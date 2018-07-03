Пресса Британии: пенсионные протесты - угроза для Кремля

В обзоре британской прессы за 3 июля:

Зрелища или хлеб?

Financial Times пишет в своей редакционной статье, что пенсионные протесты угрожают Кремлю.

Да, пишет газета, теплым московским воскресным вечером россияне танцевали на улицах, отмечая неожиданный успех России на чемпионате мира по футболу, в результате которого российская сборная вышла в четвертьфинал.

Президент Путин продемонстрировал, что он может предоставить своему народу зрелища. Когда дело доходит до хлеба, все сложнее, пишет газета.

За пределами городов, где проходят матчи чемпионата, и где запрещены все демонстрации, россияне вышли в воскресенье на улицы, протестуя против повышения пенсионного возраста.

О пенсионной реформе было объявлено в первый день чемпионата, в попытке "спрятать" эту новость. Пенсионный возраст для мужчин повысят с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году. Одновременно было объявлено о повышении НДС с 18% до 20%.

Несмотря на то, что внимание всех приковано сейчас к футболу, эти новшества оказались чрезвычайно непопулярными.

Рейтинг поддержки президента резко упал, несмотря на то, что ответственность за решение о повышении пенсионного возраста была свалена на беспомощного премьер-министра Дмитрия Медведева.

Власти не могли не заметить, что воскресные демонстрации протеста прошли в городах, где такое случается редко, и что в них приняли участие чуть ли не все слои общества.

Представители профсоюзов и марионеточных партий, обычно лояльные по отношению к Кремлю, маршировали вместе со сторонниками Алексея Навального.

Пенсионная реформа затронет в первую очередь пожилых людей и жителей провинциальных городов - а именно они составляют основу электората Путина.

В большинстве регионов России средняя продолжительность жизни мужчин ниже нового пенсионного возраста.

Но, отмечает газета, эти демонстрации протеста вряд ли подорвут политическую стабильность. В случае необходимости Владимир Путин сможет изобразить из себя "доброго царя" и настоять на не столь резком повышении пенсионного возраста, сохранив при этом суть реформ, но делая вид, что он идет на компромисс.

Проблема в том, считает газета, что даже эти реформы никак не помогают в решении экономических проблем России.

Они никак не повлияют на нехватку рабочей силы, так как очень многие россияне в пожилом возрасте продолжают работать, не имея возможности прожить на свои пенсии. Именно они пострадают из-за повышения НДС.

России необходимо повысить производительность труда, а также создать хорошо оплачиваемые рабочие места для молодого поколения, которое, собственно, и платит пенсионерам из своего кармана.

Для этого, как давно уже говорят эксперты, необходимо улучшить инвестиционный климат, укрепить права на собственность, и обеспечить независимость судов.

Вместо этого Кремль предпочитает увеличивать государственные расходы. Но после того, как счастливые дни чемпионата мира закончатся, россияне будут беднее, чем они могли бы быть, пишет Financial Times.

Новый президент Мексики

Times посвящает свою редакционную статью победе на президентских выборах в Мексике Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Его ждет большая работа, пишет газета.

Перед Мексикой стоит множество проблем, несмотря на то, что с ее экономикой все вроде бы в порядке.

Две главные проблемы: отношения с президентом США Дональдом Трампом и невероятно высокий уровень насилия и коррупции, в результате чего некоторые районы страны полностью вышли из-под контроля правительства.

Предыдущие президенты Мексики практически объявили войну наркокартелям и вывели армию на улицы городов. Но это не привело ни к каким заметным результатам.

Лопес Обрадор обещает разобраться с неравенством в мексиканском обществе, в результате которого многие люди из бедных слоев населения присоединяются к наркокартелям, а чиновники поддаются на соблазн коррупции.

Президент Лопес Обрадор может начать тратить бюджетные деньги на множество социальных программ. Но он должен осознавать, что у любой радикальной программы есть пределы.

Пример тому - практически полный коллапс Венесуэлы.

Дональд Трамп поздравил избранного президента Мексики с победой и, возможно, считает его таким же популистом, как он сам.

Вполне может быть, что обоим президентам удастся успешно работать вместе. Лопес Обрадор уже дал понять, что готов пересмотреть договор НАФТА, чего добивается Трамп.

Но при этом новый президент Мексики будет жестко отстаивать интересы своей страны, что, как ни странно, может вызывать уважение к нему в Вашингтоне.

Но сможет ли его левый популизм вывести страну из бедности и положить конец насилию в стране, пока неясно, пишет Times.

Чемпионат мира во всей красе

Guardian публикует статью британского актера Тома Розенталя под заголовком: "Английские болельщики - приезжайте в Россию и почувствуйте любовь".

Статья начинается словами: "Этот. Чемпионат. Мира. Великолепен".

Единственное, о чем сожалеет Розенталь, так это о том, что слишком мало английских болельщиков смогли увидеть его воочию.

Перед началом чемпионата британские газеты пестрели заголовками типа: "Кровожадные хулиганы угрожают УБИЙСТВАМИ", "Российские ультрас тренируются", "Российские хулиганы предупреждают английских болельщиков быть готовыми УМЕРЕТЬ".

Министерство иностранных дел Великобритании призывало болельщиков быть осторожными в России.

Но ничего ужасного не произошло. "Приехав в Россию, я быстро понял, что был жертвой дезинформации", - пишет автор.

Тем, кто писал страшные заголовки и статьи в преддверии чемпионата, должно быть стыдно, добавляет он.

И не только потому, что многие болельщики так и не поехали в Россию и упустили возможность насладиться восхитительной атмосферой, но и потому, что газеты представляли россиян в худшем свете и тем самым помогли путинской пропаганде, которая продвигает идею, что весь мир ополчился на Россию.

Каждая позитивная встреча англичан с россиянами мешает властям натравливать нас друг на друга, пишет Том Розенталь в Guardian.

Daily Mirror в преддверии матча Англия-Колумбия на чемпионате мира напоминает, что в июле 1994 года, через 10 дней после того, как защитник Колумбии Андрес Эскобар на чемпионате того года случайно забил гол в свои собственные ворота, был застрелен на улице.

Газета напоминает об этом не случайно. Брат застреленного защитника Сачи Эскобар предупреждает сборную Колумбии, что если та проиграет Англии, жизнь игроков сборной может быть в опасности.

Полузащитник нанешний сборной, 32-летний Карлос Санчес, уже получил угрозы после того, как его удалили с поля во время матча с Японией, когда Колумбия проиграла 1:2.

В убийстве Эскобара был признан виновным один из охранников главы местного наркокартеля.

Брат Андреса Эскобара, который сейчас работает в Эквадоре, напоминает, что тот не получал никаких угроз, а просто был застрелен без предупреждения.

"Тот факт, что люди по-прежнему делают подобные угрозы в соцсетях, говорит о том, что ничего не изменилось после гибели Андреса, что никто ничему не научился", - говорит Сачи Эскобар.

"Но это не настоящие колумбийские болельщики. Футбол должен работать на дело мира", - цитирует его Daily Mirror.

Голышом на траве

Times пишет, что, так как Британию охватила жара, перед многими возник традиционный вопрос: как загореть без следов от купальника и при этом не нарушить закон?

Можно ли появляться в парке топлес? Что говорит закон о наготе в общественных местах? И можно ли раздеться догола в своем собственном саду, не опасаясь ареста?

На все эти вопросы, пишет газета, появился ответ от полиции.

Загорать топлес, как выяснилось, разрешено, но при условии, что это никого "не тревожит и не вызывает душевного смятения или же негодования".

Полиция графства Саррей предлагает женщинам, решившим загорать топлес, предупреждать об этом соседей заранее. Полиция Саррея решила обнародовать эти инструкции после того, как возмущенные соседи в городке Райгейт вызвали полицию из-за не совсем одетых загорающих людей.

"Если вы хотите бродить по своему саду нагишом, но при этом вас могут увидеть ваши соседи, следует вести себя аккуратно - все-таки дом англичанина - не его крепость, и закон распространяется на то, что происходит у вас в саду. В идеальной ситуации у вас были бы столь хорошие отношения с соседями, что они бы не имели ничего против того, что вы занимаетесь садоводством в чем мать родила, и им даже не пришло бы в голову вызывать полицию. В реальном мире, однако, следует соблюдать некоторые предосторожности", - говорится в заявлении полиции.

Полиция советует предупреждать соседей о ваших планах позагорать голышом заранее, и предпочтительно раздеваться догола лишь в той части сада, где вас трудно заметить.

"Вы должны решить, что для вас важнее: ваше желание быть голым у себя в саду или же хорошие отношения с соседями", - говорится далее в заявлении полиции.

"Хотя полицейские могут не гореть желанием вмешиваться в спор между соседями, они обязаны расследовать сообщения о "непристойном поведении" или же "нарушении правил благопристойности".

Но полиция также отмечает, что соседи тоже должны соблюдать определенные правила поведения.

"Ни у кого нет права следить за вами, и если ваш сосед высовывается из окна или встает на стремянку, чтобы посмотреть [на вас], то он(а) может тем самым нарушать закон", - цитирует полицию графства Саррей Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com