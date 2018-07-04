СМИ России: оппозицию не пустили на выборы мэра Москвы

В обзоре российских газет за 4 июля:

"Ведомости": Навальный напугал московские власти на пять лет вперед

Во вторник истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в мэры Москвы. Кроме действующего мэра Сергея Собянина, который идет на выборы самовыдвиженцем, документы подали глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы, основатель строительной компании "СУ-155" Михаил Балакин (выдвинут партией "Союз горожан").

В списке не оказалось оппозиционных кандидатов. Как пишут "Ведомости", экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин не прошли муниципальный фильтр, а "Яблоко" отказалось от выдвижения кандидата из-за внутрипартийного скандала.

Теперь московской мэрии предстоит решать задачу привлечения избирателей на участки. Издание напоминает, что в ходе кампании 2013 года более четверти избирателей привлек кандидат Алексей Навальный - 27% москвичей, пришедших на выборы, проголосовали за оппозиционера.

Кампания оппонентов Собянина будет не политической, против федеральной власти, как это было в 2013 года усилиями Навального, а будет касаться конкретных внутригородских хозяйственных вопросов, считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов: "В итоге с точки зрения развития мегаполиса содержательно близким кандидатом для менее политизированной части среднего класса и интеллигенции может оказаться сам Собянин - в ходе чемпиона-та мира по футболу стали видны плоды его политики "европеизации" городских пространств".

"Решение мэрии [о недопуске демократов к выборам] - это неуважение к москвичам, у которых будет "богатый" выбор между застройщиком, карманной "парламентской оппозицией" и Собяниным", - прокомментировал ситуацию несостоявшийся кандидат Дмитрий Гудков.

Московские власти боятся за результат, считает человек, близкий к администрации президента: "Можно было бы допустить Яшина или Гудкова. В 2013 году допустили Навального, но обожглись: тогда говорили, что его потолок - 5-7%", - рассказал источник.

Политолог Александр Кынев считает, что власти для обеспечения себе хорошего процента выгодно, чтобы демократический электорат не ходил на выборы: "В благополучном 2013 году Собянин еле набрал 50%. Сейчас ситуация хуже: у людей падают доходы, растет социальный пессимизм, много недовольных городскими реформами", - считает эксперт.

РБК: МВД обнаружило преступную группу в Сбербанке

Полиция раскрыла схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка, пишет РБК. В преступную группу входили в том числе пять сотрудников банка.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования, проведенного службой безопасности банка, после чего и было обращение в правоохранительные органы.

Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая вовлекла в преступную деятельность еще четырех сотрудников. Те, в свою очередь, задействовали еще несколько человек, не работающих в банке.

Группа пыталась похитить у VIP-клиента банка 40 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальный срок наказания за мошенничество в особо крупном размере - до 10 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда банковская служба безопасности вскрывает криминальные схемы. В годовом отчете Сбербанка за 2017 год говорится, что "было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб".

В большинстве случаев такие хищения оказываются успешны из-за участия в них сотрудников банка, и не важно, насколько у банка сильная система защиты клиентских средств, говорят опрошенные РБК юристы.

Как показывает практика, от посягательств на свои средства не застрахован никто из клиентов, особенно в случае, если это происходит изнутри, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов. "В данном случае, какую бы системы защиты ни выстроил банк, человеческий фактор играет определяющую роль", - отмечает Сотов.

"Коммерсант": пиво приравняют к водке

Российских производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи могут обязать уже в 2019 году ставить на продукцию федеральные специальные марки, сообщает "Коммерсант". Чтобы получить их, нужно будет иметь лицензии или войти в реестр производителей. Такие меры предложил Минфин. Если они пройдут, пивоваров будут регулировать почти так же жестко, как и участников рынка крепкого алкоголя.

Сейчас в России маркировка в алкоголе обязательна лишь для крепких напитков и вина, напоминает газета. Возможность применять тот же механизм к пиву ставят под сомнение производители. Маркировка пива по принципу крепкого алкоголя невозможна технически, уверен предправления Объединения участников пивобезалкогольного рынка (ОУПР) Игорь Хавский.

"Крупные пивовары, например, говорят, что им придется втрое уменьшить скорость своих линий, некоторые из которых могут выпускать 50 бутылок в секунду. Другой сложностью является то, что в нашей отрасли есть влажные бутылки, что затрудняет процесс нанесения марки", - объясняет Хавский. По его словам, участники рынка готовы предложить другие способы маркировки, с помощью которых можно прослеживать движение каждой бутылки: одним из таких способов может быть нанесение QR-кодов.

Директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что в компании абсолютно не понимают мотивов и целей внедрения маркировки в отрасли. "Подделки в пиве отсутствуют ввиду сложности производства продукта. Таким образом, дополнительная значительная нагрузка не только на производителей, но и на других участников оборота является чрезмерной и вызывает огромные опасения", - считает он.

Вице-президент по корпоративным отношениям "Балтики" Алексей Кедрин напрминает о неэффективности лицензирования крепкого алкоголя: "21 год лицензирования в крепком алкоголе, где все еще значительная доля нелегального рынка, яркое свидетельство неэффективности лицензирования", - заявил он.

РБК, "Коммерсант": кризис сказался на туроператорах

Два туроператора из числа старейших - DSBW Tours и "Натали Турс" - признали свои финансовые проблемы. Этим летом туристический бизнес штормит из-за весенних скачков валютных курсов, дорожающего авиакеросина и высоких цен на отели, пишет РБК.

Основатель и владелец компании DSBW Tours Карен Гончаров подтвердил РБК факт приостановки деятельности туроператора, не уточнив количество пострадавших клиентов. По данным Российского союза туриндустрии, это около 1,2 тыс. человек.

На туристическом рынке DSBW Tours работала с 1991 года. Компания изначально специализировалась на автобусных турах в Европу, затем стала предлагать и программы с авиаперевозкой.

DSBW Tours объявила о своей несостоятельности на фоне ставших публичными финансовых проблем другого старейшего туроператора - работавшей на рынке с 1992 года "Натали Турс". На прошлой неделе ее руководство объявило о прекращении всех чартерных программ.

Из-за "невнимательности к рискам" пострадали более тысячи клиентов "Натали Турс", признал Александр Осауленко, исполнительный директор ассоциации "Турпомощь", созданной специально для помощи клиентам разорившихся туроператоров и объединяющей все фирмы, отправляющие туристов за границу.

"Коммерсант" рассказывает и о сложностях других туроператоров: с финансовыми сложностями столкнулись два петербургских игрока. В июне прекратил работать туроператор "Матрешка тур", а на минувших выходных о приостановке чартерных программ сообщила ранее подконтрольная ему компания "Аврора БГ".

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина указывает, что "Матрешка тур" исходно ориентировалась на одно из самых сложных направлений - Хайнань, где работать пока не получилось ни у одного крупного оператора.

Проблемы у туроператоров возникли на фоне роста объемов выездного туризма. По данным Росстата, по итогам первого квартала этого года число выездных турпоездок россиян выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но Тюрина уточняет, что основной рост рынка произошел за счет программ раннего бронирования.

Lenta.Ru: фавориты покидают чемпионат

Триумф Англии и России, падение фаворитов - новости чемпионата мира по футболу 2018 комментирует обозреватель Lenta.Ru.

Первый раунд плей-офф чемпионата мира в России подошел к концу, и борьбу за кубок теперь продолжит восьмерка сильнейших команд. Многие из фаворитов уже покинули турнир, поэтому делать прогнозы становится все сложнее, пишет издание.

По мнению футбольных специалистов, главной сенсацией стало то, что в один день, с разницей в три часа, чемпионат "бесславно покинули футболисты, которых называют лучшими игроками современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду". Аргентинец и португалец могли бы встретиться в четвертьфинале, однако, "реальной могла стать встреча, как начали шутить, в аэропорту по дороге домой".

Отмечается историческая победа сборной России, которая "выстояла против одного из самых опасных соперников на мундиале". "Чемпионат мира только начинается", - цитирует газета главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си