50 лет Открытой эры на Уимблдоне. Почему и как изменился современный теннис?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Джин Кинг и Род Лейвер стали победителями Уимблдонского турнира в 1968 году

1968 год выдался беспокойным, он был отмечен студенческими революциями и военными вторжениями. Произошла в этом году революция и в мире тенниса.

Впервые профессиональные игроки были допущены к участию в турнирах Большого шлема. Началась Открытая эра тенниса, положившая начало игре в ее современном виде.

Би-би-си рассказывает, как за последние 50 лет изменился Уимблдонский турнир.

Кликните Всеанглийский клуб с высоты птичьего полета 2018 1968

Что привело к началу Открытой эры?

До 1968 года теннис строго делился на профессиональный и любительский. Это означало, что спортсмены, получавшие деньги за свои выступления, не могли участвовать в турнирах Большого шлема.

При этом было широко известно, что некоторые теннисисты лишь числятся любителями, чтобы иметь возможность выступать в различных чемпионатах, а на самом деле получают от клубов субсидии.

"Они просят и получают значительные суммы за свое участие во многих турнирах, - сказал в 1967 году глава Ассоциации лаун-тенниса (ALC) Дерек Пенман. - Мы должны принять меры, чтобы сделать игру честной".

В качестве такой меры было решено, что ALC войдет в состав созданного еще в 1868 году Всеанглийского клуба крокета. Так появился известный на весь мир Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).

"Мы пошли на этот шаг, потому что англичане устали от лицемерия в спорте, от контрактов, которых на самом деле вроде как и нет. Все это разлагает высококлассный теннис", - объяснял Пенман.

Первый президент объединенной структуры Херман Дэвид предлагал реформу тенниса еще в 1959 году, будучи простым спортивным функционером. Но тогда его идея была отвергнута.

Став главой AELTC, он смог убедить Международную федерацию тенниса разрешить профессионалам выступать вместе с любителями. Так началась Открытая эра тенниса - эра профессионального спорта и великих достижений.

Призовые

В пересчете на современные деньги после реформы фунта стерлингов в 1971 году (была введена десятичная денежная система) и с учетом инфляции победитель мужского турнира 1968 года Род Лейвер получил около 30 тысяч фунтов.

А победительница в женском разряде Билли Джин Кинг получила сумму, равную сегодняшним 11 тысячам фунтов.

Впоследствии 12-кратная чемпионка турниров Большого шлема Кинг начала борьбу за гендерное равноправие в теннисе. Спустя годы эта борьба привела еще к одной революционной реформе - одинаковым призовым у мужчин и женщин.

В 2007 году именно на Уимблдоне победители Большого шлема в мужском и женском разрядах впервые в истории получили одинаковые призовые.

Центр теннисного мира

К 1968 году Центральный корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса стал одним из главных кортов в мире, таким он и остается 50 лет спустя.

Сам корт с его травяным покрытием такой же, как был, но все, что вокруг него, претерпело множество изменений.

Вместимость трибун за 50 лет увеличилась на пять тысяч мест. В 2009 году в результате масштабных строительных работ на Центральном корте появилась раздвижная крыша.

Кликните Внутри Центрального корта 2018 1968

Одна из главных задач при строительстве заключалась в том, чтобы не повредить плющ, обвивавший стены центрального корта. Эти стены уже давно стали одним из символов Уимблдонских кортов.

"Кое-где нам все же пришлось срезать растения, но после того, как крыша была готова, мы засадили новые", - признается главный садовник AELTC Мартин Фалконер.

Кликните Центральный корт снаружи 2018 1968

Что изменилось для зрителей?

Для британцев Уимблдонский турнир - квинтэссенция английского спорта. Изменения и преобразования последних лет лишь укрепили интерес публики к этому турниру.

Кликните Болельщики 2018 1968

Согласно статистике, число посетителей турнира с каждым годом растет.

Людей не останавливают даже изрядно выросшие цены на билеты. Многие часами стоят в очереди, чтобы просто попасть на территорию Всеанглийского клуба и погулять между кортами.

Билет на территорию в 1968 году стоил 5,28 фунта стерлингов, сегодня - 25 фунтов. Билет на Центральный корт в 1968 году - 22,53 фунта, сегодня - 120.

Верность традициям

В то время как призовой фонд турнира значительно вырос, главный трофей Уимблдона и церемония его вручения не изменились.

Победитель мужского одиночного разряд получает серебряный кубок, который впервые был вручен в 1887 году. Победительница среди женщин получает серебряное блюдо, получившее название "Блюдо Винус Роузуотер". Впервые оно было вручено в 1886 году.

Как и 50 лет назад, главный трофей вручает президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В 1968 года эту должность занимала герцогиня Кентская, принцесса Марина, сегодня - это ее сын герцог Кентский, принц Эдвард.

Кликните Вручение главного приза 2018 1968

Что объединяет Билли Джин Кинг и Гарбинье Мугурусу, получивших свои трофеи с разницей в несколько десятилетий? Правильно - белая одежда.

В 1963 году организаторы Уимблдонского турнира приняли решение, что отныне игроки должны выступать в одежде преимущественно белого цвета. В 1995-м правило ужесточили, добавив формулировку "практически полностью чисто белого цвета".

За нарушение дресс-кода организаторы могут оштрафовать игрока или даже отстранить его от матча.

Уимблдон объединяет мир

Теннис давно распространился по всему миру. В рамках двух профессиональных туров ATP и WTA во многих странах проводится множество турниров разной степени престижности.

Также увеличилось число стран, представленных игроками в первых раундах турнира.

Во многом это связано с тем, что перемещение по миру стало проще технически и намного доступнее финансово.

Журналисты, освещающие Уимблдон, съезжаются из 50 разных стран. В 2017 году на турнире работали 350 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов.

На втором месте по числу журналистов - турнир Большого шлема в Нью-Йорке: освещать прошлогодний US Open приезжали журналисты из 47 стран.

Как изменились технологии

Кликните Форма 2018 1968

Судья, следящий за ходом матча, по-прежнему сидит на вышке у края корта, но теперь ему помогают современные электронные устройства - от компьютеров до сенсора, фиксирующего касание мячом сетки.

Но самое заметное техническое новшество последний лет - "ястребиный глаз" (hawk-eye), трехмерная компьютерная система слежения, позволяющая безошибочно определить траекторию мяча и место касания корта.

Эта система, с помощью которой теннисисты могут оспаривать решения линейных судей, впервые была опробована на Уимблдоне в 2007 году.

А на следующий год в обиход ввели новые электронные табло, на которых фиксировался счет. В 1968 году результаты матча на табло менялись вручную, это делали болбои. С тех пор система неоднократно совершенствовалась, но лишь в 2013 все корты были оснащены современными табло, используемыми по сей день.

Болбои

В 1968 году Уимблдонский турнир обслуживали меньше 100 болбоев. В основном это были подопечные благотворительного фонда Shaftesbury Homes, занимавшегося оказанием помощи детям, оставшимся без родителей.

Они были одеты в традиционную для Всеанглийского клуба лаун-тенниса зелено-фиолетовую гамму - шорты и майки.

Кликните Дети, подающие мячи - ball boys и ball girls Сейчас Тогда

В 1977 году в болбои стали набирать и девочек, в результате чего общее число детей, обслуживающих турнир, выросло до 250 человек.

Сегодняшние мальчики и девочки одеты в тёмно-синие майки-поло с зеленой полосой и в темно-синие шорты, производимые американской компанией Polo Ralph Lauren.