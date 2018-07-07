Смерть царевича Алексея: политический конфликт или семейная драма?

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7 июля 1718 года в Трубецком бастионе Петропавловской крепости умер (или был умерщвлен) сын Петра I 28-летний Алексей.

Кем был обреченный отцом царевич: коварным изменником, жертвой интриг и невезения или упущенным шансом России?

В причинах и обстоятельствах дела разбирались профессор Высшей школы экономики Александр Каменский и обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам истории Артем Кречетников.

История на Би-би-си: самые актуальные материалы

Би-би-си: То, что Алексей не любил отца и многое в жизни видел иначе, чем он, очевидно. Но был ли заговор, или только разговоры с духовником Игнатьевым про то, что от Петра тягость в народе, и хорошо бы он умер?

Александр Каменский: Заговора в современном понимании, безусловно, не было. Не существовало разработанного плана, который предполагалось бы осуществить в определенный момент. Были разговоры, и не только с духовником, а со многими людьми, в ходе которых собеседники выражали недовольство, ворчали по поводу происходившего в стране.

Дело было не только и не столько в борьбе нового и старого, а в том, что Петр держал всех в постоянном напряжении. Простой человек мог в любой момент угодить в солдаты или "в работу навечно", служилый - получить приказ оставить дом и семью, скакать во весь опор на другой конец России и заниматься чем-то, к чему не имел ни малейшей склонности. Плюс многолетняя изнурительная война.

Разные натуры

Би-би-си: Напряженность между отцом и сыном принято рассматривать как следствие политических разногласий, но не был ли это, в первую очередь, конфликт характеров?

Петр - гиперактивный, брутальный, решительный, неутомимый в работе и гульбе, ненасытный до жизни. И Алексей - интроверт, меланхолик, уклончивый, замкнутый, боязливый, склонный к рефлексии.

Наверняка, он действовал Петру на нервы: рохля какой-то! А Алексею отец, должно быть, казался буйным сумасшедшим.

Царевича называли "ненавистником всех отцовских дел". Может быть, не столько дел, сколько стиля жизни? Ну, не хотел он все время куда-то мчаться!

Александр Каменский: Психологическая несовместимость была, это сомнений не вызывает. Вид царевича и все его поведение раздражали Петра.

О том, как воспринимал его Алексей, мы можем судить в гораздо меньшей степени. Дмитрий Мережковский утверждал, что сын изо всех сил пытался заставить себя полюбить отца и не мог, но это мнение писателя.

Он его всегда побаивался, и небезосновательно. Петр был крутого нрава, вспыльчив, и в гневе тяжел на руку. А главное, Алексей не мог не сознавать, что злит его.

Би-би-си: Даже у отцов, много занимавшихся детьми, те вырастают не совсем такими или совсем не такими, как хотелось бы. А что мы видим в данном случае?

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет Василий Ключевский, историк

Алексей знал, что отец отправил в монастырь его мать: ни за что, она не изменяла, ничего плохого не делала, просто не нравилась.

До 15 лет Петр сына не воспитывал, потом стал давать поручения по части рекрутских наборов, снабжения войск и корабельного строительства, с которыми Алексей, кстати, неплохо справлялся. Но и в это время вел себя не как любящий отец.

Однажды избил своей знаменитой дубинкой за то, что тот навестил в Суздаль мать. Да почему же сын не должен общаться с мамой, даже если отец с ней развелся?

Именно после того случая Алексей признался на исповеди, что порой желает родителю смерти, а казненный впоследствии священник Яков Игнатьев ответил: "Бог простит, многие ему смерти желают".

Александр Каменский: В России начала XVIII века, да и в Европе, отношение к детям было не таким, как сейчас. Дети рождались постоянно, умирали часто, у бедных росли, как трава, на улице, у богатых вручались на попечение слугам. Хотя назвать Петра хорошим отцом сложно даже по меркам того времени.

Что касается поездки Алексея в Суздаль, для Петра имели значение не человеческие отношения, а политика. Сочувствие к матери воспринималось как осуждение поступка отца. Люди непременно узнают, станут говорить, сделают выводы.

Би-би-си: Еще случай. На очередной пирушке Меншиков начал поддразнивать Алексея насчет того, что тот не пьет наравне со всеми. Возникла перепалка. Петр, вместо того чтобы напомнить светлейшему, что он слуга престола и должен говорить с наследником подобающим образом, встал на сторону Меншикова, наорал на сына и велел ему "выйти остынуть". После чего забыл о нем, а на дворе был мороз, и Алексей в одном мундире подхватил бы воспаление легких, если бы караульные солдаты не принесли тулуп.

Александр Каменский: Эпизод вполне в характере Петра. Он имел обычай насильно заставлять людей "пить с прилежанием". Ему хотелось, чтобы сын был своим в его компании, а не выказывал молчаливое неодобрение.

Ну, и можно предполагать, что к моменту ссоры сам Петр был, мягко говоря, не вполне трезвым. А он отличался несдержанностью во хмелю. Известно его письмо [генерал-адмиралу Федору] Апраксину: я вчера у тебя загулял, кажется, кого-то обидел, так ты за меня извинись.

Би-би-си: Говорят, Петру пришлось пожертвовать сыном, потому что никакие отречения и клятвы не давали гарантии от его последующего воцарения, а тогда конец всем "славным делам". Давайте пофантазируем: Алексей Петрович на троне. Что изменилось бы?

Александр Каменский: Мы знаем, что в реальности произошло после смерти Петра.

С одной стороны, определенная корректировка, сворачивание некоторых проектов, поскольку страна была экономически истощена. Даже Меншиков заговорил о том, что солдата без работника не бывает, и необходимо сокращать госрасходы.

Как показывает история, в том числе современная, после интенсивных реформ общество всегда нуждается в передышке.

С другой стороны, модернизация оказалась необратимой. Вернуться в прошлое было невозможно, да никто и не пытался.

Думаю, нечто подобное, возможно, со слегка иными акцентами, произошло бы и в том случае, если бы Алексей Петрович оказался у власти.

Би-би-си: В конце концов, он получил европейское воспитание и образование, более систематическое и основательное, чем отец.

"Был мне верен, над многими тя поставлю" Петр I о Якове Долгоруком

Наибольшее интеллектуальное влияние на него имели князья Дмитрий Голицын, один из умнейших людей века, обладатель огромной библиотеки, впоследствии первый русский конституционалист, и Яков Долгорукий, крупный чиновник, сенатор, которого сам Петр высоко ценил. Уж они бы дурного не посоветовали.

Александр Каменский: Трудно представить Алексея запрещающим светские науки или разгоняющим регулярную армию и вновь собирающим дворянское ополчение.

Би-би-си: Ваш петербургский коллега Андрей Буровский перечислил по пунктам, что Алексей, скорее всего, сделал бы по-другому.

Позволил бы духовенству избрать патриарха и не превратил бы РПЦ в казенный департамент.

Проводил бы более миролюбивую внешнюю политику, в отличие от отца, который, едва закончив 20-летнюю войну со Швецией, отправился в Персидский поход и обдумывал колониальную экспедицию на Мадагаскар.

Меньше бы занимался, или вовсе перестал заниматься флотом - а преемники Петра и так почти не уделяли ему внимания вплоть до эпохи Екатерины, когда у России появились задачи, для решения которых нужен был флот. Герои фильма "Гардемарины, вперед!" учились на морских офицеров, но корабля не видели ни разу.

Наконец, вернул бы столицу в Москву.

Александр Каменский: Коллега, вероятно, основывался на показаниях сожительницы Алексея Евфросиньи в Тайной канцелярии: "Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит, также и корабли оставит и держать их не будет, а войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел".

Би-би-си: Флот и Петербург являлись любимыми детищами Петра, представлять их в упадке ему наверняка было больно, но это все-таки не причина убивать родного сына.

Александр Каменский: Безусловно.

Нелюбимый пасынок

Би-би-си: Однако имелось еще одно обстоятельство, и оно-то, вероятно, сыграло роковую роль в судьбе Алексея. При нем сделалось бы очень плохо двум людям: Екатерине и Меншикову.

Мачеху он отправил бы в монастырь или в ссылку, вернув ко двору мать, а против светлейшего немедленно возбудил бы дело о коррупции - там и копать не требовалось, все на поверхности лежало.

Александр Каменский: Для Петра политические соображения были важнее любви и дружбы, но постоянными нашептываниями ему внушили, что он поступает в высших интересах, что иного выхода нет.

Би-би-си: Около десяти лет отец с сыном не очень ладили и не были близки, однако, пока Алексей оставался, как сказали бы в наши дни, безальтернативным преемником, беды ничто не предвещало.

Но 9 ноября 1715 года рождается сын Петра и Екатерины, царевич Петр Петрович, "Петрушечка-шишечка". Он проживет три с половиной года, однако знать этого никто не мог.

1 ноября умирает от последствий тяжелых родов жена Алексея принцесса Шарлотта. И всего через четыре дня после рождения Петра Петровича и в день похорон Шарлотты - видно, иного времени не нашлось - Петр посылает Алексею известное "Объявление сыну моему". С этого момента конфликт начинает стремительно усугубляться, пока не кончается смертью Алексея.

А от любови бедной сыночек будет бледный Булат Окуджава

Здесь что обращает на себя внимание?

Во-первых, Петр идет на обострение без видимого повода, ничего нового в сравнении с тем, что было раньше, Алексей не делает.

Во-вторых, не призывает сына для разговора, не пытается выяснить отношения, а обращается к нему заочно и письменно, как бы готовя оправдательный документ: мол, я предупреждал, а он не внял.

В-третьих, "Объявление" не содержит конкретных требований делать то-то или не делать того-то, а только общее недовольство и угрозы в духе "уд гангренный" и "лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный".

Вырисовывается банальная и древняя как мир картина: мачеха отдаляет от отца и устраняет пасынка, чтобы расчистить дорогу своему ребенку. Как Софья Палеолог при Иване III, Роксолана при Сулеймане Великолепном. А Петр и без того недоволен сыном, натура деспотичная, тут еще подыгрывает сердечный друг Алексашка.

Александр Каменский: Какие между ними велись разговоры, мы не знаем. Подобные вещи, естественно, на бумагу не заносятся. Но, вероятно, так оно и было. Совпадение между рождением второго сына и ухудшением отношений со старшим вряд ли случайно.

Петр не мог не задумываться о том, что будет после него.

Появляется ребенок от любимой женщины, которого он уж воспитает, как надо, вырастит достойного преемника. С этого момента все его мысли в отношении Алексея сводятся к тому, каким образом того отставить. Хотя о физическом уничтожении он еще, возможно, не думал.

Политбеженец

Би-би-си: Говорят, после стрелецкого бунта Петр хотел казнить сестру Софью, но отсоветовал Лефорт, сказавший, что Европа не поймет. А через 20 лет Петр уже и с Европой не особенно считался, и, главное, рядом не оказалось Лефорта, а два самых близких человека были кровно заинтересованы Алексея погубить.

Главным доказательством измены царевича считается побег за границу. Но был ли у него выход? Насколько непростительным являлся этот поступок?

На "Объявление" Алексей письменно ответил: "На наследие не претендую, и впредь претендовать не буду, себе же прошу до смерти пропитания". Петру показалось мало. Он требует, чтобы сын постригся в монахи, и уезжает в Копенгаген, где совместно с датскими союзниками пытался высадить десант в Швеции.

Естественно, молодой человек не хочет на всю жизнь уходить в монастырь. Он тянет, видимо, надеясь, что отец передумает, и вдруг получает повеление прибыть в Копенгаген. Алексей понял, что в покое его, так или иначе, не оставят, а вдали от России могут просто убить и списать все на войну.

Александр Каменский: С современной точки зрения, Алексей правильно сделал. Но тогдашняя идеология требовала от каждого служить царю, и безропотно умереть, если так решит царь. Иван Грозный упрекал Курбского: "Почто не восхотел от меня смерть прияти?"

С 1379 года, когда Дмитрий Донской отрубил голову бежавшему в Тверь боярину Ивану Вельяминову, и до 1762 года, когда Петр III издал указ "О вольности дворянства", отъезд к другому монарху рассматривался в России как измена и карался смертной казнью.

К тому же речь шла не о простом человеке, или даже вельможе, а о легитимном наследнике престола. Петр опасался политических последствий.

Возвратился бы к нам, а мы ему тот поступок простим и примем его паки [опять] в милость нашу, и обещаем его содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения из письма Петра I австрийскому императору

Би-би-си: Сохранились два ключевых документа, касающихся пребывания Алексея во владениях его свояка австрийского императора Карла VI.

Это, выражаясь современным языком, ходатайство о предоставлении политического убежища, в котором Алексей писал, что его отец - жестокий человек, убил многих подданных, причем некоторых собственноручно, и просил не выдавать его на верную гибель. Политических предложений императору в нем нет.

И меморандум австрийского министра иностранных дел графа Шёнборна. Тот докладывал, что поднять в России мятеж именем Алексея возможно, но непонятно, какие выгоды из этого может извлечь Австрия, а Алексей по характеру не способен к борьбе за власть.

Австрия и Россия были стратегическими союзниками против Турции и Швеции, политика Петра Вену вполне устраивала, и непонятно, зачем бы ей лезть в авантюру.

Со своей стороны, Петр не предъявлял Австрии претензий, и двусторонние отношения не испортились.

Похоже, Алексей за границей стремился к одному: подальше спрятаться. Возможно, надеялся, что после смерти отца его позовут в Россию, но никаких действий предпринимать не собирался. А австрийцы невыдавали его по гуманитарным соображениям, но радости от его пребывания у себя не испытывали.

Александр Каменский: Это действительно так. Надо лишь иметь в виду, что политическая ситуация может меняться. Допустим, Алексей отъехал бы в какую-нибудь третью страну, а там другие игроки, с иными интересами. Так что потенциальную опасность его пребывание за границей все же представляло.

Би-би-си: Существуют две версии касательно того, каким образом посланцам Петра Толстому и Румянцеву удалось уговорить Алексея вернуться. По одной, они подкупили австрийского чиновника, который "по секрету" сообщил Алексею, что решено его выдать, так лучше уж согласиться добровольно. По другой, подкупили сожительницу Алексея, бывшую крепостную его воспитателя Никифора Вяземского Евфросинью, та стала усиленно проситься домой и расписывать, как им позволят обвенчаться, и они будут жить в покое и уединении.

Александр Каменский: Одно другому не мешало. Толстой был человек необычайно хитрый и коварный. Он использовал все возможности: и Евфросинью обхаживал, и австрийцев подкупал, даже писал Петру, что ради государственного дела выковырял и продал бриллианты из своего ордена.

Би-би-си: А о судьбе Евфросиньи, после того как ее допросили в Тайной канцелярии, что-нибудь известно?

Александр Каменский: Нет.

Могли прикончить потихоньку, но обычно Петр не стеснялся, если хотел кого-то казнить, то делал это открыто. На допросах Евфросинья показывала то, что хотели следователи. Так что, возможно, сохранили жизнь, и версия о ее работе на Толстого имеет право на существование. И вообще: кому она мешала?

Скорбное дело

Би-би-си: Евфроосинья возвращалась в Россию беременной. Не исключено, что среди нас, сами того не зная, живут потомки Петра I. Любопытно, особенно в свете того, что Романовы вымерли в середине XVIII века, и в дальнейшем под этим именем в России правили потомки герцогов Голштинских.

В послании, переданном Толстым, Петр писал Алексею: "Обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься". Но как только сын оказался в его власти, взял свои слова обратно: нет, ты сначала во всем покайся без утайки, выдай единомышленников!

Открыли следствие, а следствия без пыток в то время не представляли. Документально доказано, что Алексея минимум три раза истязали кнутом на дыбе.

Александр Каменский: Первая встреча вернувшегося Алексея с Петром была достаточно мирной. Не исключено, что Петр действительно собирался его помиловать, ограничившись официальным лишением наследственных прав, объявленным 3 февраля 1718 года, но затем изменил мнение.

Вероятно, повлияли интриги Меншикова и Толстого. Внушили, что в этом деле все не просто, "щуку съели, а зубы остались", дали прочесть показания Евфросиньи, а затем самого Алексея.

Би-би-си: Признания Алексея содержали много имен, но в остальном ничего, кроме разговоров и настроений. Единственный раз, когда его спросили - если бы австрийцы пошли на Россию войной, был бы он с ними - ответил утвердительно. Но речь шла о гипотетической ситуации в сослагательном наклонении.

И еще один примечательный факт: не казнили ни одного крупного сановника или генерала, без которых настоящий заговор немыслим.

Александр Каменский: В реальности никакого заговора не было, и Петр это понимал. Зачем казнить нужных и важных лиц, показывать, что в стране имеется серьезная оппозиция? Но он чрезвычайно болезненно воспринял то, что так много людей из его окружения, оказывается, недовольны им, что верить никому нельзя.

Смерть в застенке

Би-би-си: Затем состоялся суд - в отсутствие обвиняемого, без прений и защиты, при полной ясности, чего хочет царь. В приговоре никаких конкретных фактов, если не считать преступлением образ мыслей.

Только представители духовенства ответили: пусть, мол, государь решает, судить ли сына по Ветхому Завету или по Новому. И старый фельдмаршал Борис Шереметев, по одним данным, сказал: "Я рожден служить государю, а не кровь его судить", по другим, просто сказался больным.

А мог результат быть иным хотя бы теоретически?

Александр Каменский: Можно предположить, что в душе многие сочувствовали Алексею, но каждый боялся это показать. А формальное основание приговорить его к смерти, следуя букве закона того времени, имелось.

Би-би-си:Как умер Алексей, неизвестно. Считается, что его задушили в камере гвардейские офицеры Бутурлин, Ушаков и Румянцев. Пушкин предполагал отравление. Но есть еще более страшная версия.

Наутро после вынесения приговора снова "учинен был застенок", на сей раз в присутствии самого Петра. Ходили упорные слухи, что он в бешенстве выхватил у палача кнут и сам принялся истязать Алексея. А тяжелым кнутом вполне можно было убить, профессиональных палачей специально учили, как вытянуть из человека всю подноготную, а насмерть не замучить.

Алексей умер вечером того же дня. Таким образом, не исключено, что отец фактически убил его своими руками. А после допроса отмывал их от крови в тазике, поднесенном Толстым.

Александр Каменский: Эта гипотеза укладывается в образ Петра как человека жестокого и способного впадать в безрассудную ярость.

Разумеется, Алексей вел какие-то разговоры с людьми, недовольными его отцом. Наверное, собеседники критиковали многое в петровских реформах. Но ни о каком активном противодействии отцу царевич даже не думал. В конфликте с Петром он всегда фигура обороняющаяся. Наступление - удел отца Олег Герасимов, историк

Как все было на самом деле, мы не знаем, и никогда не узнаем. Лично мне представляется наиболее правдоподобной каноническая версия: Алексея удушили по приказу Петра, не хотевшего публичной казни.

Би-би-си: Борьба за власть - дело жестокое. Примеров убийства близких людей в истории хватает.

Но Александр I в расправе над отцом не участвовал. Иван Грозный убил сына в состоянии аффекта, возможно, без намерения именно убить, и потом переживал и каялся.

Петр проделал все обдуманно, сына, если не пытал лично, то присутствовал при этом, а на следующий день праздновал годовщину Полтавской победы, еще через два дня - спуск на воду нового корабля, пировал, пускал фейерверки и "веселился довольно". Можно считать его психически нормальным?

Александр Каменский: Сложно сказать, веселился он, или делал вид по политическим соображениям. С человеческой точки зрения, конечно, ужасающая бесчувственность и безнравственность.

Говоря о "деле царевича Алексея", необходимо понимать главное. Тогдашние законы - Соборное уложение 1649 года и Воинский артикул Петра, заменявший при нем Уголовный кодекс - предусматривали наказание вплоть до смертной казни за "изменные" слова и мнения.

Би-би-си: Оруэлловское "мыслепреступление" не было в глазах предков злой пародией и театром абсурда?

Александр Каменский: Именно так. Вспомним указ 1723 года, предписывавший священникам нарушать тайну исповеди.

Лишь Екатерина II под влиянием европейских юристов стала писать, что карать следует за дела, а не за мысли. Да и то не всегда следовала собственным принципам.

Хотя я вовсе не желаю выступать адвокатом Петра, и не считаю, что мы не вправе давать нравственные оценки прошлому.

Вечный вопрос

Би-би-си: Историк Павел Кротов объяснил поступок царя тем, что "Алексей собирался вести размеренную жизнь обычного человека, а во главе России должен был стоять "локомотив", который продолжил бы дело Петра".

Сразу возникают вопросы: ну, и где этот "локомотив"? Что плохого, если правитель живет сам и дает жить другим?

Но даже если признать, что Алексей был бы слабым некомпетентным царем - и что? На то и монархия. Государя не выбирают, уж как повезет, по выражению французского писателя Мориса Дрюона, в лотерее хромосом. Принцы не щенки в лукошке, чтобы пригодных оставлять, а остальных топить.

Почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II, были делом гвардии: в 37 лет при дворе произошло пять переворотов Василий Ключевский

Людовик XIII умом и волей не блистал, но ничего ужасного с Францией не случилось.

Другой пример: Филипп Красивый, властный реформатор, отчасти напоминающий Петра. Старший сын сначала делает, потом думает, и находится под влиянием сторонников старого феодализма. Младший - прирожденный государь и полный отцовский единомышленник.

Но Филиппу Красивому, хотя он был человек весьма жестокий, в голову не пришло убить сына, чтобы передать трон более достойному. Значит, станет править, как сумеет, а брат будет помогать, на все воля Божья.

Александр Ккаменский: После смерти Петра почти 40 лет ярких личностей на троне не видели, и с Россией тоже ничего катастрофического не произошло. Не было нужды губить сына ради отечества.

Би-би-си: А могут в принципе интересы государства считаться оправданием для чего угодно?

Александр Каменский: Это вопрос философский и вечный. Одни восхитятся: сыном пожертвовал ради идеи! Другие ужаснутся: если человеку сына или самого себя не жалко, что же он с остальными сделает?