"Говорите ли вы на футбольном?" 20 фраз спортивного сленга со всего мира к ЧМ-2018
Том Уильямс, автор книги "Вы говорите на футбольном?", изучил специфический жаргон болельщиков и футболистов 32 команд, принимающих участие в Кубке мира в России - и отобрал 20 самых интересных выражений футбольного сленга.
Такие ли они оригинальные на самом деле? Похожие выражения есть и в лексиконе российских болельщиков.
1. Lepkevadász - Ловец бабочек (Венгрия)
Навес в штрафную. Мяч должен был стать легкой добычей для вратаря, но... Не в этот раз!
Он промахнулся мимо мяча - похоже в воротах ловец бабочек! А вот в России говорят, что такой неудачливый вратарь бабочку пустил.
2. Kukanyaga nyoka - Наступить на змею (Кения)
Мяч перед нападающим. Это стопроцентный гол - проще забить, чем не попасть! Но нет - мимо!
Он наступил на змею - не смог хорошо ударить.
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3. Armario - Шкаф (Испания)
Мяч мечется по штрафной.
К счастью для обороняющейся команды у них на позиции центрального защитника играет громила - настоящий шкаф. Такой никого не подпустит к мячу и ликвидирует опасность для ворот.
4. Stofzuiger - Пылесос (Голландия)
Работа опорного полузащитника - подчищать огрехи партнеров и возвращать мяч партнерам. Каждой команде необходим такой пылесос, чтобы содержать свою центральную зону в порядке.
5. Сирэйто - Сторожевая башня (Япония)
А вот сторожевая башня - центральный полузащитник, который дирижирует игрой команды и начинает атаки.
Он борется за мяч и раздает пасы.
6. La Pecosa - Веснушчатый (Колумбия)
На чемпионате мира 1970 года в Мексике команды играли мячом Adidas Telstar, который стал, возможно, самым узнаваемым и стильным спортивным снарядом всех времен.
Разработанный бывшим голкипером сборной Дании Эйгилом Нильсеном черно-белый дизайн напоминал американский спутник Телстар, благодаря которому мяч и получил свое название.
Но в Колумбии его прозвали Веснушчатый. Российским коментаторам, впрочем, черные пятиугольники не кажутся похожими на веснушки, и футбольный мяч они называют менее поэтично - "пятнистый".
7. Smörpassning - Масляный пас (Sweden)
Какой мягкий пас!
Крайнему полузащитнику даже не пришлось подстраиваться под него! Это был настоящий масляный пас. "Передача прошла как по маслу!" - сказали бы в России.
8. Deff ko watt - Подстричь кого-то (Сенегал)
Защитник встал на пути у нападающего, но тот изящно перекинул мяч через своего визави, оставив его не у дел.
Фантастическая техника - он буквально подстриг противника! Российские игроки в таких случаях "закидывают мяч за шиворот".
9. Донг-бол - Дерьмовый мяч (Южная Корея)
Отличная передача в штрафную, но нападающий оказался не на высоте - не смог нормально приложиться по мячу.
Целился в правый угол, а удар получился в левый - ну что за дерьмовый мяч! Кажется, в Южной Корее пользуются тем же футбольным лексиконом, что и в России.
10. La Pausa - Пауза (Аргентина)
Знаете, как называется гроссмейстерская, практически театральная пауза, которую звездный плеймейкер выдерживает, прежде, чем отдать идеальную результативную передачу своему партнеру?
Да так и называется - Пауза. С большой буквы.
Это популярное выражение подтверждает старинную футбольную мудрость "время решает все!"
11. Salad - Мускатный орех (Ямайка)
Полузащитник протащил мяч через половину поля, сумасшедший дриблинг!
Когда очередной защитник пытается его остановить, виртуоз пробрасывает мяч оппоненту между ног и снова забирает у него за спиной. Ему удалось сделать мускатный орех! Он "пустил мяч защитнику в домик" - скажет воспитанник российского футбола.
12. Aile de pigeon - Голубиное крыло (Франция)
Игрок хочет с лета в одно касание переправить мяч на товарища по команде. Ему не очень удобно принимать мяч - он находится чуть сзади, но уж больно хорошее продолжение для атаки!
Тогда он исполняет голубиное крыло - поднимает ногу в сторону и переправляет мяч партнеру пяткой. Потрясающее исполнение!
13. Дерево (Россия)
Нападающий пытается обработать мяч, но посмотрите, что произошло!
Мяч отскочил от него на несколько метров.
У парня никакой техники - он абсолютное дерево!
14. Bananenflanke - Заброс бананом (Германия)
Один из защитников с углового закрутил мяч по дуге на дальнюю штангу. Это был заброс бананом.В России для такого удара тоже используют "ботаническое" название: "сухой лист".
15. La garra Charrúa - Коготь Чарруа (Уругвай)
Чарруа - исчезнувший индейский народ, яростно сражавшийся с испанскими конкистадорами.
Коготь Чарруа - боевой дух, который позволяет сборной маленькой страны сражаться с футбольными гигантами. Возможно, в лексиконе национальной команды России, обыгравшей испанцев, теперь тоже появится синоним грозного уругвайского выражения.
16. Buffelstoot - Удар буйвола (Бельгия)
Центрфорвард все расчитал правильно!
Он выпрыгнул в воздух и нанес точный и мощный удар головой - настоящий удар буйвола!
17. Мазария - Ваза (Саудовская Аравия)
Вратарь прирос к месту и провожает мяч глазами! Он застыл как ваза!
18. Onde dorme a coruja - Где сова спит (Brazil)
КАКОЙ ГОЛ!
Отличный навес, точный удар головой, голкипер бессилен помешать, и мяч влетает в правый верхний угол! Прямо туда, где сова спит! В "девятку" - скажут русские комментаторы.
19. Síndrome del Jamaicón - Синдром Плаксы (Мексика)
Это самый простой способ описать таинственную напасть, которая обрушивается на мексиканских футболистов, когда они играют за границей.
До Рафаэля Маркеса и Чичарито у мексиканских игроков была репутация "домашних" мальчиков - за границей они играли из рук вон плохо.
А назван этот феномен в честь Хосе Вильегаса по прозвищу "Плакса", чей недюжинный талант куда-то девался, как только ему приходилось играть за пределами Мексики.
20. Monkey yansh - Обезьянья задница (Нигерия)
Вы когда-нибудь играли в футбол на каменистом пустыре? Так вот, синяк, который вы обязательно заработаете, если приземлитесь на пятую точку, в Нигерии называется обезьяньей задницей.
И не перепутайте это с обезьяньими штангами - так называюся самодельные футбольные ворота на том же пустыре, сделанные из камней или школьных портфелей.