этим потому, что так ему можно есть больше печенья.

В другом интервью он рассказывает, что залезает в пещеры чаще, чем бегает на длинные дистанции.