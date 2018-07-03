"Говорите ли вы на футбольном?" 20 фраз спортивного сленга со всего мира к ЧМ-2018

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Том Уильямс, автор книги "Вы говорите на футбольном?", изучил специфический жаргон болельщиков и футболистов 32 команд, принимающих участие в Кубке мира в России - и отобрал 20 самых интересных выражений футбольного сленга.

Такие ли они оригинальные на самом деле? Похожие выражения есть и в лексиконе российских болельщиков.

1. Lepkevadász - Ловец бабочек (Венгрия)

Навес в штрафную. Мяч должен был стать легкой добычей для вратаря, но... Не в этот раз!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кошмарный сон любого голкипера

Он промахнулся мимо мяча - похоже в воротах ловец бабочек! А вот в России говорят, что такой неудачливый вратарь бабочку пустил.

2. Kukanyaga nyoka - Наступить на змею (Кения)

Мяч перед нападающим. Это стопроцентный гол - проще забить, чем не попасть! Но нет - мимо!

Он наступил на змею - не смог хорошо ударить.

3. Armario - Шкаф (Испания)

Мяч мечется по штрафной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такого "шкафа" - попробуй пройди!

К счастью для обороняющейся команды у них на позиции центрального защитника играет громила - настоящий шкаф. Такой никого не подпустит к мячу и ликвидирует опасность для ворот.

4. Stofzuiger - Пылесос (Голландия)

Работа опорного полузащитника - подчищать огрехи партнеров и возвращать мяч партнерам. Каждой команде необходим такой пылесос, чтобы содержать свою центральную зону в порядке.

5. Сирэйто - Сторожевая башня (Япония)

А вот сторожевая башня - центральный полузащитник, который дирижирует игрой команды и начинает атаки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хорошая "сторожевая башня" может дать серьезное преимущество своей команде

Он борется за мяч и раздает пасы.

6. La Pecosa - Веснушчатый (Колумбия)

На чемпионате мира 1970 года в Мексике команды играли мячом Adidas Telstar, который стал, возможно, самым узнаваемым и стильным спортивным снарядом всех времен.

Разработанный бывшим голкипером сборной Дании Эйгилом Нильсеном черно-белый дизайн напоминал американский спутник Телстар, благодаря которому мяч и получил свое название.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Веснушчатый" в сетке

Но в Колумбии его прозвали Веснушчатый. Российским коментаторам, впрочем, черные пятиугольники не кажутся похожими на веснушки, и футбольный мяч они называют менее поэтично - "пятнистый".

7. Smörpassning - Масляный пас (Sweden)

Какой мягкий пас!

Крайнему полузащитнику даже не пришлось подстраиваться под него! Это был настоящий масляный пас. "Передача прошла как по маслу!" - сказали бы в России.

8. Deff ko watt - Подстричь кого-то (Сенегал)

Защитник встал на пути у нападающего, но тот изящно перекинул мяч через своего визави, оставив его не у дел.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Похоже, его только что "подстригли" на поле

Фантастическая техника - он буквально подстриг противника! Российские игроки в таких случаях "закидывают мяч за шиворот".

9. Донг-бол - Дерьмовый мяч (Южная Корея)

Отличная передача в штрафную, но нападающий оказался не на высоте - не смог нормально приложиться по мячу.

Целился в правый угол, а удар получился в левый - ну что за дерьмовый мяч! Кажется, в Южной Корее пользуются тем же футбольным лексиконом, что и в России.

10. La Pausa - Пауза (Аргентина)

Знаете, как называется гроссмейстерская, практически театральная пауза, которую звездный плеймейкер выдерживает, прежде, чем отдать идеальную результативную передачу своему партнеру?

Да так и называется - Пауза. С большой буквы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марадона - мастер театральных пауз

Это популярное выражение подтверждает старинную футбольную мудрость "время решает все!"

11. Salad - Мускатный орех (Ямайка)

Полузащитник протащил мяч через половину поля, сумасшедший дриблинг!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Примерно вот так

Когда очередной защитник пытается его остановить, виртуоз пробрасывает мяч оппоненту между ног и снова забирает у него за спиной. Ему удалось сделать мускатный орех! Он "пустил мяч защитнику в домик" - скажет воспитанник российского футбола.

12. Aile de pigeon - Голубиное крыло (Франция)

Игрок хочет с лета в одно касание переправить мяч на товарища по команде. Ему не очень удобно принимать мяч - он находится чуть сзади, но уж больно хорошее продолжение для атаки!

Тогда он исполняет голубиное крыло - поднимает ногу в сторону и переправляет мяч партнеру пяткой. Потрясающее исполнение!

13. Дерево (Россия)

Нападающий пытается обработать мяч, но посмотрите, что произошло!

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Мяч отскочил от него на несколько метров.

У парня никакой техники - он абсолютное дерево!

14. Bananenflanke - Заброс бананом (Германия)

Один из защитников с углового закрутил мяч по дуге на дальнюю штангу. Это был заброс бананом.В России для такого удара тоже используют "ботаническое" название: "сухой лист".

15. La garra Charrúa - Коготь Чарруа (Уругвай)

Чарруа - исчезнувший индейский народ, яростно сражавшийся с испанскими конкистадорами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Уругвае верят в сохранившийся боевой дух индейцев Чарруа

Коготь Чарруа - боевой дух, который позволяет сборной маленькой страны сражаться с футбольными гигантами. Возможно, в лексиконе национальной команды России, обыгравшей испанцев, теперь тоже появится синоним грозного уругвайского выражения.

16. Buffelstoot - Удар буйвола (Бельгия)

Центрфорвард все расчитал правильно!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как буйвол!

Он выпрыгнул в воздух и нанес точный и мощный удар головой - настоящий удар буйвола!

17. Мазария - Ваза (Саудовская Аравия)

Вратарь прирос к месту и провожает мяч глазами! Он застыл как ваза!

18. Onde dorme a coruja - Где сова спит (Brazil)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Где сова спит, или по-русски - "девятка"

КАКОЙ ГОЛ!

Отличный навес, точный удар головой, голкипер бессилен помешать, и мяч влетает в правый верхний угол! Прямо туда, где сова спит! В "девятку" - скажут русские комментаторы.

19. Síndrome del Jamaicón - Синдром Плаксы (Мексика)

Это самый простой способ описать таинственную напасть, которая обрушивается на мексиканских футболистов, когда они играют за границей.

До Рафаэля Маркеса и Чичарито у мексиканских игроков была репутация "домашних" мальчиков - за границей они играли из рук вон плохо.

А назван этот феномен в честь Хосе Вильегаса по прозвищу "Плакса", чей недюжинный талант куда-то девался, как только ему приходилось играть за пределами Мексики.

20. Monkey yansh - Обезьянья задница (Нигерия)

Вы когда-нибудь играли в футбол на каменистом пустыре? Так вот, синяк, который вы обязательно заработаете, если приземлитесь на пятую точку, в Нигерии называется обезьяньей задницей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вы сразу поймете, кто играл в футбол на пустыре

И не перепутайте это с обезьяньими штангами - так называюся самодельные футбольные ворота на том же пустыре, сделанные из камней или школьных портфелей.