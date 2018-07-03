Инструктор по пещерному дайвингу: "Худший расклад для ребят - 4-5 месяцев в пещере"

Найденным в таиландской пещере 12 подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести под землей несколько месяцев. Причина этого - продолжающиеся дожди, не позволяющие выкачать из пещеры воду.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон.

Все 13 человек живы и здоровы, хотя очень ослаблены, так как провели девять суток в темноте и без продовольствия. Сейчас до них добрались семеро дайверов, включая врача и медсестру.

Инструктор по техническому и пещерному дайвингу Всеволод Коробов, хорошо знающий таиландские пещеры, рассказал Украинской службе Би-би-си о том, с какими сложностями столкнулись спасатели и что они будут делать, чтобы вызволить детей из затопленной пещеры.

Сложность задачи и действия спасателей

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К счастью, течение идет из пещеры, то есть, забирая детей, они будут двигаться по течению на выход. Это сильно облегчает задачу.

Чтобы сейчас доплыть до детей, ребятам нужно было три с копейками часа в одну сторону, а обратно они доплывали за 50 минут.

Если не усилятся дожди и из пещеры будут окачивать воду, туда отправятся несколько инструкторов - Navy SEALs ("морские котики"), которые будут обучать детей и в конечном итоге выводить их один к одному. То есть один спасатель - один ребенок, или один ребенок - два спасателя.

Возможно, будут использовать подводные буксировщики, поскольку видимость немного улучшилась. В общем, будут делать все возможное. Если этого не удастся сделать, можно ожидать, что четыре-пять месяцев - это худший расклад - ребятам придется оставаться там. И как-то пытаться бурить породу, пытаться пройти через какие-то альтернативные трещины.

Как трудно добраться до детей?

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Дело в том, что непосредственно дайвинг начинается в трех километрах от входа в пещеру.

Причем та часть, где вы можете уже практически нырять безостановочно, представляет из себя достаточно экстремальные условия даже для очень опытных кейв-дайверов, то есть дайверов, подготовленных к погружению в пещеры.

Это сильное течение, очень плохая видимость. Настолько плохая, что вы зачастую не можете считать показания ваших приборов, даже поднеся их к лицу.

Снабжение детей всем необходимым

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Чтобы обеспечить их провизией, спасатели сверху по течению через все доступные трещины, какие-то подводные реки и так далее, забрасывают провиант. Это такие плавучие пакеты, в которых находятся энергетические гели, глюкоза, различные питательные продукты. И это все уже можно найти в тоннеле [где заперты подростки], они по течению туда приходят.

Альтернативные варианты спасения

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Параллельно ищут альтернативные проходы в эту пещеру сверху. Забрасывают вертолетами рейнджеров, спасателей, которые исследуют все эти пещеры.

На гору, под которой находится пещера, вертолетами забросили бульдозеры, расчистили площадки, завезли теми же вертолетами туда буровые установки. Пытаются пробурить альтернативные проходы к этой сухой комнате.